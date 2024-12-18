D-8 Zirvesi Kahire'de Toplanıyor - Son Dakika
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D-8 Zirvesi Kahire'de Toplanıyor

D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'nda Gazze ve bölgesel konular görüşülecek.

18.12.2024 11:46
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İslam coğrafyasının önde gelen ekonomilerini bünyesinde barındıran Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'nda Gazze başta olmak üzere bölgesel konuların görüşülmesi bekleniyor.

D-8 Teşkilatı Zirvesi kapsamında, Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı D-8 Teşkilatı Zirvesi'nde ele alınması beklenen başlıklar arasında, Gazze ve diğer bölgesel konuların yanı sıra, D-8 Teşkilatı'nın ilerleme raporu, bir sonraki Genel Sekreter adaylığının kabulü, D-8 Sekretaryasının bütçesi, komisyon raporlarının onaylanması, Bakanlar Konseyi Toplantısı raporunun kabulü ve D-8 11. Zirvesi'ne hazırlık konuları yer alıyor.

Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üyesi olduğu D-8, 15 Haziran 1997'de İstanbul'da düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kuruldu.

Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan bilgilere göre, üye ülkelerin toplam nüfusu 1 milyarı geçen ve toplam ekonomik büyüklükleri 4 trilyon doları aşan D-8, İslam coğrafyasının önde gelen ekonomilerini bünyesinde barındırıyor.

D-8'in ana faaliyet alanları arasında tarım ve gıda güvenliği, ticaret, ulaştırma, sanayi ve enerji yer alırken, sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar sürdürülüyor. Bu sektörlerin koordinasyonu üye ülkeler arasında bölüştürülüyor.

Gazze ve Lübnan'ın yeniden imarı gündemde olacak

Toplantıda, Gazze'ye yönelik İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen hazirandaki D-8 Olağanüstü Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın bölgesel çabalara önemli katkı sağladığına vurgu yapacak olan Bakan Fidan'ın, Gazze ve Lübnan'ın yeniden imarı için uluslararası destek sağlanması gerektiğinin önemi üzerinde durması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca, tüm üyelerin onayladığı Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) tam uygulanmasının önemini ifade etmesi, genç nüfusa sahip D-8 ülkeleri için gençlere istihdam yaratmada önemli role sahip KOBİ'lerin desteklenmesinin bir öncelik teşkil ettiği ve gençleri desteklemek için yeni programların faaliyete geçirilmesi gerektiği yönündeki konuları gündeme taşıyacağı belirtiliyor.

D-8'in son Dışişleri Bakanları Toplantısı, Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde "Gazze'deki durum" başlığıyla "olağanüstü" olarak 8 Haziran'da İstanbul'da düzenlenmişti.

Toplantıda, Gazze'de derhal kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulmasının talep edildiği bir Ortak Bildiri kabul edilmişti.

Ticarette yeni fırsatlar amaçlanıyor

Üyelerinin sosyoekonomik gelişimini amaçlayan D-8, "savaş değil barış, çatışma değil diyalog, istismar değil işbirliği, çifte standart değil adalet, ayrımcılık değil eşitlik, baskı değil demokrasi" ilkelerine öncelik veriyor.

Üye ülkelerin dünya ekonomisindeki konumunu artırmayı ve ticarette yeni fırsatlar oluşturmayı hedefleyen D-8 Teşkilatı, bu ülkelerin uluslararası karar alma mekanizmalarındaki katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

D-8, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine de önem atfediyor. Teşkilatın ilk zirvesine 1997'de İstanbul ev sahipliği yaptı. 2017-2021 arasında Türkiye tarafından yürütülen D-8 Dönem Başkanlığı görevi, Nisan 2021'de Bangladeş'e devredilirken, Mayıs 2024 itibarıyla Mısır tarafından yürütülüyor.

Bu arada, Antalya, "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri" olarak seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel D-8 Zirvesi Kahire'de Toplanıyor - Son Dakika

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