Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine Ay-yıldızlı pastasını üfledi

28.10.2025 11:35
Elazığ'da Cumhuriyet ile yaşıt olan 102 yaşındaki Nazife nine, Ay-yıldızlı pastasını üfledi. 7 çocuğu ve 20 torunu olan Nazife nine, ilerleyen yaşına rağmen sağlığının yerinde olduğunu belirterek, "Bayramlar çok güzel olurdu. Askerleri izler alkışlardık, eğlenirdik, marşlar söylerdik. Vatanımızı çok seviyoruz. Gençlerimize sesleniyorum, vatanımıza dikkat etsinler, doğru yoldan şaşmasınlar" dedi.

Elazığ'da hayatını sürdüren, Cumhuriyet ile yaşıt 102 yaşındaki Nazife Gül, güler yüzüyle çevresine de örnek oluyor. Gül, depremin ardından oğlu ve gelini ile Elazığ'a gelerek, devletin sağladığı kira desteğiyle Güneykent Mahallesi'ndeki bir evde yaşamını sürdürmeye başladı.

102 YAŞINDAKİ NAZİFE NİNE AY-YILDIZLI PASTA ÜFLEDİ

Ömründe bir asrı geride bırakan, 7 çocuğu ve 20 torunu bulunan Gül, zamanını evde dinlenerek ve örgü örerek geçiriyor. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve beraberindeki kurum personeli, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla üzerinde "Cumhuriyet'imiz ve Nazife teyzemiz 102 yaşında" yazılı pasta ile Gül'ü evinde ziyaret etti. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Nazife nine birlikte yaşadığı oğlu için ev diledi.

"GENÇLERİMİZE SESLENİYORUM, DOĞRU YOLDAN ŞAŞMASINLAR"

Nazife Gül, eşini yıllar önce kaybettiğini, ilerleyen yaşına rağmen sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Geçmişte hem milli hem de dini bayramları daha coşkulu ve neşeli kutladıklarını anlatan Gül, "Bayramlar çok güzel olurdu, askerleri izler alkışlardık, eğlenirdik, marşlar söylerdik. Vatanımızı çok seviyoruz. Askerlerimizi Allah esirgesin, vatanımızı hep birlikte koruyalım. Gençlerimize sesleniyorum, vatanımıza dikkat etsinler, doğru yoldan şaşmasınlar." dedi. Gül, geçmişte o dönemki şartlar nedeniyle okuyamadığını anlattı.

"ANNEM KENDİ OKUYAMADIĞI İÇİN ÜZGÜN OLURDU"

Nazife Gül'ün oğlu Mehmet Gül (74) de annesinin yaşama sevinciyle dolu olduğunu, çevresindeki insanlara hep neşe ve mutluluk vermeye çalıştığını dile getirdi. Annesinin en büyük üzüntüsünün okula gidememek olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Annem Cumhuriyet Bayramı törenlerine gittiğimizde, okullu gençleri, askerleri gördüğü zaman çok büyük heyecan duyardı. Kendi okuyamadığı için de üzgün olurdu. Bize derdi ki 'Okuyun'. Okuyan insanları hep sever, sayardı. 'Okuyan insanlar aydın olur' derdi. Kendisi okuyamadığı için bizlere hep okumayı öğütlerdi. Bizlere 'Anne ve babamı küçük yaşta kaybettim, amca koltuğunda büyüdüm' derdi.

"CUMHURİYETİMİZİN 102'NCİ YILINI COŞKUYLA KUTLUYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ergün de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılını gurur ve onurla kutladıklarını ifade etti. Nazife Gül'ün de 102 yaşında olduğunu belirten Ergün, Cumhuriyet ile yaşıt Nazife teyze ile bu anlamlı günü kutlamak istediklerini söyledi.

Ziyaretlerinin Gül ailesini de mutlu ettiğini dile getiren Ergün, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yılını coşkuyla ve sevinçle kutluyoruz. Bunun için kıvançlıyız. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu güzel vatanı bizlere miras bırakan şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi şükranla ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de minnetlerimi sunuyor, uzun ömürler diliyorum. Nazife teyzemizin 102'nci yaşını da kutluyor, ona sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet ile yaşıt Nazife nine Ay-yıldızlı pastasını üfledi
