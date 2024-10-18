Cumhuriyet Bayramı İzmir'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı etkinliklerini kırsal ilçelerde düzenliyor. Aliağa'da gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Her Yerde' programı, bando gösterisi, çeşitli atölye çalışmaları ve konserlerle renkli anlara ev sahipliği yaptı. Çocuklara yönelik VR gözlük deneyimi özel bir ilgiyle karşılandı.

18.10.2024 11:59  Güncelleme: 12:56
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(İZMİR) - Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılı İzmir'de tüm görkemiyle kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Cumhuriyet Her Yerde" sloganıyla kırsal ilçelerde organize ettiği şenlikler Aliağa'nın Hacıömerli Mahallesi'ndeki buluşmayla devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanında organize ettiği "Cumhuriyet Her Yerde" etkinliklerinin üçüncü durağı Aliağa oldu. Hacıömerli Mahallesi'ndeki programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Sedat Kirt de katıldı.

Aliağalı yurttaşların yoğun katılımının olduğu program, bando gösterisiyle başladı. Çocuklar voleybol ve masa tenisi rekabetiyle heyecan yaşadı; teknoloji ve masal atölyelerine katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konseri ise Aliağalılara keyifli anlar yaşattı. Aliağa Türk Halk Müziği Korosu da ilk konserini verdi. Gezici Kütüphane de etkinlik alanındaydı. Büyükşehir Belediyesi personeli çocuklara ücretsiz kitap dağıttı.

VR gözlük deneyimi

Aliağalı çocuklar VR gözlük deneyimi ile de heyecanlı anlar yaşadı. İlkokul öğrencileri Anıtkabir'deki Aslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ün mozolesine sanal olarak karanfil bıraktı. Çocuklara VR gözlük deneyimi yaşatan İzmir Büyükşehir Belediyesi eğitmeni Gülşah Yaman Seyis "Çocuklarımız çok heyecanlılar. İlk defa deneyenler için çok güzel bir tecrübe. Anıtkabir'i görmeyen çocuklar için özellikle müthiş" diye konuştu.

Etkinlik alanında "Atatürklü Yıllar Fotoğraf Sergisi" de büyük beğeni topladı. Alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) mobil aracıyla vatandaşlara hizmet verdi.

"Ülkemizin yapı taşı olduğunu biliyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, "Sizlerin aranızda olmak mutluluk veriyor. Cumhuriyet'in ne kadar büyük bir değer olduğunu biliyoruz. Ülkemizin temel yapı taşı olduğunu biliyoruz. Ağır bir monarşiden sonra Cumhuriyet'i yaratmak bilgelik, cesaret ister. Bu bilgelik ve cesaret Mustafa Kemal Atatürk'te vardı" dedi. Çağatay Güç, 29 Ekim kutlamalarını merkeze uzak mahallelere taşıyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.

"Cumhuriyet'imizi kuranlara minnettarız"

Bölge halkı mahallelerinde ilk kez böyle bir etkinliğin yapıldığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Dr. Cemil Tugay'a teşekkürlerini iletti. Aliağalı vatandaş Aylin Köse "Harika bir program. Bu duyguyu çocuklarımız yaşasın diye buraya geldik. Cumhuriyet'imizi kuranlara minnettarız. Ama bu Cumhuriyet'e böyle sahip çıkmamız da çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencisi Ada Türk, "Mahallemizde ilk defa böyle bir etkinlik düzenlendi. Babam bana sürpriz yaptı ve buraya getirdi" diye konuştu. Beşinci sınıf öğrencisi Elif Bölükbaşı, "Güzel bir program. Bugün burada arkadaşlarımla masa tenisi oynadım" dedi.

"Bu duyarlılık çok güzel"

İzmirli Gülsüm Özyiğit de, "Çok güzel, memnun olduk. Büyükşehir'e teşekkür ediyoruz. Daha önce yoktu böyle bir şey. Yapılmıyordu. Bu duyarlılık çok güzel" dedi.

Kentin dört bir yanında düzenlenen etkinlikler için de konuşan Güzin Hamarat, "Gönlümüz daha bir şen. İnşallah Atatürk'ümüz bizi duyuyordur. İçimizdeki dilekleri de duysun" ifadelerini kullandı.

Yurttaş Hatice Cengiz ise, "Hep böyle olması lazım. Her günümüz böyle olsun. Biz Cumhuriyet çocuğuyuz" dedi.

Program şöyle devam edecek:

18 Ekim Cuma - Urla Zeytinler Mahallesi (16.00-19.00)

19 Ekim Cumartesi - Foça Kazım Dirik Mahallesi Köy Meydanı (17.00-20.00)

20 Ekim Pazar - Menderes Çukuraltı Mahallesi (14.00-17.00)

21 Ekim Pazartesi - Seferihisar Ulamış Mahallesi Köy Meydanı (16.00-19.00)

22 Ekim Salı - Çeşme Germiyan Mahallesi (16.00-19.00)

23 Ekim Çarşamba - Selçuk Belevi Mahallesi (16.30-19.30)

23 Ekim Çarşamba - Menemen Seyrek Gazi Mustafa Kemal Mahallesi (18.00-21.00)

24 Ekim Perşembe - Beydağ Cumhuriyet Mahallesi (16.30-19.30)

25 Ekim Cuma - Kınık Yayakent Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (15.00-18.00)

25 Ekim Cuma - Kiraz Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı (16.00-19.00)

26 Ekim Cumartesi - Karaburun Mordoğan Cumhuriyet Meydanı (14.00-18.00)

27 Ekim Pazar - Torbalı Saipler Mahallesi (16.00-19.00)

27 Ekim Pazar - Ödemiş Konaklı Mahallesi Köy Meydanı (18.00-22.00)

27 Ekim Pazar - Dikili Çandarlı Mahallesi (15.00-18.00)

28 Ekim Pazartesi - Bergama Yenikent Mahallesi (14.00-19.00)

29 Ekim Salı - Bayındır Kızılcaova Mahallesi (14.00-17.00)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı İzmir'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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