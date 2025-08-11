Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üç kıtanın merkezinde yer alan Türkiye, farklı cephelerde gelecek asrını şekillendirecek çok çetin bir mücadele yürütmektedir. Biz buna, Türkiye Yüzyılı'nın inşası mücadelesi diyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumartesi günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ın özgürleşmesi ile bölgede zaten yeni bir dönem başladığına dikkati çekti.

Erdoğan, "8 Ağustos tarihinde Washington'da varılan mutabakat, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisine giden o yolda tarihi bir adım oldu. Azerbaycan'a yönelik kısıtlamaların artık gündemden düşecek olması da sevindiricidir. Bütün bunlardan duyduğumuz memnuniyeti İlham kardeşime ifade ettim, Türkiye olarak her zaman yanlarında olacağımızı vurguladım. Bugün de aynı konuyu Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'la görüştük. Barış ortamının tesisi ile birlikte bölgemizde kara ve demir yollarının ihyası, sınır kapılarının açılması ve ticaretin serbest akışının mümkün hale gelecek olması bölgedeki tüm ülkelerin menfaatine olacaktır." diye konuştu.

Yarın Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili'yi Ankara'da ağırlayacaklarını belirten Erdoğan, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya bu coğrafyada sulhü sükunun hakim olması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri için kritik önemdeki Yüksek Askeri Şura'nın 2025 yılı toplantısını 5 Ağustos Salı günü başarıyla icra ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Şura kararlarıyla bir üst rütbeye terfi eden, görev süreleri uzatılan, yeni görev yerlerine atanan subaylarımızı tekrar tebrik ediyorum. Emekliye sevk edilen subaylarımıza da devletimize yaptıkları hizmetler için teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu sene 40. yaşını kutlayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) 38. Olağan Genel Kurulu'nda iş dünyasıyla bir araya geldiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi vesilesiyle arkeologlarımızı Külliye'mizde misafir ettik. Bundan 65 yıl önce ülkemizden kaçırılan ve yoğun uğraşlar neticesinde ana vatanına tekrar getirdiğimiz Marcus Aurelius bronz heykeli Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde, burada sergilenmeye başlandı. Gençlerimiz başta olmak üzere arkeolojiye ilgi duyan tüm vatandaşlarımı Millet Kütüphanemizdeki sergilerimizi ziyaret etmeye çağırıyorum."

"64 milyar dolar turizm gelirine emin adımlarla ilerliyoruz"

Turizm alanında da önceki hafta müjdeli haberler aldıklarına dikkati çeken Erdoğan, "2025 yılının ilk 6 ayında 25,8 milyar dolarla tüm zamanların gelir rekoru kırıldı. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artış anlamına geliyor. Bu senenin ilk 6 ayında 26 milyon 389 bin ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. 2025 yılı ilk 6 ayında yabancı turist gecelik harcaması yüzde 10 artışla 121 dolara çıktı. 2025 yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar turizm gelirine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun 14 aydır aralıksız düştüğüne işaret ederek, "Temmuz ayında hem yıllık enflasyon hem de gıda enflasyonu son 44 ayın en düşük seviyesini gördü. Temel mallarda enflasyon yüzde 20,7'ye indi. Enflasyonun direncini artıran kiralarda da düşüş başladı. Ancak halen arzu ettiğimiz seviyede değil. Deprem bölgesindeki çalışmalar tamamlandıkça konut arzını artırmaya dönük projelerimiz daha da hızlanacak." açıklamasında bulundu.

Sanayi üretiminin de iyi gittiğini ve reel sektöre de kulak verdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"KOBİ tanımını değiştirdik. Artık daha fazla işletme KOBİ desteklerinden yararlanabilecek. Merkez Bankası rezervlerimiz de mayıstan bu yana hızla artıyor. Ana muhalefetin Türkiye ekonomisini baltalamaya yönelik tüm çabalarına rağmen brüt rezervlerimiz 169 milyar dolara çıktı. Yine muhalefetin kışkırtmalarına rağmen kamu işçilerimizle yürütülen görüşmeler de uzlaşıyla sonuçlandı. Önemli iyileştirmeler içeren protokolün kamu işçilerimiz ve çalışma hayatımız için tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Türkiye'nin yükselişine Allah'ın izniyle kimse engel olamayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç kıtanın merkezinde yer alan Türkiye, farklı cephelerde gelecek asrını şekillendirecek çok çetin bir mücadele yürütmektedir. Biz buna, Türkiye Yüzyılı'nın inşası mücadelesi diyoruz. Bir kere daha şunu açık ve net söylemek isterim, Türkiye'nin yükselişine Allah'ın izniyle kimse engel olamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin çeşitli ayak oyunlarıyla denklem dışına itilmesine asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu acı gerçeği de üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyim, bu zorlu yolculukta karşımıza sadece dışarıdaki düşmanlarımız dikilmiyor. Onlarla birlikte içerideki uzantıları ve taşeronlarıyla da mücadele ediyoruz. 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle rant muslukları kesilen, imtiyazlarını kaybeden, uzun yıllar sonra halkla eşitlenen çevreler, tam bir gözü dönmüşlükle, kaybettiklerinin rövanşını alma hırsıyla hükümetimiz üzerinden devlete ve milletimizin kurumlarına saldırmaktadır. Şahsımız dahil hiç kimse layüsel değildir, eleştirilemez değildir. Yapıcı eleştirilere hiçbir zaman kulaklarımızı tıkamadık. Tam tersine, bunları dikkatle değerlendirdik. Hatta ülkeye ve millete hayrı dokunan eleştirilerin gereğini hiçbir komplekse kapılmadan yaptık. Ama eleştiri bahanesiyle ülkemiz içinde 5. kol faaliyeti yürütülmesine de rıza göstermedik. Bizim değişmez ilkemiz şudur, milletimize karşı su gibi berrak, toprak gibi mütevazıyız. Ancak devletin itibarını, milletin kazanımlarını hedef alan hadsizlere had bildirmeyi de 40 yetime kaftan giydirmekten evla görürüz. Siyasi hayatımız, bütünüyle daima bu hassasiyetle hareket ederek geçti. Bundan sonra da çizgimizi, duruşumuzu inşallah bozmayacağız."

(Sürecek)