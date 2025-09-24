Erdoğan'dan Macron'a çağrı: Netanyahu'ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir - Son Dakika
Erdoğan'dan Macron'a çağrı: Netanyahu'ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir


24.09.2025 20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini belirten Erdoğan, Macron'u Filistin'i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot da yer aldı.

GÖRÜŞMEDE BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye'nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul'da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti.



ERDOĞAN'DAN NETANYAHU'YA BASKIYI ARTIRMA ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Filistin'i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye'deki son durum, Avrupa'da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, Diplomasi, Filistin, Politika, Güncel, Fransa, Son Dakika



Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

