Girne'deki facianın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Devletimizin tüm imkanları seferber edildi - Son Dakika
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Girne'deki facianın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Devletimizin tüm imkanları seferber edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin alabora olmasıyla ilgili olarak Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Kazanın hemen ardından KKTC makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını belirten Erdoğan, bölgede kayıplara ulaşılması için arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde KKTC’nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kazanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 237 yolcu ve mürettebatın sağ kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

"237 YOLCU VE MÜRETTEBAT SAĞ SALİM KURTARILDI"

Kazanın hemen ardından KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını belirten Erdoğan, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Erdoğan, "Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti" dedi.

KAYIPLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kazanın ardından kayıp kişilere ulaşılması için arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Erdoğan, "İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Girne'deki facianın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Devletimizin tüm imkanları seferber edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Girne'deki facianın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Devletimizin tüm imkanları seferber edildi - Son Dakika
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