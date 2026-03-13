Cumhurbaşkanı Erdoğan: İbb Yükümlülüklerin Yerine Getirmedi. Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'ndeki 40 Bine Aşkın Eser İçin Gerekli Çalışmalar Yapılamadı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde temel atma ve toplu açılış töreninde, Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi'nin restorasyonu için Kadir Topbaş döneminde protokol imzalandığını, ancak 2019 yılından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirterek "Bundan dolayı müzedeki 40 bine aşkın eserin teşhir ve tanzimi için gerekli çalışmalar uzun süre yapılamadı. İş siyaset yapmaya, iş istismar etmeye gelince Atatürk'ün adını güya dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da tıp tarihi müzesine de sahip çıkmadı. Tam tersine sırtlarını döndüler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile Üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Hekimlerimiz ile birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor, sağlık ordumuzun her bir mensubuna emekleri, hizmetleri, gayretleri için yürekten teşekkür ediyorum."

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dönüşüm çalışmaları Büyük Marmara Depremi akabinde başlatılmış, fakat ne yazık ki son derece yetersiz diyebileceğim şekilde kalmıştır. Güçlendirme ve yeniden inşa faaliyetlerini daha etkin bir hale getirmek üzere 2013 yılında yeni bir süreç yönetimi planladık. Hastanemizi hem başka bir yere taşımamız hem de depreme dayanıksız olan eski binayı yıkıp aynı yere yenisini inşa etmemiz gerekiyordu.

2018'den itibaren tüm bu çalışmalar yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesinde devam ettirildi. Proje üç etaplı tasarlandı. Eş zamanlı olarak hem inşaata başlanması hem de eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan devam ettirilmesi hedeflendi. Bu amaçla normalde son etap olarak inşası planlanan alana yaklaşık 40 bin metrekare büyüklüğünde 23 adet çelik konstrüksiyon bina inşa edildi. Böylelikle hem burada öğrenim gören gençlerimizin eğitimleri kesintisiz şekilde devam etti hem de vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin devamı sağlandı.

"Hızımızı kesen gelişmelerle karşılaştık"

Bu süreçte hızımızı kesen gelişmelerle de karşılaştık. Hastanemiz arkeolojik sit alanı içinde yer aldığı için burada kazı çalışmaları da yapıldı. Kültür Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen bu kazılar sonucunda binlerce eser gün yüzüne çıkartılıp tasnif edilerek İstanbulumuzun kültür varlığına yenileri eklenmiş oldu. Bin yılı aşkın tarihe sahip ve yaklaşık 200 metre büyüklüğündeki su sarnıcı da bunlardan biriydi. Çok özel ve yeni teknikler kullanmak suretiyle bu yapıları yine Cerrahpaşa'da bulunan başka bir alana taşıdık. Arkeoloji literatüründe örnek gösterilen bu işlem neticesinde ilk kez İstanbul'da üç boyutlu bir tarihi yapı bir yerden başka bir yere başarıyla nakledildi.

"Sözler tutuldu, Gazi Mustafa Kemal'in de emaneti olan bir mirasa sahip çıkıldı"

Öte yandan, tüm bu süreçte karşımıza çıkan şu üzücü hadiseyi de sizlerin ve aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Şimdi bakınız, değerli kardeşlerim. Burada Türkiye'nin ilk ve en büyük tıp müzesi olan Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi de yer alıyor. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin en önemli eserlerini barındıran bu müzenin restorasyonunu biz merhum Kadir Topbaş döneminde imzalanan protokolle 2019'da tamamlamıştık. Yani üç yıl içinde verilen sözler tutuldu, Gazi Mustafa Kemal'in de emaneti olan bir mirasa sahip çıkıldı. Ancak protokol restorasyon ile birlikte müze envanterinin bakım, tasnif ve sergilenmesiyle ilgili süreçleri de kapsıyordu.

Peki, 2019'dan sonra ne mi oldu? İstanbul'un başına gelenler protokolün de başına geldi. Temel atmama, iş yapmama, bahane üretme siyasetinin kurbanı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmedi. Bundan dolayı müzedeki 40 bine aşkın eserin teşhir ve tanzimi için gerekli çalışmalar uzun süre yapılamadı. İş siyaset yapmaya, iş istismar etmeye gelince Atatürk'ün adını güya dillerinden düşürmeyenler, Gazi Mustafa Kemal'in mirasına da tıp tarihi müzesine de sahip çıkmadı. Tam tersine sırtlarını döndüler.

Biz bunların hiçbirine aldırmadan çalışmalarımıza kararlılıkla devam ettik. Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat'tan sonra ise Marmara Depremi'nin ardından güçlendirilmiş olanlar dahil buradaki betonarme binaları devre dışı bıraktık. Covid-19 salgınında 45 gün gibi çok kısa bir sürede tamamlayıp hizmete açtığımız Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kullanımına verdik. Şu anda buradaki depreme dayanıklı yeni binalarımız asli fonksiyonlarını sürdürürken, Cerrahpaşa Tıp Fakültemiz de Atatürk Havalimanı'nın yanı başındaki acil durum hastanesinde sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

"Sahil yolundan Samatya'ya karayolu bağlantısını sağladık"

Cerrahpaşa'daki eski binalar birbirinden ayrı ve uzak noktalara inşa edilmişti. Hastalar, özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımız, buradaki yokuşları tırmanmakta güçlük çekiyorlardı. Röntgen çektirecek hastalar ambulansları kullanmak zorunda kalıyordu. Otopark alanı yok denecek kadar azdı. Yaşanan ulaşım sıkıntılarının önüne geçebilmek için son dönemde önemli yatırımları hayata geçirdik. Bölgeyi tamamen revize ederek sahil yolundan Samatya'ya karayolu bağlantısını sağladık. Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattını yenileyerek hizmete aldık. Bu hat üzerinden Cerrahpaşa'ya ulaşımı kolaylaştırmak üzere Yenikapı ile Samatya arasına Cerrahpaşa istasyonunu ekledik.

Diğer taraftan, Yenikapı Marmaray İstasyonu ile Cerrahpaşa'yı Halkalı'dan Anadolu Yakası'na uzanan konforlu ulaşımın merkezi haline getirdik. İnşallah buradaki projemizi tamamladığımızda toplam 650 bin metrekare kapalı alana sahip, 150'si yoğun bakım olmak üzere 900 hasta yatağı ve 40 ameliyathanesi bulunan, 3 bin araç kapasiteli kapalı otoparkı, helikopter pisti, eğitim ve yurt binalarının da yer aldığı modern, güçlü ve İstanbul'a yakışır bir kampüs kurmuş olacağız.

Birazdan birinci etap temelini atacağımız yeni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binası son teknolojiye sahip ve yüksek standartlı bir hastane olarak vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunacak. Proje kapsamındaki tüm hastane binalarımızı sismik izolatörle donatılmış ve depreme dayanıklı olacak şekilde tasarladık. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

"16 hizmet binasının da resmi açılışını yapacağız"

Bugün dört farklı yerleşkede toplam 190 bin metrekare kapalı alana yayılan 16 hizmet binasının da resmi açılışını yapacağız. Üniversitemizin Avcılar yerleşkesinde rektörlük ve idari bilimler binası, fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulu öğrenci kültür merkezi ile kano, kürek ve su sporları tesisinin de yer aldığı toplam 12 yapıyı hizmete veriyoruz.

Cerrahpaşa yerleşkesinde tarihi başhekimlik ve klinik bilimler binalarını, Büyükçekmece yerleşkesinde güçlendirme çalışmaları tamamlanan 350 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdumuzu ve Bakırköy yerleşkesinde ise yine güçlendirme işlemleri tamamlanan sağlık bilimleri fakültemizi hizmete alacağız. Bu binalarımız geniş otopark imkanlarıyla, amfileri, derslikleri, laboratuvarlarıyla, spor tesisleriyle, eğitim, seminer ve toplantı salonlarıyla, kütüphaneleri, idari ofisleri ve daha pek çok sosyal alanlarıyla üniversitemize önemli bir değer katacak. Proje nihayete erdiğinde Abai Mescidi, Hubyar Mescidi, Etyemez Mirza Baba Tekkesi, Bekar Bey Tekkesi ve çok sayıda ecdat yadigarı eserimiz de inşallah ihya edilmiş olacak. Bunların da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."