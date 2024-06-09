Danimarka\'da Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

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Danimarka'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Danimarka basınındaki haberlere göre, 18 yaşını geçen seçmenler, yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

Seçmenler, Avrupa Birliği'nin gelecek 5 yıllık yönetimini belirleyecek AP seçimlerinde Danimarka'dan 15 milletvekili seçecek.

Yerel saatle 20.00'de sandıklarda oy verme işlemi sona erecek.

AP seçimleri

6 Haziran'dan bu yana devam eden seçimlerde şimdiye kadar Hollanda, İrlanda, Çekya, Malta, Letonya ve Slovakya'da seçmenler oylarını kullandı. İtalya ve Estonya'da ise seçim bugün de sürüyor.

Danimarka'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya, Polonya, Romanya, Belçika, Portekiz, Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Avusturya, Bulgaristan, İsveç, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya, Lüksemburg ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde seçmenler bugün sandığa gidiyor.

Resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.