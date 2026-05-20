Erdoğan: Gençlerle Türkiye Yüzyılı'na yürüyeceğiz

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya geldiği gençlere, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gençlik, spor, sosyal medya ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, konuşmasında gençlerin Türkiye'nin geleceğini inşa edecek neslin temsilcileri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sizler, yalnızca ailelerinizin değil, milletimizin de iftihar kaynağısınız. Şahsen, buradaki gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek, Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirecek öncü, mimar ve mihmandar bir neslin temsilcileri olarak görüyorum. Şurası bir hakikat ki istiklalinizi elde etmeden istikbale yürüyemezsiniz. Biz hem bağımsızlığımız hem de geleceğimiz uğruna çok ağır bedeller ödemiş bir milletiz. Bin yıldır yaşadığımız bu vatanı şartlar ne olursa olsun canımız pahasına savunmuş, bayrağımızda sembolleşen milli ve mukaddes değerlerimizi birlik ve kardeşlik ruhuyla korumuş bir milletiz. Mazi ile atiyi buluşturan, ecdat ile evlat arasındaki manevi irtibatı sağlayan bu savunma hattının en kilit unsuru, şehit ve gazilerin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda yeşeren gençlerdir. Bu gençlik tüm gücü ve cesaretiyle 19 Mayıs 1919'da kendisini bir kez daha göstermiştir."

"EN BÜYÜK AMACIMIZ BİZİM YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLARI SİZİN YAŞAMAMANIZ"

Milli Mücadele'nin ilk adımının 19 Mayıs 1919'da atıldığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"19 Mayıs'ta atılan ilk adım, zorluklar ve kahramanlıklarla bezeli bir mücadelenin ardından 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Böylece Türk milleti, istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri, arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Sizler, işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz."

Terörsüz Türkiye süreciyle bir taraftan ülkemizi yarım asırlık bir beladan kurtarmaya, diğer taraftan da milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız, bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanız, bizim çektiğimiz sıkıntıları sizin çekmemenizdir. Son 23,5 yıldır olduğu gibi gençlerin her alanda yanında olmaya, en büyük yatırımı gençlerimize yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda gençlerimizle kol kola, omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

"GENÇLERLE NE KADAR BİR ARAYA GELİRSEM, O KADAR GENÇ KALIRIM"

Bir öğrencinin, gençlerle sık sık bir araya gelmesine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ömrünü gençlere adamış bir lider olarak, gençliğe ne kadar önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Burada bir gençlik merkezimiz var, aynı şekilde İstanbul Rami'de de yine bir gençlik merkezimiz var. Gençlerle ne kadar bir araya gelirsem, o kadar genç kalırım diye düşünüyorum. Bu buluşmamızla hem siz beni genç tutuyorsunuz hem ben de siz genç kardeşlerimizle geleceğin inşasında inanıyorum ki adımlarımızı ona göre atıyoruz, atacağız."

İsviçre'de yaşayan bir öğrencinin sorusu üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yurt dışında eğitim gören gençlere Türkiye'ye dönerek bilim, teknoloji ve spor alanlarında ülkeye hizmet etmeleri tavsiyesinde bulundu.

"BİZ KAZANACAĞIZ DİYECEKSİN"

Programda 2026 Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı da gündeme geldi. Bir öğrencinin, Türkiye'nin turnuvadaki şansını sorması üzerine Bakan Bak, takımın genç ve dinamik bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Benim düşüncem, takımımız son 16, hatta çeyrek finale kadar gelip sürpriz yapabilir, her şey olabilir" dedi.

Bak'ın "Ama biz sürpriz yapabiliriz" sözlerine Erdoğan, "'Sürpriz yapabiliriz.' deme, 'Biz kazanacağız.' diyeceksin" yanıtını verdi. Bunun üzerine Bak, "Kazanacağız efendim, tamam" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA GENÇLİĞİMİZİN EN BÜYÜK SORUNU"

Sosyal medya akımlarına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, gençlerin dijital platformlardaki içeriklere karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dikkat etmemiz lazım. Sizin duruşunuzu takdirle karşılıyorum. Sosyal medya, gençliğimizin en büyük sorunu. Ama bu duruş var ya bu duruş... Bu duruşunuz sebebiyle sosyal medyada gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız. Bunlara kaptırmadan da gençliğimizi inşallah istikamet üzere yürümesini sağlamış olacağız. Yeter ki siz bu duruşu sağlayın."

Gençleri hedef alan şiddet olaylarına ilişkin bir soru üzerine de Erdoğan, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Siz zaten şu anda soruyu da sordunuz, cevabını da verdiniz. Çünkü bu şiddet, bunun yanında özellikle de meşru olmayan bütün yollara tevessül etmek bizim gençliğimizin asla yaşamı içerisinde yer almamalıdır. Gençliğimiz alkol, uyuşturucu, bütün bunlardan tamamen uzak ve her şeyiyle pırıl pırıl bir gençlik olmalı. Gençliğimiz, Rıza'nın çırpmaları attığı gibi kötü alışkanlıkları da yerle yeksan etmeli. Artık Türk gençliği bütün bu pisliklerden, olumsuzluklardan uzak yetişen bir gençlik olmalı."

RIZA KAYAALP'E OLİMPİYAT MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sırasında milli güreşçi Rıza Kayaalp ile de sohbet etti. Erdoğan'ın, "Rıza, şimdi sen olimpiyata hazırlanıyor musun?" sorusuna Kayaalp, "Evet Cumhurbaşkanım. İnşallah hedefim 2028 olimpiyatları" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın, "Olimpiyat şampiyonu olduktan sonra bırakmak..." sözleri üzerine Kayaalp, olimpiyat şampiyonluğu hedeflediğini söyledi. Erdoğan da "Şimdi olimpiyatta da bu rekoru kırmak lazım" dedi.

"FUTBOLA ARTIK ARA VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftada 2-3 gün basketbol oynadığını da anlatarak, "Bugün sabah basket oynadım, 68 sayı yaptım. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz" dedi.

Futbol oynadığı yılları da anlatan Erdoğan, "Futbola artık ara verdik. Şimdi basketle işi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Erdoğan, gençler ve milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.