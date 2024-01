Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATATÜRK Havalimanı\'nda düzenlenen törende konuştu

ATATÜRK Havalimanı'nda düzenlenen 6992 Polisin Göreve Başlaması ve 1573 Aracın Hizmete Alım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde geri kalmışlığı, alt yapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp, çamur, çukur, bu pisliklerden, bu İstanbulumuzu nasıl temizlediysek, Allah'ın izniyle 31 Mart itibariyle yeniden adımları atacak ve İstanbullu'nun vereceği emaneti inşallah merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız. Kendini bu şehrin hadimi değil, hakimi gibi görenler ne İstanbul'u anlamış ne de hak etmiş olur. Biz, İstanbul'a hakim olmadık, İstanbul'a hadim olduk" dedi.

6992 Polisin Göreve Başlaması ve 1573 Aracın Hizmete Alım Töreni, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve davetliler katıldı. Alanda, göreve başlayacak polisler ve bin 573 araç da yer aldı.

"EMNİYET TEŞKİLATI MENSUBU SAYIMIZ 56 BİN 607'YE, ARAÇ SAYIMIZ 8 BİN 894'E YÜKSELİYOR"

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6992 polisimiz ile bin 573 aracın teşkilatımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece İstanbul'da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607'ye, araç sayımız da 8 bin 894'e yükseliyor. Hem personel hem araç bakımından güçlenen İstanbul emniyetimiz dünyanın en büyük ve önemli metropollerinden olan şehrimize daha iyi hizmet edecektir. Temelini önümüzdeki aylarda atacağımız Hasdal'daki yeni binasına taşınmasıyla İstanbul Emniyetimizin hizmet kalitesinin inşallah daha da yükseleceğine inanıyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün terörle, uyuşturucuyla, organize suç örgütleriyle, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede gösterdiği başarıları yakından takip ediyoruz. Pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla sayıda insanın yaşadığı Avrupa'nın Asya'nın ve Afrika'nın kavşak noktası olan İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahiptir. Bugünkü atamalar ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyetimiz Avrupa Ülkelerinin tamamının bırakınız polisini, ordularından bile neredeyse daha büyük bir insan gücüne ulaşmıştır. İstanbul'un huzurunu güvence altına almak için ne yapsak azdır. İstanbul emniyetimizin tüm mensuplarını bu çerçevedeki özellikle gayret sebebiyle teşekkür ediyorum. Bugün şehadetinin 7. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ile birlikte görevi başında şehit edilen tüm kahraman güvenlik güçlerimizi burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim gayretinizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ EŞSİZ FERASETİYLE BU KİRLİ OYUNU DA YERLE YEKSAN EDECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fırsatta altını çizerek tekrar ifade ettiğim bir hakikat var. Biz dünyanın, en gözde coğrafyasını kendimize vatan yaparak sadece çok büyük imkanlara değil aynı zamanda çok büyük tehditlere de maruz kalan bir milletiz. İnsanlık tarihi boyunca bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali ve hedefi olmuştur. Bin yıldır taşıdığımız bu şerefin üzerimize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için çok büyük fedakarlıklarda bulunduk. Alparslan'ın Anadolu kapılarını milletimize açtığı günden beri neredeyse, her anımız mücadeleyle geçti. Çok büyük zaferleri de, çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadık. Milletimizi tarihten silme hesaplarını parçalayıp atarak, kurmuş olduğumuz Cumhuriyetimiz döneminde de bu imtihan devam etti. Tek parti faşizminin yol açtığı sancılardan son 40 yılımıza damgasını vuran PKK terörüne ve FETO belasına kadar nice sınamalara maruz kaldık. Hamd olsun, bu sınamaların hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. Bugün de İstanbul başta olmak üzere vatan topraklarının her karışını envai çeşit tehdide, tehlikeye, saldırıya, tuzağa karşı savunmanın mücadelesini vermeyi sürdürüyoruz. Sadece son 10 yılda yaşadıklarımıza baktığımıza dahi, bu gerçeğin onlarca yüzlerce örneğiyle karşılaşmak mümkündür. Milletimizi çeşitli bahanelerle bölmek, hem birbirine hem devletine karşı kışkırtmak için sayısız denemeye şahit olduk. Gezi olaylarındaki sokak terörü bunun örneklerinden biriydi. Türkiye'nin gördüğü en büyük ihanet çetelerinden biri olan FETO'nun 17-25 Aralık'tan, 15 Temmuz'a kadar giriştiği darbe girişimleri bunun örneklerinden biriydi. PKK'nın terörü bitirmek için gerçekleştirdiğimiz onca reforma rağmen, 6-8 Ekim olaylarıyla başlayan çukur eylemleri bunun örneklerinden biriydi. Geçmişte sağcı solcu, alevi sünni, ilerici gerici, Türk Kürt gibi kavramlar üzerinden yürütülen nifak siyaseti bunun örneklerinden biriydi. Şimdi de aynı oyunu bir tarafıyla yabancı düşmanlığı, diğer tarafıyla, ülkemizin sembollerine ve milletimizin mukaddes değerlerine yönelik saldırılar üzerinden yeniden sahnelenmeye çalışıldığını görüyoruz. Milletimiz daha önceki oyunları eşsiz ferasetiyle nasıl bozduysa Allah'ın izniyle bu kirli oyunu da yerle yeksan edecektir" diye konuştu.

"İSTANBULLU'NUN VERECEĞİ EMANETİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde geri kalmışlığı, alt yapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp, çamur, çukur, bu pisliklerden, bu İstanbulumuzu nasıl temizlediysek, Allah'ın izniyle 31 Mart itibariyle yeniden adımları atacak ve İstanbullu'nun vereceği emaneti inşallah merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız. Terörü tehdit olmaktan nasıl çıkardıysak, şehir eşkıyalarının başını nasıl ezdiysek, organize suç örgütlerinin nasıl tepelerine binmişsek, vatan topraklarının güvenliğini nasıl sınırlarımız ötesinde başlattıysak, küresel ve bölgesel güçlerin önümüze çıkardığı engelleri nasıl aştıysak, 2023 hedeflerimizde şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla milletimizin ufkunu nasıl genişletip, derinleştirdiysek, medeniyetimizin ve tarihimizin mirası değerlerimize savaş açanların heveslerini de Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmakta kararlıyız" dedi.

"İSTANBUL'A HAKİM OLMADIK, HADİM OLDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tezgah, inancımıza ve kültürümüze aykırı olmanın yanında milli çıkarlarımıza da darbe vuracak şekilde yabancı düşmanlığı üzerine bina edenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Güvenliğimizden taviz vermediğimiz gibi, değerlerimizin ve çıkarlarımızın yıpratılmasına, örselenmesine, çiğnenmesine de rıza göstermeyeceğiz. Biz bu oyunu bozarken en büyük desteği İstanbul'dan, İstanbul'da da sizlerden bekliyoruz. İstanbul'u güvenli, huzurlu, üretken, cazip bir şehir haline getirmeden, Türkiye'nin istikbaliyle ilgili programlarımızı arzu ettiğimiz etkinlikte uygulayamayız. Bizim bu şehre olan aşkımız sadece tarihi zenginliğine, fiziki güzelliklerine, manevi derinliğine olan hayranlığımızdan kaynaklanmıyor. Bizim bu şehri kalbimizde ve başımızın üzerinde taşımamızın asıl sebebi, milletimiz ve devletimiz için taşıdığı stratejik önemden dolayıdır. İstanbul'a hizmet etmek için önce bu şehri maddi ve manevi tüm boyutlarıyla anlamak, kavramak, hak etmek gerekiyor. İstanbul'a aşık olmak her yiğidin karı değildir. Kendini bu şehrin hadimi değil, hakimi gibi görenler ne İstanbul'u anlamış ne de hak etmiş olur. Biz, İstanbul'a hakim olmadık, İstanbul'a hadim olduk. Yaptığımız şu mütevazi törenle şehre kazandırdığımız hizmetler bile bizim İstanbul'un hadimi olduğumuzun işaretidir. İnşallah şehrin depreme dayanıksız tüm binalarının yeniden inşa edilmesi başta olmak üzere İstanbul'a hak ettiği hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz. İstanbul'daki tüm kentsel dönüşüm hizmetlerimizi inşallah bundan sonra da merkezi yönetim ve İstanbul'daki yerel yönetimle birlikte kararlı bir şekilde devam ettireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu duygularla şehrimize yeni atanan polislerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tüm şehit polislerimize, mekanları cennet olsun duasıyla şuna inanıyorum ki, şehadet bize uzak değil, yakındır. Hele hele siz kahramanlarımız için çok yakındır. Onun için bu yolculuğumuzu bu kararlılıkla devam ettireceğiz. Yeni hizmet araçlarımızın, onları kullanacak ekiplerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.