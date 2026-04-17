Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya istikamet buhranı yaşıyor

17.04.2026 17:33
Suriye'de huzurun, istikrarın ve normalleşmenin güçlendirilmesinin bölgenin geleceği için hayati önemi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye Devlet Başkanı Sayın Şara'nın basiretli liderliğinde bu ülkenin son 1,5 yıllık süreçte katettiği mesafeden memnuniyet duyuyor, inşallah bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Köklü tarihi bağlarla şekillendirdiğimiz Balkan vizyonumuzda barış, istikrar ve refahın perçinlenmesi önceliğimiz olmayı sürdürüyoruz. Bu düşünceyle hayata getirdiğimiz Balkan Barış Platformu'ndan son derece umutluyuz" dedi.

TÜRK DÜNYASI ZİRVESİ DÖNEM BAŞKANLIĞI

Avrasya'da barışın ve huzurun teminatı olarak görülen Türk Devletleri Teşkilatı'nı her geçen gün güçlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, "Bu yılın son çeyreğinde ülkemizde düzenleyeceğimiz 13'üncü Türk Dünyası Zirvesi'nde dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralacağız. Dönem başkanlığımızla teşkilatımızın uluslararası etkinlik ve görünürlüğünü inşallah daha da artıracağız. Azerbaycan'la eş birlik içerisinde komşumuz Ermenistan'la normalleşme sürecimizi adım adım ilerletiyoruz. Bu minvalde Asya ile Avrupa arasındaki ticarette en güvenilir güzergah olan Hazar Geçişli Doğu- Batı- Orta Koridor girişimine de güçlü desteğimiz sürüyor" diye konuştu.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'i ise bir istikrar ve refah havzası olarak görmek istediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunun için Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlamaya çalışan tek taraflı ve maksimalist tutumları reddettiğimiz gibi, savaş ortamından medet uman beyhude çabaları da doğru bulmuyoruz. Kıbrıs Türk'ünün dirayetli tutumu, bugün Kıbrıs adasında iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğini artık tüm dünyaya kanıtlamıştır. İnancımız odur ki, komşumuz Yunanistan ile tesis ettiğimiz olumlu atmosfer, ikili meselelerimizin çözümü yanında Batı Trakya Türk azınlığına yönelik hak ihlallerinin son bulmasına da katkı sunmalıdır."

'AFRİKA ÜLKELERİNİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ, EGEMENLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ'

Bir başka kardeş coğrafya Libya'da sükunet ve güvenliğin sağlanmasına yönelik aktif çabaların sürdüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika ülkelerinin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve kalkınma hamlelerini samimiyetle destekliyoruz. Sudan'da Nisan 2023'ten bugüne devam eden çatışmaların sonlandırılması için her türlü diplomatik gayretin yanındayız. Son yıllarda istikrar ve güvenliğini sağlama noktasında önemli adımlar atan Somali'nin toprak bütünlüğüne ve ekonomik refahına desteğimiz ise baki" dedi.

NATO LİDERLER ZİRVESİ ANKARA'DA

Türkiye olarak bir yandan farklı bölge ve kıtalarda barışçıl dış politikalar yürütürken, diğer yandan da mevcut ittifak bağlarını takip ettiklerini ifade Erdoğan, "Avrupa Atlantik Bölgesi'nin kolektif güvenliğinin teminatı olan NATO'nun önde gelen etkinliklerinden biri olan bu yıl 7- 8 Temmuz tarihlerinde Liderler Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapacağız. Zirvede ittifakı güçlü şekilde geleceğe taşıyacak önemli kararlar almayı ümit ediyoruz. Bunun altyapısını şimdiden oluşturuyoruz" diye konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK HEDEFİ

Tarihin, coğrafyanın ve jeopolitiğin her fırsatta hatırlattığı üzere Türkiye'nin, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün karşı karşıya olduğumuz müşterek sınamalar, Avrupa'yla ortaklığımızın stratejik değerini bir kere daha ortaya koymuştur. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizi korurken, birliğin istikamet sorununu aşarak kurucu önderlerinin vizyonuna sadakatle sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.

COP31 TOPLANTISI ANTALYA'DA

Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'na Antalya'da ev sahipliği yapacaklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"COP31 başkanlığımız süresince sıfır atık hareketinin yaygınlaştırılması gibi çevre gündemi ile gençlerin gündemini buluşturan politikaları öne çıkaracağız. Değerli dostlar, çok kıymetli misafirlerim sizlere veda etmeden evvel şu hissiyatımı paylaşmak arzusundayım. Tarih boyunca barış, istikrar ve adalet, yalnızca güçle değil aynı zamanla dayanışma ile sağlanmıştır. Büyük mütefekkir İbn Haldun'un işaret ettiği gibi, bir toplumu ayakta tutan ve sahip olduğu güçten önce, o gücü anlamlı kılan asabiyet, birlik duygusudur, ortak kader bilincidir, dayanışmadır. Vicdan sahipleri olarak savaş ve soykırım cephesi karşısında barış ve insanlık cephesinin ne kadar güçlendirirsek yarınlarımıza o derece güvenli bakabiliriz. Onun için bugün mesele sadece yeni kurumlar, sistem veya düzen inşa etmek değildir. Asıl mesele yeni bir dayanışma zemini kurabilmektir. Antalya Diplomasi Forumu'nun teşriflerinizi bu dayanışma zemininin tesisine verilmiş kıymetli bir destek olarak görüyorum. Her birinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu
Lionel Messi, İspanya’dan kulüp satın aldı Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısına ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı
Bursa’da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı
Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti Trump: İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi
Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi’nde yarı finale yükseldi Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi
Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti

17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
16:56
İran’da tehditler savuran ABD, daha askerini bile doyuramıyor
İran'da tehditler savuran ABD, daha askerini bile doyuramıyor
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz
16:32
Fenerbahçe’den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:42
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı Son paylaşımı dikkat çekmişti
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı! Son paylaşımı dikkat çekmişti
14:22
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
