Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, İran Krizinde Hakkın, Adaletin Uluslararası Hukukun, Barışın ve İstikrarın Tarafındadır

09.03.2026 20:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye, tıpkı 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi, 13.5 yıl boyunca devam eden Suriye ihtilafında olduğu gibi, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım ve katliamlarında olduğu gibi, İran krizinde de hakkın, adaletin uluslararası hukukun, barışın ve istikrarın tarafındadır" dedi.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, tıpkı 5. yılına giren Rusya- Ukrayna savaşında olduğu gibi, 13.5 yıl boyunca devam eden Suriye ihtilafında olduğu gibi, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım ve katliamlarında olduğu gibi, İran krizinde de hakkın, adaletin uluslararası hukukun, barışın ve istikrarın tarafındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada toplantıda özellikle İran krizi ve bunun bölgedeki yansımalarının ele alındığını söyledi. Erdoğan, ekonomiden ticarete, savunmadan sınır güvenliğine, turizmden tarıma ve enerjiye uzanan bir yelpazede krizin olası etkilerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin 28 Şubat'tan bu yana tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde olduğunu belirten Erdoğan, "Hükümet olarak 28 Şubat'tan beri tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Devletimizin tüm kurumlarını seferber etmiş durumdayız. Kriz yönetiminde deneyim sahibi kadrolarımızla bütün gelişmeleri anbean takip ediyor. Hiçbir ihtimali göz ardı etmiyoruz. Tedbiri ve temkini bir an olsun elden bırakmıyoruz. Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır. Türkiye'nin güvenliğini 86 milyonluğun huzurunu temin etmek bu süreçte en büyük hassasiyetimizdir. Tek bir insanımızın dahi kılına zarar gelmesini istemiyoruz" dedi.

"Türkiye çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır"

Türkiye'nin krizin çözümü için diplomasi yürüttüğünü belirten Erdoğan, "Türkiye, tıpkı 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi, 13.5 yıl boyunca devam eden Suriye ihtilafında olduğu gibi, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım ve katliamlarında olduğu gibi, İran krizinde de hakkın, adaletin uluslararası hukukun, barışın ve istikrarın tarafındadır. Çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır" ifadelerini kullandı.

"Gün, tehlikeyi atlatana kadar biraz daha sağduyulu davranma günüdür"

Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de eleştiriler yöneltti. Erdoğan, "Etrafımızın ateş çemberiyle kuşatıldığı füzelerin gökyüzünde uçuştuğu en küçük bir hatanın büyük sorunlara yol açabileceği böyle bir dönemde halen polemik peşinde koşan, bize sataşarak prim kazanma hesabı yapan bu şahsı ben bir kez daha aziz milletime, ferasetine havale ediyorum" dedi. Erdoğan, Özel' çağrıda bulunarak, "Gün, sorumluluk bilinciyle hareket etme günüdür, en azından bölgemiz bu tehlikeyi atlatana kadar biraz daha sağduyulu davranma günüdür" ifadelerini kullandı.

"Merkez Bankası rezervleri 200 milyar dolar civarında"

Erdoğan, bölgedeki çatışmalar nedeniyle ekonomik etkileri sınırlamak için çeşitli tedbirler alındığını belirterek Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık 200 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Enerji arz güvenliğinde de herhangi bir risk bulunmadığını ifade eden Erdoğan, petrol üretiminin artırıldığını ve enerji tedarikinde kaynak çeşitliliğinin güçlendirildiğini kaydetti.

"Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eş güdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz"

Erdoğan, konuşmasında 4 Mart'ta yaşanan füze olayına da değindi. İran'dan ateşlenen bir füzenin Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türkiye'ye yöneldiğinin tespit edildiğini belirten Erdoğan, söz konusu füzenin NATO tarafından etkisiz hale getirildiğini hatırlattı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Samimi uyarılarımıza rağmen, Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak, son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor. Milletimizin kalbinde ve zihinde derin yaralar açacak, bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir. Türkiye'nin yeri de, tavrı da bellidir; ateşin daha fazla yayılmaması, daha fazla kan dökülmemesi için gösterdiği olağanüstü çabalar da ortadadır. Bugünkü hadise bağlamında, yanlışta ısrar ve inat edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eş güdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz."

"Avrupa Birliği komisyonu yayınladığı son taslağı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz"

Erdoğan, konuşmasında Avrupa Birliği Komisyonu'nun yayımladığı taslağa da değindi. Erdoğan, "Avrupa Birliği komisyonu yayınladığı son taslakla Avrupa Birliği menşei şartının gümrük birliği çerçevesi çerçevesinde Türkiye'de üretilen ürünleri de kapsaması gerektiğini belirtti. Bunu doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Aynı yapıcı yaklaşımın müteakip aşamalarda da sürdürülmesini temenni ediyoruz" dedi.

"6 adet F-16 savaş uçağımızı Ada'ya konuşlandırdık"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin savunmasının artırılmasına yönelik olarak 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerinin adaya konuşlandırıldığını da açıklayan Erdoğan, sınır hattında herhangi bir sorun veya hareketlilik bulunmadığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

