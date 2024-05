ÇYDD 14. Bilim ve Sanat Ödülleri Türkan Saylan\'ı Anma Töreni

Güncel

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 14. Bilim ve Sanat Ödülleri ile Türkan Saylan'ı Anma Töreni, İstanbul'daki İş Sanat Kültür Merkezi'nde yapıldı. ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, "Çağdaş ülke seviyesine ulaşmak için canla başla çalışıyoruz" dedi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni reddettiklerini vurguladı. Sanat ödülüne layık görülen Zeynep Kaçar, ödülünü CHP Genel Başkanı Özel'in elinden aldı.

ÇYDD Onursal Genel Başkanı Türkan Saylan, ölümünün 15'inci yılında etkinliklerle anılıyor. Saylan, derneğin ölümünden bu yana her yıl düzenlediği anma etkinliği ile bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Bilim ve Sanat Ödülleri töreni yapıldı. İstanbul Levent'teki İş Sanat Kültür Merkezi'ndeki programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş ve Sevgi Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

"TÜRKAN HOCAMIZ HEPİMİZİN KALBİNDE"

Programın açılış konuşmasını ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel yaptı. Özgür Özel'in programa katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksel, şunları söyledi:

"Türkan Hocamız 15 yıldır bedensel olarak aramızda değil ama hepimizin kalbinde, aklında, anılarında o hep var, var olmaya devam edecek. O kadar çok şey öğrenmişiz ki, onsuz olmak mümkün değil. Bir yıl sonra dönemin Genel Başkanı, kıymetlimiz Profesör Doktor Aysel Çelikel ve benim de içinde yer aldığım yönetim kurulu, Türkan Hocamızın adını yaşatmak için onun adına bilim ve sanat ödülleri vermeye karar verdik. 14 yıl boyunca biz, Türkan Hocam gibi tıp alanında fark yaratan ama sadece bilimsel değil, insani değerlerle fark yaratan bilim insanlarına ödül veriyoruz. Yine sanatın her alanına ilgi duyan, değer veren, ilgilenmeye çalışan biri olarak Türkan Hocanın anısına da sanatta öykü dalını seçtik. 14 yıl boyunca öykü dalında ödül veriyoruz. Bu akşam bu iki önemli alanda ödül alanlarla sizleri tanıştıracağız, buluşturacağız. Türkan Hocamı böyle anmak yakışır diyorum. Büyüklerimiz demez mi hep, bu dünya iyilerin yüzü suyu hürmetine devam ediyor diye. Evet. Nedir bu iyi değerler?

"KURULUŞ DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞILIYOR"

Doğruluk, adalet, merhamet, iyilik, vefa, incelik, çalışkanlık, özveri, bu değerlere sahip olan kişilerle karşılaşıyoruz ama hepsini aynı kişide, kimlerde görüyoruz; doğal olarak büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'te ve kıymetlimiz, efsane genel başkanımız Profesör Doktor Türkan Saylan'da. İşte bu değerlerin hepsinin birden onlarda bulunması mucizeyi zaten gerçekleştiriyor. Biz Türkan Saylan'a her an minnet duyuyoruz. Tıpkı büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk gibi. Ona karşı sorumlu hissediyoruz. Borcumuzu ödemek için emek veriyoruz. Biz Türkan Saylan'ın öğrencileri neyi öğrendik? Eğitimde her kadının ama her bireyin Atatürk Cumhuriyeti'ne borcu var. Ben Ayşe Yüksel, Cumhuriyet sayesinde buradayım, sizlerle buluşuyorum, göz göze gelebiliyorum. Ata'ma minnettarım. 1923-2023, Cumhuriyet 100 yaşında, Atamızın hayal ettiği durumda mı? Tabii ki hayır. İnsanın içi acıyor. Tam tersi kuruluş değerlerinden, kuruluş yasalarından uzaklaşılıyor. Biz 35 yıl boyunca Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak, onun devrim ve ilkeleri doğrultusunda çağdaş eğitim yoluyla çağdaş ülke seviyesine ulaşmak için canla başla çalışıyoruz. Biz çalışırken ne oldu geçtiğimiz haftalarda, Milli Eğitim Bakanlığı duymak istemediğimiz bir çalışmadan söz etti: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Ne yapıyoruz, reddediyoruz."

ZEYNEP KAÇAR'A ÖDÜLÜNÜ ÖZGÜR ÖZEL VERDİ

Gecede, yapımcılığını gazeteci-yazar Özlem Özdemir'in yaptığı, Türkan Saylan anısına hazırlanan belgeselden kısa bir kesit gösterildi. Bu yılki bilim ödülüne Buse Cevatemre Yıldırım, tıp alanındaki çalışmalarıyla layık görüldü. Yıldırım'a ödülünü, Bilim Akademisi üyesi Reyhan Küçükkaya takdim etti. Sanat ödülüne ise Tanrı ve Memeli Hayvanlar isimli kitabıyla Zeynep Kaçar layık görüldü. Kaçar, ödülünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elinden aldı. Program, Ali- Aysun Kocatepe çiftinin konseriyle sona erdi.