Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi Tehlikelerden Uzak Tutabilmek İçin Gerekli Tüm Önlemleri Aldık"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin, "Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz. Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ev Sahibi Türkiye -Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına, İstanbul Çekmeköy'deki bir lisede uğradığı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, "Merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakarlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum. Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Bırakın şiddeti, Hazreti Ali Efendimizin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilmez bir davranıştır. Başsavcılığımız adli, Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabb'im Fatma Nur öğretmenimizin mekanını inşallah cennet eylesin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde bu sene, diğer şehirlerde önümüzdeki yıl mart ayından itibaren haneleri tamamlayıp teslim edeceğiz"

500 bin sosyal konut projemiz kapsamında birazdan kuralarını çekeceğimiz 31 bin 73 konutun Ankara'mız ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Deprem bölgemizde bu sene içinde, Ankara'mız dahil diğer şehirlerimizde ise önümüzdeki yılın mart ayından itibaren tamamlayıp teslim edeceğimiz bu hanelerde hak sahibi kardeşlerimizin şimdiden sağlıkla, huzurla, ağız tadıyla oturmalarını Rabb'imden niyaz ediyorum.

Sizlerle birlikte milletimizin ve tüm İslam aleminin ramazanını tebrik ediyor, kalplerimize huzur veren bu ruh ikliminin hem uhuvvetimizin hem de muhabbetimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. İnanıyorum ki sizler de çok yakinen takip ediyorsunuz. Gazze'de, Batı Şeria'da ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında yaşayan kardeşlerimiz ramazanı yine mahzun bir şekilde karşıladı. İsrail hükümeti insani yardım girişlerini kasten engelleyerek ekim ayındaki mutabakatı açıkça ihlal ediyor. Ateşkese rağmen son 5 ayda 620'nin üzerinde Gazzeli kardeşimiz İsrail saldırılarında şehit oldu. Somali'de, Sudan'da, Arakan'da ve daha pek çok yerde mazlumlar Şehri Ramazan'ı ne yazık ki buruk bir kalple geçiriyor.

"Bölgemizdeki gerilim dalgası günden güne yayılma eğilimi gösteriyor"

Bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Afganistan ile Pakistan arasında patlak veren çatışmalara siyonist lobinin tahrikleriyle İran'a karşı düzenlenen hava harekatı eklendi. Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze dron saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi. Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor.

Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz. Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

"Şehirleri medeniyetimizin şiirleri olarak gördük"

Altyapı ve şehircilik noktasında gerek bakanlıklarımız gerekse belediyelerimizle üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalıştık. Şehirleri yalnızca binalardan, meydanlardan, cadde ve sokaklardan ibaret görmedik. Şehirleri yaşayan, nefes alan, hafızası olan, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran canlı birer varlık olarak gördük. Şehirleri insanıyla, kültürüyle, tarihiyle, tabiatıyla, mimari yapılarıyla birer sanat eseri olarak gördük. Şehirleri medeniyetimizin şiirleri olarak gördük. İşte bu anlayışla hamdolsun sayısız eseri, yatırımı, proje, hizmeti şehirlerimize ve milletimize kazandırmanın kıvancını yaşadık. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde hayatını sürdürebilmesi, barınma ihtiyacını olabilecek en düşük maliyetlerle gidermesi noktasında farklı projeleri devreye alıyoruz.

"1 milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk"

Kentsel dönüşüm seferberliğimizi 2012'de İstanbul Başakşehir'de başlatmıştık. Aradan geçen 14 yılda milyonlarca vatandaşımızın ev ve iş yerlerini dönüştürdük. Dar gelirli vatandaşlarımızı yeni yuvalarıyla buluşturduk. Şehirlerimizi parklarıyla, millet bahçeleriyle, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, gençlik merkezleri ve sosyal yaşam alanlarıyla donattık ve güzelleştirdik. Altyapısı hazır olan arsaları vatandaşlarımızın kullanımına tahsis ettik. TOKİ'miz bu süreçte fevkalade bir performans ortaya koydu ve böylelikle 1 milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. Alt gelir grubundaki 5 milyonu aşkın vatandaşımızın depreme dayanıklı ve emniyetli yaşam alanlarında ikamet etmesini sağladık.

"Şehircilikte en büyük başarı hikayesini deprem bölgemizde yazdık"

Şehircilikte en büyük başarı hikayesini deprem bölgemizde yazdık. Milletimize verdiğimiz sözü tutarak üç yıl içinde tam 455 bin 327 bağımsız bölümü tamamladık. 455 bin konutun altyapı masraflarının tamamını devlet olarak biz üstlendik ve kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yaptık. Ayrıca depremzedelerimiz için çok rahat ve oldukça avantajlı bir ödeme planı oluşturduk. Buna göre yeni evlerine yerleşecek vatandaşlarımız ilk iki yıl boyunca hiç ödeme yapmayacak. Devamında ise 18 yıla yayılan sabit ve çok düşük bedelli taksitlerle zorlanmadan ödemesini gerçekleştirecek. Peşin ödemek isteyen vatandaşlarımız da Meclisimizde yapacağımız düzenlemeyle neredeyse dörtte biri fiyatına ev sahibi olacak.

Asrın felaketini yaşadığımız günlerde devlet ve millet olarak yeniden ayağa kalkmaya çalışırken ana muhalefet partisi başta olmak üzere bulanık suda balık avına çıkıp selden kütük kapma yarışına girenlere; depremzedelerimizin acısını ahlaksızca istismar etmeye girişenlere; meydanlarda içi boş vaatlerle halkımızı kandırmaya çalışıp bedava ev, bedava iş yeri, bedava traktör sözleri verenlere; iktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalması için kendilerini seferber edenlere, ezcümle deprem turistlerinin tamamına böylece en güzel cevabı vermiş olduk. Bu vesileyle devletine güvenen, milletine inanan, o imtihan günlerinde ümit ve metanetini koruyarak bizlere destek olan tüm kardeşlerime bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. 6 Şubat'ta ebediyete uğurladığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Rabb'im bizleri bir daha böyle büyük acılarla, afetlerle sınamasın diye dua ediyorum.

"Projemize tam 8 milyon 800 bin vatandaşımız başvurdu"

Yüzyılın Konut Projesi hamdolsun milletimizin nezdinde büyük bir teveccüh gördü. Projemize tam 8 milyon 800 bin vatandaşımız başvurdu. Ev Sahibi Türkiye kampanyasına bu yoğun ilgi aynı zamanda hükümetimize olan güvenin de bir göstergesiydi. Şehirlerimizin çoğunda kuralarımızı çektik, hak sahiplerimizi belirledik. Bugün de sizlerle birlikte Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan'da toplam 21 bin 780; Sincan Temelli'de 4 bin, Polatlı'da 1500, Beypazarı'nda 750, Çubuk ve Elmadağ'da toplam bin, Kahramankazan'da 300, Nallıhan'da 200, Çayırhan'da 100, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de toplam 400, Güdül'de 142, Bala'da 110, Evren'de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da ise toplam 750 olmak üzere Ankara genelindeki 31 bin 73 konutumuzun kuralarını çekeceğiz. Yeni evlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Şunu da ayrıca hatırlatmak istiyorum 500 bin sosyal konut projemizde sadece bina yapmıyoruz. Değerlerimizi ve kültürümüzü tüm renkleriyle yaşatacak mahalleler de inşa ediyoruz. İçinde çocuklarımızın neşeyle oynayacağı, gençlerimizin spor yapacağı, yaşlılarımızın sağlık hizmeti alacağı ve vatandaşlarımızın misafirlerini ağırlayacağı mahalle konaklarımızı da şehirlerimize kazandırıyoruz. Bunlar da ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."