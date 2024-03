Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: AK Parti Kürtlerin partisidir

Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim Kürt vatandaşlarımızla, onların sorunlarıyla ilgilenmek için de başka bir aracıya ihtiyacımız yok. AK Parti Kürtlerin partisidir, her zaman Kürt vatandaşlarımız AK Parti'ye sahip çıktılar, bundan sonra da sahip çıkacaklar." dedi.

Yılmaz, Esenyurt'taki Vanlılar İftar Buluşması'nda katılımcıların ramazanını tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Siyaset anlayışlarının odağında milletin olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda tüm atılımlarını eser ve hizmet siyaseti ile gerçekleştirdiğini söyledi.

Demokrasi ve kalkınma hamlelerinin yurdun dört bir yanına ulaştığını anlatan Yılmaz, terör operasyonlarının ardından şehirlerde huzur ve iyileşmeler olduğunu vurguladı.

Etnik ayrımcılık ve bölgecilik ile siyaset yapanların milletin huzurunu düşünemediğini dile getiren Yılmaz, "Her türlü ayrımcılığa, her türlü ötekileştirmeye karşı olduk, karşı olmaya devam edeceğiz. Bizim Kürt vatandaşlarımızla, onların sorunlarıyla ilgilenmek için de başka bir aracıya ihtiyacımız yok. AK Parti Kürtlerin partisidir, her zaman Kürt vatandaşlarımız AK Parti'ye sahip çıktılar, bundan sonra da sahip çıkacaklar. Bizler Kürt vatandaşlarımızın sorunlarını doğrudan onlarla konuşarak, neyse sorunları, sıkıntıları, dertleri her zaman onlarla konuşmaya, onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, milletin hizmetkarı olduklarının altını çizerek, "Önceliğimiz millet, milletimizin sıkıntısı neyse bizim de önceliğimiz o. Bugünlerde en önemli konumuz enflasyon. Bizler enflasyona yoğun mesai harcıyoruz. Öncelikli mesele olarak görüyoruz. Bu konuda planlarımızı, programlarımızı hayata geçiriyoruz. Yılın ikinci yarısında inşallah enflasyonda belirli bir düşüş olduğunu hep birlikte göreceğiz. Gelecek yıl itibarıyla çok daha farkla bir noktada olacağız. 2026 ise tek haneli enflasyona Allah'ın izniyle yeniden ülkemizi kavuşturacağız." diye konuştu.

Bazıları gibi seçimden önce vaatlerde bulunup, seçimden sonra vaadini unutanlardan olmadıklarına dikkati çeken Yılmaz, "Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan da biziz, AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Ülkemizi 21 yılda nasıl büyüttüysek, gelecekte de çok daha yüksek noktalara sizlerin desteğiyle çıkaracağız." değerlendirmesini yaptı.

"Kimse başarısızlıklarına merkezi idareyi bahane yapmasın"

Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yerel seçimleri de birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde atlatarak Türkiye'nin yürüyüşünü devam ettireceğiz. Kalkınma anlayışımızın yurdun her köşesinde devam etmesi için belediyeler kritik öneme sahiptir. Merkezi bütçeden belediyelere aktardığımız payları parti ayrımı yapmadan, büyük-küçük demeden, merkez-taşra ayrımı yapmadan dağıtıyoruz. Bu anlayışla geçtiğimiz 20 yılda belediyelerimize büyük destek verdik, kalkınmacı, şeffaf belediyecilik anlayışını güçlendirdik. 2002 yılında belediyelere toplam 4,7 milyar kaynak ayırıyorduk. 2022 yılında bunu biz 270 milyara çıkarmışız, 2023'te yaklaşık 500 milyar kaynağı belediyelere vermişiz. Bunu da hiç parti gözetmeden vermişiz. Hiç kimse başarısızlıklarına merkezi idareyi bahane yapmasın. Biz kaynak gönderiyoruz. Kaynaklarını iyi, verimli kullanan başarılı oluyor, verimli kullanmayan, çarçur eden, reklama harcayan, popülist birtakım faaliyetlere harcayanlar ise başarısız oluyor. Bu çok açık ve net, bunun altını çizmek istiyorum."

Depremin yaralarını sarmak için geçen yıldan bu zamana kadar 2 trilyondan fazla kaynağın merkezi bütçeden tahsis edildiğine vurgu yapan Yılmaz, 2011'de Van'da meydana gelen depremin ardından bölgeye giden ilk ismin kendisi olduğunu söyledi.

Yılmaz, Van'ı ve Erciş'i depremden sonra neredeyse yeniden inşa ettiklerini, Van'ı cazibe merkezi haline getirdiklerini anlattı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü'ye destek isteyen Yılmaz, her iki adayın şehrin ve ilçenin sorunlarına çözüm getireceğine inandığını kaydetti.

Programda, AK Parti MKYK Üyesi Harun Çelik, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer, Cumhur İttifakı'nın Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü de konuşma yaptı.