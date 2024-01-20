Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni\'yi kabul etti

Kanye West\'in eşi mini bikini üstüyle alışverişe çıktı! Görenler dönüp bir daha baktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

ERDOĞAN, VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE MELONİ'Yİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler masaya yatırıldı. Ayrıca görüşmede küresel meselelerde de konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

MELONİ İLK KEZ TÜRKİYE'YE GELDİ

İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2022 yılının Ekim ayında göreve gelen Giorgia Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi. İtalya'dan bu düzeyde son ziyaret, dönemin Başbakanı Mario Draghi tarafından Temmuz 2022'de, 3'üncü Hükümetler Arası Zirve marjında gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Meloni, telefon görüşmelerinin yanı sıra G20 ve NATO zirveleri, COP28 ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi organizasyonlarda ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.