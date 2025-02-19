Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine zehir zemberek yanıt - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine zehir zemberek yanıt

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki AK Parti Grup Toplantısı'nda TÜSİAD'ın açıklamalarına ilk kez yanıt verdi. Sözlerine "Ey TÜSİAD" diye başlayan Erdoğan, "TÜSİAD'ın açıklamaları haddini aştı. 2002 öncesi Türkiyesi geride kaldı, artık iktidara ayar veremezsiniz" dedi.

19.02.2025 12:45
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda TÜSİAD'ın tepki çeken eleştirilerine yanıt verdi.

HÜKÜMETTEN PEŞ PEŞE TEPKİ GELMİŞTİ

TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hükümet ve yargı sistemine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Bu eleştirilere hükümetten tepki gelmişti.

SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler sarf ettiği iddiasıyla adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından resen soruşturma açmıştı.

"TÜSİAD'IN AÇIKLAMALARI HADDİNİ AŞTI"

Erdoğan konuşmasının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce demokrasilerde hiç kimse eleştiren azade değildir. Tutarlı yapıcı olması halinde eleştirilere kulağımızı tıkamadık tıkamayız. Demokrasimizin standardını yükselten yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Kuklalarla işimiz olmaz. TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrasında, emre amade uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarıdikkate almıyoruz. TÜSİAD zihniyeti devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. Bunlar eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyorlardı.

"BAŞARAMAYACAKSINIZ"

Başaramayacaksınız. Türkiye'nin terör örgütleriyle iltisaklı muhterislere teslim olmasını istiyorsanız bilin ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. TÜSİAD'ın Türkiye'de güven iklimini bozan örnekler olarak verdiği her türlü konu hukukun, hakimlerin yetki alanındadır.

"MORALİ BOZUK OLAN TÜSİAD DEMİRBAŞLARIDIR"

Çöken sistem değil devletin zayıf milletin fakir olduğu buna karşılık kendilerinin altın devirlerini yaşadığı dönemlere ilişkin hayalleridir. Morali bozuk olan ülke değil imtiyazla büyüdükleri devirlerin ardından devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamadıkları için sıkıntılar yaşayan TÜSİAD demirbaşlarıdır. Çıkmışlar utanmadan doğal afetler üzerinden hükümetize bühtan ediyorlar. Ey TÜSİAD deprem afetinde siz ne yaptınız? Siz AFAD'ın yanında ne kadar destek verdiniz? Türkiye'nin gerçek anlamdaki her demokrasi ve kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir. Siyasetçilere had bildirdikleri kibirli sistem çökmüştür. Gazete manşetlerinde siyasete ayar verdikleri sistem çökmüştür. Türkiye sizin tapulu mülkünüz, siyasetçiler de maaşlı elemanlarınız değildir."

"EY TÜSİAD DEPREM AFETİNDE SİZ NE YAPTINIZ?"

Çıkmışlar utanmadan doğal afetler üzerinden hükümetimize bühtan ediyorlar. Ey TÜSİAD deprem afetinde siz ne yaptınız? Siz AFAD'ın yanında ne kadar destek verdiniz? Azerbaycan, Pakistan yardıma koşarken siz neredeydiniz? Zerre kadar vicdanları varsa söylesinler. Depremin üzerinden 2 yıl geçmeden 201 bin konutu teslime den başka ülke var mıdır?

Çöktü diyerek feveran ettikleri rant düzenleridir. Ayrıcalıklı sistem çökmüştür. Siyasetçilere had bildirdikleri sistem çökmüştür. Gazete manşetlerinden siyasete ayar verdikleri sistem çökmüştür. Eski sistemi geri getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye sizin tapulu mülkünüz, millet sizin personeliniz, siyasetçiler de maaşlı elemanlarınız değildir. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız. Kusura bakmayın bu ülkeyi tekrar istikrarsızlık batağına sürüklemenize izin vermeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan TÜSİAD\'ın eleştirilerine zehir zemberek yanıt

Türkiye, Sözler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine zehir zemberek yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • Süleyman Işık:
    tusiad seni övseydi,teymenler biz tayyibin askeriyiz deseydi gayet memnun olurdun tabi.. 2854 1510 Yanıtla
  • by.wolverine:
    işine gelmeyen açıklamaları provakasyon olarak gören eleştiriyi kaldıramayan yolsuzlukların ucu bucagı olmayan bir hükümet yarattınız. bu zamana kadar hic bir akp li bşr zat yargıya ıntikal ettimi yada yargılandımı tabi ki de hayır ama kendinden olmayan herkesi yargıladın son senelerin tadını cıkarın 1162 364 Yanıtla
  • Alparslan:
    adamlar doğruyu söylüyor... ne yapsalardi basın yayın organları gbi çok iyiyiz uçuyoruz kaçıyoruz mu deseydi ... işlerine gelmeyen her yorum da yok haddini aştı yok bilmem ne yaptı ... aynı ağız 796 507 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    Tüsiad sonuna kadar haklı eğitim diyor üretim diyor koktuk kimseye verilmedi emanet o koltuk seçim olacak sandık gelecek 758 394 Yanıtla
  • Apple User:
    Dogrular soylenince niye kiziyon bu kadar ülke hic iyiye gitmiyor 614 437 Yanıtla
  • gökhan köse:
    sende millete sallıyorsun ama san birsey diyen yok nasil olucak 547 379 Yanıtla
  • Irfan Gezer:
    onların topunu cezaevi ne at millet tatil yapsın fabrikar dursun zaten ac millet koltukları kemirsin zengin bı siz kalinnn 299 459 Yanıtla
  • Apple User:
    ahaaa işareti çaktı,yalaka savcılar iş başına,hadi tutuklama sırası tüsiad a ,bakalım bir sonraki ,tutuklama işaretini kime yapacak. 349 290 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    artık seçim istiyoruz 259 27 Yanıtla
  • Metin Kara:
    niye TÜSİAD hakimmi savcı mı ekonomiye karışsın kendisine hakim yerine koymasın. o zaman çıksın ülkeyi kendi yönetsin. kendi işçilerine asgari ücreti çok gören kalkmış ahkam kesiyor. 34 110 Yanıtla
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