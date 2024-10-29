Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Cumhuriyetin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Gelenekselden Evrensele Cumhuriyet Coşkusu' adlı halk dansları gösterisi büyük ilgi gördü. Etkinlikte Anadolu'nun çeşitli yörelerinden halk oyunları sergilendi.

29.10.2024 09:57  Güncelleme: 10:45
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yılı dönümünde Mezitli Belediyesi iş birliğinde, "Gelenekselden Evrensele Cumhuriyet Coşkusu" adlı halk dansları gösterisi düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Mezitli Belediyesi koordinatörlüğünde, Mezitli Kültür Merkezi'nde "Gelenekselden Evrensele Cumhuriyet Coşkusu" adlı halk dansları gösterisi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Ankara Tuana Sanat Kulübü'nün ortak gösteri yaptığı; Ankara, Kütahya, Burdur, Gaziantep, Trabzon, Silifke gibi Anadolu'nun çeşitliliği ve kültür zenginliğinin yöresel eserlerle sergilendiği etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger etkinlik hakkında düşüncelerini, şöyle dile getirdi:

"Çok mutlu ve gururlu olduğumuz bir akşam yaşadık"

"Çok mutlu ve gururlu olduğumuz bir akşamı yaşadık. Cumhuriyet'imizin 101'inci yılını kutladığımız bugünlerde bu coşkuyu yine vatandaşlarımıza ve sanatseverlerle buluşturalım istedik. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile birlikte Ankara Tuana Sanat Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği çok kıymetli bir projede bir arada olduk" diyerek paylaştı. Anadolu'nun çok zengin bir coğrafyası ve kültürü olduğunu ve bu topraklarda doğmuş olmaktan dolayı oldukça gururlu olduğunu söyleyen Özdülger, "Çünkü her yöremiz birbirinden zengin birbirinden gösterişli ve görkemli. Bizler etkinlikte bunları izledik. Bu vesile ile de Cumhuriyet Bayramınızı kutlarken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına sonsuz minnet ve şükran duygularımı iletiyorum. Onun sayesinde bizler bu zenginliğimizi ve zengin kültürümüzü böyle coşkuyla izleyebiliyoruz. Ne mutlu gerçekten bizlere."

"Anadolu'nun çeşitliliğini gösteren yörelerimizden eserler sunduk"

Tuana Sanat Kulübü Başkanı Suphi Tugay Ertunç, etkinlikte her yöreden oyunların olmasına önem verdiklerinin altını çizerek, "Anadolu'nun her yerinden, yavru vatan Kıbrıs'tan da bir takım eserler sunmak için çaba gösterdik. Cumhuriyetimiz'in 101. Yılı kutlu olsun. Bayram coşkusunu burada hep birlikte yaşadığımız için çok mutluyuz.  Birinci perdede öncelikle Kütahya oyunlarını arkasından Burdur, Gaziantep, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Roman danslarını sergiledik. İkinci bölümde de Ankara oyunları ,Van, Semazen performansı ve yöremize ait Silifke oyunlarını icra ettik. Finalde ise kalabalık bir Trabzon coşkusu yaptık. Bayram coşkusu dalga dalga yayılsın diyoruz" ifadelerini kullandı.

Renkli bir akşam geçiren katılımcılardan etkinliğe tam not

Yenişehir Emekli Evi üyelerinden Hüseyin Önal, etkinliği çok güzel bulduğunu belirterek, Başkan Vahap Seçer'in kentte sosyal belediyecilik ile ilgili çok değerli çalışmaları olduğunu dile getirdi. Önal, "Ben Vahap Başkan'ın hayranıyım ve birçok belediye başkanına tanık oldum ama kendisi her kitleye hitap edebilecek kapasitede bir Başkanı. Çalışmaları ve sosyal faaliyetleri son derece başarılı. Emekli Evi olarak bizler devamlı gezilere gidiyoruz. Başkanımız tek kelime ile Türkiye'ye çok yakışıyor" dedi.

Vatandaşlardan Hüseyin Akıncı ise "Çok eğlendiğimiz güzel bir akşam oldu. Bizler için Cumhuriyeti burada kutlamak güzel bir onurdu. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu bu ülkenin ve bize armağan Cumhuriyeti kutlamak büyük bir onurdu. İyi ki Cumhuriyetimiz var ve iyi ki bu duygularla gelip burada etkinliğimizi kutladık" diye konuştu.

Etkinlik, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger tarafından Ankara Tuana Sanat Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ekibine çiçek ve plaket takdimi ile son buldu.

Kaynak: ANKA

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