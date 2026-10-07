Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis'i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis'i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirme yaptı. Ekonomimizin temelinin sağlam olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sorun sınırlı alanda yaşanıyor. Finans piyasasında risk yok" ifadelerini kullandı. Ödeme sürecinin yarın başlayacağını belirten Yılmaz, "Tasfiye edilen fonların kendi kaynağı kullanılacak. Hazine kaynağı kullanılmayacak" dedi.

Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasına ilişkin, TBMM'de bilgilendirme yapıldı.

Genel Kurul'da Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Sorun sınırlı alanda yaşandı" ifadelerini kullandı.

"FON PİYASALARINDA BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ DEVLET GARANTİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken, benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirler değerlendiriliyor.

Altını çizmek istediğim diğer bir temel husus; bu süreçte oluşan özel zararlar için Hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere, fon piyasalarında bankacılık sistemindeki devlet garantisi söz konusu değildir. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların halihazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır.

Öncelikle ekonomimizin temellerinin sağlam olduğunu, makro ekonomik görünümümüze ilişkin bir sorunun olmadığını ifade etmek isterim.

Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis'i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak

"SERMAYE PİYASALARIMIZIN YAPISI SAĞLAMDIR"

Sorunlu fonların, sermaye piyasamızın genel resmini temsil etmediğini de önemle vurgulamak isterim. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır.

Sorunlu fonların tasfiyesi sermaye piyasalarımızı zayıflatmayacak, bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecektir.

Yanlışların üzerine kararlılıkla giderken, çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Sermaye piyasalarımızın geneline ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak, iktidarı ve muhalefeti ile tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inanıyorum.

Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Yaşanan sorunları giderirken, sermaye piyasalarımızın daha sağlıklı ve güçlü bir yapıda yoluna devam etmesini temin edeceğiz.

Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455 bin 758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151.247 tekil yatırımcı kişi, İş Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388.718 tekil yatırımcı bulunmaktadır.

17 FONDA ÖDEME SÜRECİ YARIN BAŞLIYOR

Olağan tasfiyesi yapılacak üç şirket (A1 Capital, Bulls ve Pardüs)’ün 17 fonunda 43.643 yatırımcısına Perşembe günü ödeme yapılacaktır.

Bu şirketler kapsamında kalan 49 özel fonda ise 2.098 kişi bulunmakta olup kendi kapsamlarında sorunların çözüleceği planlanmaktadır.

Gerekli teminatların alınması halinde, Atlas şirketinde bulunan 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemeler ivedilikle yapılacaktır.

Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis'i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak

"ARA ÖDEME EN FAZLA 1 MİLYON LİRA OLACAKTIR"

Olağanüstü tasfiye kapsamında ise hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacaktır. Ara ödemede MKK tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacaktır. Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. MKK kapsamında net yatırım tutarı algoritması yazıldı. Takasbank’tan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacaktır.

Tüm bu işlemlerin yürütülmesinde SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve 1 adet genel hisse iade hesabı açılmıştır. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacaktır. Genel hesaba gelen kaynak ise SPK tarafından çeşitli kriterler ile belirlenecek bir hesaplama yöntemi ile fonlara dağıtılacaktır.

"455 BİN 758 KİŞİNİN ÇOK BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ ÖDEMELERİNİ TAMAMEN ALMIŞ OLACAK"

El konulan veya müsadere edilen varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılarak, ödemelerde kullanılacaktır. Hak sahipliği fon ve hesap bazında belirlenecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılması ile birlikte, 455 bin 758 kişinin çok büyük bir bölümü ödemelerini tamamen almış olacaklardır.

İnanıyorum ki yatırımcıların beklentilerini dikkate alacak olan Meclisimiz bu Kanunu ivedilikle ele alacaktır."

Cumhurbaşkanı YardımcısıMeclis Genel KuruluFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mesut Küçük Mesut Küçük:
    Fondan zarar edenlerin parasını niye devlet ödüyor ki. Kara ortakmıydık ki zararı biz karşılayalım. Bunlar Fondan kar edince devlete mi vereceklerdi. Sahtekarlık ve Dolandırıcılık yapanlar cezasını çeksin. Bu mantıkla Telefon ile dolandırılanların parasını da devlet mi ödeyecek. 12 1 Yanıtla
    melih aydınlıoğlu melih aydınlıoğlu:
    devlet kardan %17.5 stoğaj alıyor bazı fonlardan ve çoğunluk bu fonlarda yani kara ortaktı evet 3 0
    serdarguzel10 serdarguzel10:
    ortak değil mi her işlemden vergiyi niye alıyor o zaman.. zararına işlem yapandan da alıştan ve satıştan neden stopaj alıyor birader bir anlatsana.. regülasyon dedikleri şey bu işte açın biraz araştırın.. iyi vermesin devlet millet de güvenmesin borsaya herkes çeksin parasını seyreyleyin o zaman gümbürtüyü 3 le 5 i toplayamayan insanlar gelip burda finans kürsüsü kurmuş profesörler gibi yorum yapıyorsunuz dünyadan bir habersiniz bari yazmayın insanları da şaşırtmayın kahvehane mi yönetiliyor devlet borsa yatırımcısını korumazsa 99 u ararsınız 0 0
  • Seko Seko:
    nasıl yok hergün taban yapıyor hisseler 8 2 Yanıtla
  • Adana Masa Tenisi Adana Masa Tenisi:
    fonlar finans sayılmıyor demek ki?? 3 1 Yanıtla
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    İyi o zaman seyyanen zam bekliyoruz emekliler olarak. 3 0 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi Musfata Karakeçi:
    yapıştırrrrrrrrrrrr elbet o pamugu 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasıyla ilgili Meclis'i bilgilendirdi: Hazine kaynağı kullanılmayacak - Son Dakika
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