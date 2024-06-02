Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin siyasi bilek güreşine çevrilmesini doğru bulmuyoruz." dedi.

Erdoğan, " Türkiye'nin Ortak Aklı" temasıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

Sabah yapılan adalet, güvenlik ve dış politika oturumunda Dışişleri Bakanı'nın Gazze ve Filistin meselesinde sürecin başından beri Türkiye'nin gayretlerine dair kapsamlı bilgilendirme yaptığını belirten Erdoğan, Adalet ve İçişleri bakanlarının da kendi alanlarıyla ilgili yapılanları ve gelecek dönemde atılacak adımları paylaştığını söyledi.

Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren reformcu ruhunu asla kaybetmemiş bir parti olduğunu dile getirdi.

Hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden yasakların kaldırılmasına, hak arama yollarının arttırılmasından halka hesap veren bir devlet anlayışının inşasına kadar geniş bir yelpazede önemli reformları hayata geçirildiklerini anlatan Erdoğan, 23 yıl önce yola çıkarken millete aydınlığa açık, karanlığa kapalı olacaklarının sözünü verdiklerini anımsattı.

Erdoğan, o günden bu yana ülkenin ve milletin yolunu aydınlatmayı başardıklarını, demokrasiyi vesayetin, vesayetçilerin karanlığından çıkardıklarını ifade etti.

Milli iradeyi, darbelerin, darbecilerin karanlığından kurtardıklarını, paranoyalara ve korkulara son verdiklerini vurgulayan Erdoğan, içine kapanmış bir ülkeye 22 yılda özgüven ve cesaret kazandırdıklarını dile getirdi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu ülkeye; ekonomiden güvenliğe, ulaştırmadan ticarete, savunmadan enerjiye hemen her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını biz yaşattık. Başarılarımızdan, ülkemize kazandırdıklarımızdan elbette gurur duyuyoruz. Ancak bunları yeterli görmüyoruz. Yapılanları kafi görmek statükoya teslim olmak demektir. Mevcutla yetinmek yeniye ve yeniliğe kapıyı kapatmak demektir. AK Parti statükocu bir parti değildir ve asla olmayacaktır. Yönümüz de yüzümüz de aydınlığa, özgürlüğe ve demokrasiye dönüktür. Türkiye'nin geleceği de daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlüktedir. Yeni ve sivil anayasanın inşallah bunun lokomotifi olacağına inanıyoruz. Biz yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. Bu meselenin bir siyasi bilek güreşine çevrilmesini de doğru bulmuyoruz. Diyoruz ki oturalım, konuşalım, ele ele verelim, en geniş mutabakatla Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım."

"Terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez"

Muhalefetten de beklentilerinin darbe anayasasının güzelliklerini anlatmak yerine görüşlerini, önerilerini açıkça ortaya koymaları olduğunu belirten Erdoğan, milletin talep ve beklentileri doğrultusunda hak ve hürriyetleri genişletirken güvenlikten taviz verilemeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'cü hainlerin devletin kritik birimlerinden temizlenmesi ile terörle mücadelede yeni bir ivme yakaladığına işaret eden Erdoğan, terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejisiyle başarının sınır ötesine taşındığını dile getirdi.

Erdoğan, sınır ötesi operasyonlarıyla Türkiye'yi bir terör kuşağı ile çevreleme planlarını bozguna uğrattıklarını, bundan geri adım atmayacaklarını söyledi.

" Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez, kendini güvende hissedemez." diyen Erdoğan, Kandil'deki terör baronlarının siyaseti dizayn etmesine, siyaset üzerinde tekrar vesayet kurmasına rıza göstermeyeceklerini dile getirdi.

Bölücü terör örgütüne karşı elde edilen her başarının demokrasi açısından önemli bir kazanım olduğunun altını çizen Erdoğan, "Terör örgütü eridikçe inşallah demokrasimiz serpilecek, Türk, Kürt demeden kazanan 85 milyon vatandaşıyla bütün Türkiye olacaktır." dedi.

FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılma ve gardı düşürme lüksünün bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, şehir eşkıyalarına karşı tavizsiz tutumlarının süreceğini, vatandaşın malına, mülküne, canına, huzuruna kastedenlerin tepesine binmeye devam edileceğini bildirdi.

"Eski tartışmalarla milletin vaktini harcamayı gereksiz görüyoruz"

Erdoğan, dün son bir yıldaki üç seçimle ilgili bazı değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin seçim gündemini artık geride bırakıp, önüne bakmasının önemli olduğunu söyledi.

Siyasetten tasfiye edilmiş, kendi partilerinden tardedilmiş kimi müflis tüccarların gündeme gelme çabalarını sadece üzüntüyle değil aynı zamanda büyük bir taaccüple izlediklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Siyaseti iktidar ile muhalefet arasında bir kayıkçı kavgasına dönüştürme gayretlerinin bu projenin sahipleri dahil kimseye bir faydası dokunmaz. Siyaset ülkeye ve millete hizmet etmek için sorunlara ortak akılla uzlaşıyla ve elbette kararlılıkla çözüm üretmek için yapılır.

Dünyanın köklü bir değişimden geçtiği, küresel sistemin derin bir krizin içine düştüğü, yakın çevremizde sıcak çatışmaların, savaşların yaşandığı, insanlığın kendine yeni bir çıkış yolu aradığı, Türkiye'nin önünde tarihi fırsat pencerelerinin açıldığı bir dönemde AK Parti olarak eski tartışmalarla milletin vaktini harcamayı gereksiz görüyoruz. Hazreti Mevlana ne diyordu? 'Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.' Evet, şimdi hep beraber yeni şeyler söylememiz, milletimize umut aşılamamız, milletimizin dertlerine derman olacak bir yol haritası koymamız gerekiyor.

AK Parti ve Cumhur İttifakı inşallah bu yeni dönemin banisi, lokomotifi olacaktır. 15 Temmuz gecesi şehit kanlarıyla harcı karılan bu İttifak, yoluna güçlenerek devam edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz, bütün hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz."

"Yumuşamayla partiler arasındaki kesişim alanının büyümesi kıymetli"

Cumhuriyet'in ikinci asrında daha müreffeh, daha güçlü, her alanda iddia ve itibar sahibi bir Türkiye'yi hayal ettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu hayalin adı, Türkiye Yüzyılı'dır. Bu hayalin adı, büyük ve güçlü Türkiye'dir. Bu hayalin adı, 85 milyonun bir, beraber, kardeş olduğu, sırt sırta verdiği, gönül gönüle verdiği bir Türkiye'dir. Elbette bu hayalin adı, dünyanın dört bir yanında ismi telaffuz edildiğinde mazlumların gözlerinin parladığı vicdanlı bir Türkiye'dir.

Tayyip Erdoğan olarak ümit ve dua ediyorum ki böyle bir Türkiye sadece bizim, sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın özlemi, arzusu, ülküsü de değildir. Yol ve yöntemlerimiz farklılık arz etse de muhalefetin de aynı hedeflere sahip olduğuna yürekten inanıyorum. Bunun için yumuşamayla birlikte siyasi partiler arasındaki kesişim alanının büyümesini son derece kıymetli buluyorum."

(Sürecek)