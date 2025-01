Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır." dedi.

Erdoğan, Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Allah'ın insanlığa ancak çalıştığı kadarının karşılığını verdiğini, hiçbir şey üretmeden, aksiyon almadan, riske girmeden hayatın diğer alanlarında başarı sağlanamayacağı gibi siyasetin de yapılamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'nin en büyük sorunu, 'tatlı su siyasetçisi' tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan, sadece lafla, sadece seviyesiz polemikle, sadece yalan yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla siyasetçilik oynayan bu tipler, maalesef bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da, bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur." diye konuştu.

Erdoğan, partililerin "sorumlu oldukları yerin caddelerine, sokaklarına, hanelerine, iş yerlerine, köşe bucak her yerine, haftanın her günü ve günün 24 saati hakim olmadan, vazife etmeden, işlerinin hakkını veremeyeceklerini" bir an olsun akıllarından çıkarmamalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlar sevinçlerinde, üzüntülerinde, dar zamanlarında kafalarını kaldırıp baktıklarında yanlarında ilk sizi göremezlerse vazifenizin gereğini yerine getirmiyorsunuz demektir. Sizden yardım isteyen herkesin, derdini çözebildiğinizin derdini çözerek, bu mümkün değilse gönlünü alarak yanınızdan tebessümle ayrılmasını temin edemiyorsanız yanlış yerde bulunduğunuzu bilmelisiniz." ifadesini kullandı.

"Siyasetimizi yaparken hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız"

İl başkanı, belediye başkanı, milletvekili gibi tüm görev kademelerindeki partililerin vatandaşların taleplerini dikkate almasının önemine vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir, sizden bir işin yapılmasını, gereğini istiyorsa, onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece, ben Genel Başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gözükebilir ama bilin ki bu Genel Başkan, bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri benim burada haykırmam lazım. Hepinizin bunu bilmesi lazım.

Bazı arkadaşlarım bu söylediklerimi imkansız görebilir. Halbuki ne diyor şair, 'davası hak olanın yardımcısı Allah'tır, hak olan davada zafer muhakkaktır.' Öyleyse biz siyasetimizi yaparken, başka hiçbir şey ve hiç kimseye değil, hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum, bunları herhangi bir çıkar, kazanç, makam, mevki beklentisi ile değil, davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi taktirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, rıza göstermeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti var, sivil toplum kuruluşları var, belediye ve benzeri zaten var ama AK Parti böyle olamaz. Millete hizmet için kendilerine tahsis edilen kaynakları, kimi terör örgütlerine aktarır, kimi çeşitli organizasyonlar üzerinden yağmalar, kimi hiçbir eser üretmeden çarçur eder, kimi nefsini tatmin için etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyerini inşa etmek için kullanır. Bunun adı siyaset değil açık söylüyorum millete ihanettir."

"Kapalı kapılar ardında yürütülen siyaset mühendislikleriyle işimiz olamaz"

Erdoğan, "Daha önemlisi bizim böyle süfli tartışmalarla, sinsi ayak oyunlarıyla, kapalı kapılar ardında yürütülen siyaset mühendislikleriyle işimiz olamaz. Çünkü biz Cumhuriyet'imizin ilk 80 yılında yapılandan 3 kat, 5 kat, 10 kat, 20 kat fazlasını 22 yıla sığdırmış bir iktidarız. Kurulduğu günden beri, milletin umut kapısı, dayanağı, gelecek güvencesi olarak sandıktan hep birinci çıkmış AK Parti'yiz. Çünkü biz 15 Temmuz gecesi şehitlerin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'yız. Ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz, millete verecek çok hizmetimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir şahlanış, enerji yenileme zemini olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Yüreğindeki umut ateşini, sürekli harlayarak canlı tutan, ruhundaki zafer heyecanını sürekli besleyerek yükselten, inancını ve azmini mıh gibi zihnine yerleştiren, gece gündüz çalışmaktan yüksünmeyen, milletle her daim hemhal olmaktan keyif alan ve partiyi başarıdan başarıya koşturacak kadrolara ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Erdoğan, "Büyük kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır. Cumhuriyet İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı ilmek ilmek işleyecek bir siyasi iklimi ülkemize hakim kılmakta kararlıyız. Attığımız her adımın bu gayeye yönelik olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız işleri her fırsatta anlatacağız"

Erdoğan, Hz. Mevlana'nın "kamil insan odur ki, koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser" sözünü hatırlatarak, bunun için eser, hizmet, yatırım, icraatla konuştuklarını, hafıza-i beşerin nisyan ile malul olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şayet biz ülkenin her karış toprağına kazandırdığımız eserleri, çeşitli vesilelerle hatırlatmazsak ne olur biliyor musunuz. Kifayetsiz muhterisler gelir, onların yüzde biri, binde biri, milyonda biri mesafesinde, kıratında, değerinde olmayan işleri 'büyük başarılar' diye millete yutturmaya çalışırlar. Küresel medyanın ve sosyal medyanın desteğiyle milletimizin zihnine yalan, yanlış, çarpıtılmış, haddinden fazla büyütülmüş sıradan faaliyetleri sinsice işlerler.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler acısı hali ortadayken onların müsebbiplerini allayıp pullayıp pazarlarlar. Gittiğimiz her şehirde, her büyük toplantıda, icraatımızı anlatmamızdan rahatsızlık duyanlar veya bunu gereksiz görenler işte bu tabloya bakmalıdır. Milletimizin, emperyalistlerin desteğiyle sahnelenen bu çirkin oyuna gelmemesi için önce kendi yaptığımız işleri her fırsatta anlatacağız. Eğitimiyle, sağlığıyla, güvenliğiyle, yargısıyla, ulaştırmasıyla, enerjisiyle sosyal destekleriyle, sanayi ve teknoloji atılımlarıyla, kadınlara ve gençlere yönelik özel programlarıyla velhasıl her konudaki başarılarımızla heybemiz hamdolsun ağzına kadar dolu. Aynı şekilde karşımızdakilerinin yalanlarını ve o cilanın altındaki rezillikleri birer birer ifşa edeceğiz. Bu bizim Türkiye'ye çağ atlatmış bir parti olarak en az diğer vazifelerimiz kadar önemli bir sorumluluğumuzdur. "

(Sürecek)