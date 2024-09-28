Erdoğan: Seçimsiz 3,5 Yıl Türkiye'nin Geleceği İçin Fırsat - Son Dakika
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Erdoğan: Seçimsiz 3,5 Yıl Türkiye'nin Geleceği İçin Fırsat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin seçim tartışmalarını gündeme getirmesini havanda su dövmek olarak değerlendirerek, Türkiye'nin önünde 3,5 yıl sürecek bir seçimsiz dönem olduğunu vurguladı. Ekonomide, savunmada ve diğer alanlarda hedeflere ulaşmak için bu dönemin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin imalat sanayi yatırımlarındaki liderliğini, dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi konularındaki hedeflerini de ifade etti.

28.09.2024 16:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Türkiye'nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3,5 yıl vardır. Ekonomide, savunmada, diplomaside, demokraside ve diğer alanlardaki hedeflerimize ancak bu 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin imalat sanayi yatırımlarındaki liderliğinin dikkati çekici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yeni dönemde de uluslararası yatırımların tercih ettiği, büyüyüp geliştiği lider ekonomilerden biri olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi gibi belgelerle ekonomideki yol haritamızı belirledik. Orta Vadeli Programın temel hedeflerinden biri yıllık ortalama yüzde 5'in üzerinde ekonomik büyümedir. Enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi cari açığın azaltılması ve ihracatın yıllık ortalama yüzde yedi oranında artırılması da programın öne çıkan başlıkları arasındadır." diye konuştu.

"Enflasyonun kontrol altına alındığı bir döneme girmiş bulunuyoruz"

Erdoğan, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi ve enerji verimliliği konularına özellikle ağırlık vererek, bu alanlardaki yatırımları hızlandırmayı planladıklarını vurgulayarak, "6 Şubat depremlerinin maliyemize getirdiği 104 milyar dolarlık ilave yüke rağmen program döneminde mali disiplinden taviz vermiyoruz. Son dönemde açıklanan büyüme, istihdam, dış ticaret ve enflasyon verileri programın çalıştığını ortaya koyuyor. Cari açığımızın düştüğü rezervlerin arttığı, risk göstergelerinin iyileştiği, enflasyonun kontrol altına alındığı bir döneme girmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mikro ekonomide elde edilen olumlu gidişatı, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarıyla desteklediklerini aktaran Erdoğan, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2024 yılı Eylem Planı'nda birçok çalışmayı hali hazırda tamamladıklarını ifade etti.

"Yatırımcılarımız için önem arz eden birçok konudaki çalışmalarımızda tüm hızıyla devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel verilerin korunması, yenilenebilir enerji, girişim sermayesi, yatırım taahhütlü avans kredisi gibi önemli konularda ilerlemeler kaydedildiğini dikkati çeken Erdoğan, "Yatırımcılarımız için önem arz eden birçok konudaki çalışmalarımızda tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

İklim yasası, girişimcilik ekosistemi, araştırma geliştirme faaliyetleri, dijitalleşme ve yatırım teşvikleri gibi konulara odaklanan bu çalışmaları da yıl bitmeden tamamlayıp yatırımcıların önünü daha da açmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bir diğer önemli belgemiz Uluslararası Doğrudan Yatırım Strateji'mizdir. 29 Temmuz'da kamuoyu ile paylaştığımız bu stratejiyi, nitelikli yatırımları ülkemize kazandıracak bir yol haritası olarak tasarladık. Stratejiyle, yüksek katma değerli sürdürülebilir dijital dönüşümü destekleyen, yüksek teknolojiye dayalı ve kaliteli istihdam sağlayan yatırımları ülkemize daha fazla çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, böylece Türkiye'nin küresel sermaye pastasından aldığı payı 2028 yılı itibarıyla yüzde 1,5'a çıkaracaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada şunu da söylemek isterim. 1 Ekim itibarıyla yeni yasama yılımız başlayacak. Meclisimizin açılmasıyla birlikte iklim kanunu gündeme gelecek. Kanunla sanayimizde yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracağız. Emisyon ticaret sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Karbon ayak izini azaltıcı her türlü yeniliği teşvik ederek sanayimizin dönüşümünü destekleyecek ve rekabet gücümüzü arttıracağız. Gerek yüksek teknoloji yatırım programımız, gerekse yatırım taahhütlü avans kredisi mekanizmamız sizlerin kullanımına açıktır. 30 milyar dolar bütçeyle desteklenen bu programla 8 öncelikli alandaki 30'dan fazla yatırım başlığında çok önemli imkanlar sunacağız. Yarı iletkenlerden, mobiliteye, yeşil enerjiden ileri imalata haberleşme ve uzaydan değer zinciri yatırımlarına kadar birçok sektör programdan faydalanacaktır."

"Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapan herkesin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hususu özellikle vurgulamak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel, en verimli şekilde kullanmanın çabasındayız. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdeleme amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Türkiye'nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3,5 yıl vardır. Ekonomide, savunmada, diplomaside, demokraside ve diğer alanlardaki hedeflerimize ancak bu 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz. Bunun dışındaki her gündem lafügüzaftır, sahtedir, sanaldır. Sadece ve sadece ülkenin enerjisini tüketmeye dönük fuzuli hamlelerdir. Sizin de gelecek planlarınızı buna göre yapmanızda fayda olduğuna inanıyorum."

Türkiye'nin siyasi istikrarı, nitelikli insan kaynağı küresel değer zincirlerindeki yükselen konumu, coğrafi avantajları ve güçlü ekonomik altyapısıyla, uluslararası doğrudan yatırımların merkezi olmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu süreçte şunu lütfen unutmayın. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'miz 7 gün 24 saat sizlerin hizmetindedir. İlgili bakanlıklarımız da sizlere gereken desteği vermeye daima hazırdır. Türk ekonomisine güvenen, Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapan herkesin yanında olduğumuzu ve olacağımızı bilmenizi isterim." diye konuştu.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Mark Bowman, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkan Yardımcısı Susan Lund ile 13 ülkeden enerji, otomotiv, teknoloji, varlık yönetimi, finansal hizmetler, ulaşım, ve telekomünikasyon sektörlerinden uluslararası şirketlerin temsilcileri de yer aldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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