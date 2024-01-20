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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, göreve geldiği Ekim 2022'den bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen Erdoğan-Meloni görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra küresel meseleler ele alındı.

20.01.2024 - 19:13,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

ERDOĞAN, VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE MELONİ'Yİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler masaya yatırıldı. Ayrıca görüşmede küresel meselelerde de konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

MELONİ İLK KEZ TÜRKİYE'YE GELDİ

İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2022 yılının Ekim ayında göreve gelen Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi. İtalya'dan bu düzeyde son ziyaret, dönemin Başbakanı Mario Draghi tarafından Temmuz 2022'de, 3'üncü Hükümetler Arası Zirve marjında gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Meloni, telefon görüşmelerinin yanı sıra G20 ve NATO zirveleri, COP28 ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi organizasyonlarda ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni\'yi kabul etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Gürol Dervis: Hoş gelmiş sefalar getirmis ama neden böyle giyinmiş ? :) Yanıtla 24 10
  • ramazan yazar: Biyiklimi bu askerlerin korumami..bu ne hal esker bıyıklı olurmu.harbiden şeriat ruhu yayılmaya kaniksanmsya kabul ve taraf olmaya doğrumu gidiliyor..bu bıyık olayı çok yanlış..laik Atatürk Türkiyesi bunlara takılmalı modern çizgisini yitirmemeli Yanıtla 18 3
  • Özkan Özdemir: nasıl giyinsin kahpik 3 10

Recep Tayyip Erdoğan, Giorgia Meloni, İtalya, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti - Son Dakika


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