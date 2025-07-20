Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıldönümünde Kıbrıs Türklerine Destek Verdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıldönümünde Kıbrıs Türklerine Destek Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 51. Yıldönümünde Kıbrıs Türklerine Destek Verdi
20.07.2025 21:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın, biz Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize yapılanları asla unutmayız, ibret alarak, ders çıkararak, bir daha benzer acıların asla yaşanmaması için ne yapılması gerekiyorsa biz onu yaparız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın, biz Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize yapılanları asla unutmayız, ibret alarak, ders çıkararak, bir daha benzer acıların asla yaşanmaması için ne yapılması gerekiyorsa biz onu yaparız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının barış ve özgürlüğe kavuştuğu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde olmaktan büyük gurur ve memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kendilerini Lefkoşa'da muhabbetle bağrına basan herkese teşekkür eden Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı yürekten kutladığını söyledi.

KKTC'nin dört bir yanındakilere selam ve sevgilerini gönderdiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin kalbi dün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikte atıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. seneidevriyesinde Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum, kahraman gazilerimize Allah'tan sağlıklı ve bereketli ömürler niyaz ediyor, her birine tek tek şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararlı liderliğini üstlenen dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan hocamızı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış Alparslan Türkeş'i, ayrıca Londra Zürih Anlaşması ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın hukuki zeminini oluşturan şehit Başbakanımız Adnan Menderes'i ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu ve emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi şükranla, minnetle yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün egemenlik ve özgürlük mücadelesine önderlik eden, adeta bir milletin kaderini omuzlayan merhum Doktor Fazıl Küçük ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı da rahmetle andığını, hatıralarını saygıyla selamladığını belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik ihlaller ve saldırılar karşısında garantörlük yükümlülükleri çerçevesinde atılmış meşru ve zorunlu bir adım olduğunu vurgulayan Erdoğan, "51 yıl önce bugün şanlı Türk ordusu, kahraman mücahitler ve Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte Enosis hayali kuranları hüsrana uğratmıştır, Ada'ya barış ve huzur gelmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Mehmetçiğin Ada'ya ayak basmasıyla Kıbrıs Türk'ünün yalnız olmadığını tüm dünya görmüştür." diye konuştu.

"Kıbrıs'ın bütün çiçekleri Makarios'un Ada'ya bulaştırdığı kanın kokusunu silemedi"

Barış Harekatı kadar harekata giden sürecin de çok önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, özellikle gençlerin bundan 50-60 yıl önce yaşanan olayları çok iyi bilmesi, hafızalarına adeta nakşetmesi gerektiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1955'te EOKA terörüyle başlayan, 1974'e kadar Kıbrıs Türk'ünü zulüm ve baskı altında bırakan o karanlık dönemin milletin yüreğine kazındığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"EOKA'nın namlusu sadece cana değil, kimliğe, onura, varoluşa da çevrilmişti. 1571'den beri Ada'nın asli unsuru olan Kıbrıs Türk halkı, kendi öz yurdunda sığıntı gibi yaşamak zorunda bırakıldı. O kara günlerin vahametini, yaşanan acının derinliğini tarif etmek kolay değil ama bir söz var ki her şeyi özetliyor, 'Kıbrıs'ın bütün çiçekleri Makarios'un Ada'ya bulaştırdığı kanın kokusunu silemedi.' Cennetten bir parça olan bu topraklar, kelimelerin bile anlatmakta yetersiz kaldığı işte böyle vahşet günlerine tanıklık etti.

Şimdi birileri çıkıyor, 'Geçmişi tamamen geride bırakalım.' diyor. İyi de biz Kumsal Katliamı'nı, Kanlı Noel vahşetini, Erenköy Direnişi'nde toprağa düşen gençlerimizi nasıl unutabiliriz? Lefkoşa Devlet Hastanesinde şifa beklerken katledilen onlarca insanımızı, kefen yokluğundan ev ev gezerek çarşaf toplayan analarımızı, bacılarımızı nasıl unutabiliriz? Çetinkaya Spor Kulübünün, Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneğinin çabalarını, Kıbrıs Türk Kızılay Cemiyeti ile Köy Komitelerinin fedakarlığını nasıl unutabiliriz? Bayraktar Türk Alayını, Türk Mukavemet Teşkilatını, her birinizin ailesinden çıkan mücahitleri unutmak mümkün mü? Kıbrıs Türk'üne yapılan zulümleri, çektirilen çileleri, yarım asırdır uygulanan ambargoları biz nasıl unutabiliriz? Kimse kusura bakmasın, biz Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimize yapılanları asla unutmayız, ibret alarak, ders çıkararak, bir daha benzer acıların asla yaşanmaması için ne yapılması gerekiyorsa biz onu yaparız."

"Kıbrıs Türklerini azınlık olarak görüp sözde devletlerine yamamaya çalıştılar"

Erdoğan, Ada'nın tek başına sahibi olmalarına izin verilmeyeceğini bildikleri için Rumların hep çözümsüzlük peşinde koştuğunu, Kıbrıs Türk tarafının ne zaman yapıcı bir irade ortaya koysa sunulan planları reddettiklerini, müzakere masalarından kaçtıklarını, masayı her devirdiklerinde çözüm istediklerini, müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini ileri sürdüklerini bildirdi.

"Kıbrıs Türklerini azınlık olarak görüp sözde devletlerine yamamaya çalıştılar." diyen Erdoğan, "Biliyorsunuz, esasen Kıbrıs Türk tarafının teklifi olan federal çözüm karşısında Rumlar 'üniter devlet' diye tutturmuşlardı. Federal model, merhum Denktaş'ın liderliğinde müzakerelerin temel çerçevesi olarak kabul edilmişti. Peki, 1960 ortaklık devletinde olduğu gibi federal çözüm modelini de kabullenemeyen Rumlar ne yaptı? İki toplumlu, iki kesimli federal model temelinde hazırlanan bütün çözüm önerilerini reddettiler." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. Yıldönümünde Kıbrıs Türklerine Destek Verdi - Son Dakika

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