Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kayseri 8. Olağan Kongresi\'nde konuştu: (3)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi yapıda gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacaktır." dedi.

Erdoğan, Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 40 yılı aşkın süredir büyük can kayıplarına ve maddi bedellere mal olan terör belasının def edilmesine yönelik adımlar atıldığını anımsattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin inisiyatifiyle başlayan bu çalışmalarda kayda değer mesafeler alındığını belirten Erdoğan, TBMM'de çok geniş bir mutabakat ve anlayış birliğinin oluştuğuna dikkati çekti.

Erdoğan, atılan her adımda şehitlerin aziz hatıralarını, şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini gözettiklerini vurgulayarak "Cumhur İttifakı'nın tek bir gayesi vardır, ülkemizin 40 yıllık hafızasında çok acı hatıraları olan bir dönemi sona erdirerek terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır. Sadece buna odaklandık, sadece buna kilitlendik. Bunun dışında gizli, açık hiçbir hesabımız, pazarlığımız, niyetimiz yoktur." diye konuştu.

Milletin ve sorumluluk duygusuyla hareket eden herkesin sunacağı katkıyla bu hedefe er veya geç ulaşılacağını ifade eden Erdoğan, "Son dönemde artan yalan, çarpıtılmış, buram buram provokasyon tüten açıklamaların gayesi mevcut iklimi dinamitlemektir. Milletin sinir uçlarına dokunan güya haber, açıklama ve magazinel kulis bilgileriyle art niyetli ve alçakça bir oyun oynanmaktadır. İstismar zeminini kaybedecek olanlar her türlü ahlaksızlığı sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, terör duvarının yıkılmasından rahatsız olanların, yalan ve korku yayarak çıkarlarını devam ettirmek istediğini belirterek şunları kaydetti:

"Biz bu oyunu ve sahiplerini gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Çok da uzatmadan çağrı safhasını geride bırakıp nasıl tavır alınacağını yakından takip ediyoruz. Burada da tavrımız gayet nettir. Şayet örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi yapıda gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacaktır. Çağrımıza kulak asmaz, bunca yıldır olduğu gibi emperyalistler adına tetikçilik yapmaya devam ederlerse kendileri bilir. Bizim bölgedeki tüm terör yapıları gibi bölücü örgütü de son militanına kadar yok edecek gücümüz, imkanımız, kararlılığımız mevcuttur."

"Bunu daha önce yaptık, yine yapmaktan çekinmeyiz"

"Hep vurguladığım gibi bu iş bizim açımızdan sadece vakit ve planlama meselesidir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunu daha önce yaptık, yine yapmaktan çekinmeyiz. Cudi'de biz varız, Gabar'da biz varız, Tendürek'te biz varız, Bestler Dereler'de biz varız. Bizim olmadığımız yer yok. Hamdolsun bölge üzerinde hesabı olan güçleri ikna veya icbar edecek irade ve araçlara da sahibiz. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını herkes gördü. Bunlar da görecek. Kabul edecek ve gereğini yerine getirecek yani ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak. Türkiye yüzyılında ne teröre ne de bununla bağlantılı acılara asla yer olmadığını biz bir şekilde göstereceğiz."

Kayseri'ye 459 milyar liralık kamu yatırımı

Ülkeye ve millete hizmet etmenin, eser kazandırmanın derdinde olduklarını, bu anlayışla Kayseri'ye 22 yılda 459 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Erdoğan, "Adalette 5 milyar lira, eğitimde 31 milyar lira, gençlik ve sporda 4 milyar lira, sosyal yardımlarda 55 milyar lira, sağlıkta 16 milyar lira, çevre ve şehircilikte 91 milyar lira, ulaştırmada 71 milyar lira, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 70 milyar lira, sanayi ve teknolojide 3,5 milyar lira yatırım, 12 milyar lira destek olmak üzere 15,5 milyar lira, enerjide kamu ve özel toplam 98 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 13 milyar liralık yatırım yaptık." bilgilerini verdi.

Erdoğan, Kayseri'ye ikisi devlet üniversitesi olmak üzere üç yeni üniversite kurduklarını ifade ederek "Bir stadyum ile 51 spor tesisi kazandırdık. 2 bin 457 yataklı 21 hastane dahil 60 sağlık tesisi inşa ettik. 1607 yataklı Kayseri Şehir Hastanemiz Mayıs 2018'den bu yana vatandaşlarımıza hizmet veriyor. TOKİ vasıtasıyla Kayseri'de 23 bin 638 konut projesini başlattık. Bunlardan 20 bin 474 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 3 bin 164 konutun yapımına devam ediyoruz." dedi.

Kayseri'deki 5 millet bahçesi projesinden ikisini tamamladıklarını aktaran Erdoğan, 83 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 652 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, Kayseri- Felahiye Yolu ve Himmetdede-Boğazköprü Yolu gibi 12 ayrı kara yolu projesinin çalışmasının devam ettiğini bildirerek "Kayseri'yi yüksek hızlı tren ile tanıştıracak Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Hattı'nın yapım çalışmalarına süratle devam ediyoruz. Bu proje Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak ve böylece Kayseri doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacak. Mevcut demir yoluyla 7 saat süren Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek, 5 saatte İstanbul'a hızlı ulaşım imkanını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Boğazköprü Lojistik Merkezi'ni yakında hizmete alacağız"

Erdoğan, Kayseri'ye kazandırdıkları Boğazköprü Lojistik Merkezi'ni yakında hizmete alacaklarını belirterek Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya- Antalya demir yolu projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kayseri Havalimanı yeni terminal binası ve apron yapımı projesini tamamladıklarını ve kongreye gelmeden önce bu akşam açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, yeni terminal binası ile yıllık 2,5 milyon yolcu kapasitesine sahip olan Kayseri Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin 6 milyona çıktığını bildirdi.

Erdoğan, su ve sulama yatırımları kapsamında kente 12 baraj, 52 sulama tesisi, 6 gölet, 7 yer altı depolaması, 9 hidroelektrik santrali gibi toplam 185 tesis inşa ettiklerini ifade ederek baraj, gölet, sulama tesisi, taşkın koruma tesisi, hidroelektrik santral gibi toplam 212 projenin yapımına devam edildiğini kaydetti.

Kayseri'ye bir yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 15 araştırma geliştirme merkezi ve 4 tasarım merkezi kurduklarını bildiren Erdoğan, nüfusunun yüzde 90'ı doğal gaz imkanından faydalanan ilin her bir köşesine doğal gaz arzını sağladıklarını söyledi.

Erdoğan, "Rabb'im ömür verdikçe sizlerin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Daha nice yıllar boyunca AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu ülkeye aşkla, şevkle, samimiyetle hizmet etmekten geri durmayacağız. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Çiğdem Karaaslan, Ömer İleri ve Vedat Demiröz katıldı.

(Bitti)