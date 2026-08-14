Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklık da kuruyacak

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklık da kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar. Bakın, biz sadece terörü bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da altüst ediyoruz" dedi. Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan 3 milletvekili ve 7 belediye başkanına rozet taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Bakın değerli kardeşlerim, bu ülkenin 1970'lerden itibaren sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sorunu vardı. 1970'lerden itibaren hiçbir hükümet bunların önünü kesemedi. 1980'de, 1997'de iki kez darbe yapıldı bu ülkede. FETÖ'ye dokunmadılar. Tam tersine önünü açtılar. Biz ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda virüs vücuda yayılmış, bünyeyi adeta felç etmişti. Sabırla yürüdük, akılla yürüdük, dikkatle yürüdük. O meşum gecede, o hain darbe girişiminde Allah onlara fırsat vermedi. Aynı şekilde terör meselesi 1984'ten bu yana canımızı yakıyordu. Şimdi yaylalarda rahat geziyoruz. Evlatlarımız tek tek toprağa düşüyordu. Türkiye'nin gençleri de, birikimi de, morali de, hayalleri de terörle, hain terör eylemleriyle her gün solup gidiyordu. Ne dedik? Biz çözeceğiz dedik. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. Elhamdülillah. İşte onu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz ve çözdük. Gazi Meclisimizin desteğiyle, aziz milletimizin hayır duasıyla çözüyoruz. Şehitlerimizin kahramanlığıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla çözüyoruz. 86 milyon olarak el birliği, gönül birliği, hedef birliği yaparak çözüyoruz. Farklı kesimlerin bir araya geldiği Türkiye mutabakatını tesis ederek çözüyoruz.

Şunu unutmayacağız: Bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz. Bizi var eden, bizi bin yıldır dimdik ayakta tutan, bizi bu coğrafyaya hakim kılan, Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir. Bu topraklarda ezan sesi susarsa, bu topraklarda Kur'an'ın sesi kısılırsa, bu topraklarda Müslümanlık Allah muhafaza zayıflarsa biliniz ki kardeşliğimiz de zayıflamıştır. Kardeşliğimiz zayıfladığında ülkemiz de zayıflamıştır. Biz en baştan itibaren işte bu duyguyla hareket ediyoruz. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye Yüzyılı yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.

"TERÖR PARANTEZİ KAPANDIĞINDA İSTİSMAR EDECEKLERİ BATAKLIK DA KURUYACAK"

Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklık da kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar. Bakın, biz sadece terörü bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da altüst ediyoruz. Terörün bitmesine kim üzülür? Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Bu yaranın bir 40 sene daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür. Siyaseti ve toplumu terör üzerinden yıllardır dizayn etmeye alışanlar üzülür. Varsın üzülsünler. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye Yüzyılı'nın şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.

Şimdi Diyarbakır'a, Sur içine, Türkiye'nin her şehrinden, dünyadan turist akacak. Şimdi Tunceli'nin dağlarında barut değil, mis gibi çiçek kokacak, çimen kokacak. Şimdi Cilo Dağları'nda halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Şanlıurfa'da aynı ezanı birlikte dinleyeceğiz. Dili ne olursa olsun aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz. 86 milyon olarak hep beraber birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.

"KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ NE YAPTIĞIMIZI, NE YAPACAĞIMIZI ANLATACAĞIZ"

Değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım, 25. yılımızda şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hareket gönül hareketidir. Gönüllere girme hareketidir. Biz milletimizle doğrudan irtibat kurarak, göz göze, ruberu, gönül gönüle irtibat kurarak bugünlere geldik. Aynı şekilde bu yola devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Var mıyız? Durmak yok! Yola devam. Şimdiye kadar ne yaptığımızı, bundan sonra ne yapacağımızı anlatacağız. Şunu da unutmayın kardeşlerim. Bu hareket, bu dava sadece bizimle kaim değildir. Bu hareketin, bu davanın dünü vardı, yarını da olacak. Bu uzun soluklu bir yürüyüştür. Bu maziden atiye giden kutlu bir yolculuktur. Önemli olan, sen yaşarken bu dava için ne yaptın? Sana bırakılan mirası nereden aldın, nereye taşıdın? Bizim meselemiz işte budur. Bayrağı devraldık. Onu zirvedeki burçlara diktik. Gelecek nesillere de o bayrağı inşallah emanet edeceğiz. Onlar da hakkıyla taşıyacak.

Burada şunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim sevgili gençler. Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Ortak eserimiz AK Parti bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek.

"TÜRKİYE BU GENÇLİK SAYESİNDE ESKİ KARANLIK GÜNLERİNE ASLA DÖNMEYECEK"

Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.' İşte en büyük eserim, bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz. Karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır. İşte onun için Türkiye'nin ufku aydınlıktır. Türkiye bu gençlik sayesinde eski karanlık günlerine asla dönmeyecek. Türkiye bu gençlik sayesinde geriye değil, hep daha ileriye gidecektir.

25 yılda böyle bir gençliği, böyle bir nesil yetiştirme şerefini bize bahşeden Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Türkiye'yi kalan bütün özlemlerine, hayallerine, hedeflerine kavuşturmak için azimle, sabırla, heyecanla yol almaya devam edeceğiz. Bu kadroyu, bu teşkilatı, siz değerli arkadaşlarımı Türkiye aşkınızdan, Türkiye'ye kazandırdıklarınızdan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattığınız için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Bu kardeşinize 25 yıl boyunca yoldaşlık ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. Yeniden görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."

AK PARTİ'YE 3 MİLLETVEKİLİ VE 7 BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, AK Parti'ye katıldı.

CHP'den istifa eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli ile Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve DEM Parti'den istifa eden İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır da AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı.

(SON)