Davutoğlu'ndan Zirve Öncesi Çağrı

15.09.2025 09:52
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı -Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi öncesinde, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ankara’ya seslenerek, zirvenin yeni bir hayal kırıklığına yol açmaması için Türkiye’nin toplantıya hazırlıklı gitmesi ve Gazze için somut eylemler içeren bir karar taslağı sunması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi (AL) Olağanüstü Zirvesi öncesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ankara'ya seslenerek, zirvenin yeni bir hayal kırıklığına yol açmaması için Türkiye'nin toplantıya hazırlıklı gitmesi ve Gazze için somut eylemler içeren bir karar taslağı sunması çağrısında bulundu.

Davutoğlu, Doha'da bugün düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi öncesinde, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, İslam dünyasının ve Filistin dostu halkların sonuç üretmeyen rutin toplantılardan bıktığını belirtti.

"Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Ankara'daki yetkililere sesleniyorum; bu zirvenin yeni bir hayal kırıklığına yol açmaması için Türkiye olarak toplantıya hazırlıklı gidiniz ve somut eylemler içeren bir karar taslağı sununuz" ifadelerini kullanan Davutoğlu, hazırladığı, "Gazze'de İnsan Haklarının Korunması ve Saldırganlıkların Durdurulması Konulu Ortak Karar" taslağına da yer verdi.

"New York yerine Cenevre'de toplanması"

Davutoğlu'nun hazırladığı taslakta şu kararlar yer aldı:

"BM Genel Kurulu Liderler oturumunun gerçekleşeceği 23 Eylül'e kadar Gazze'de ateşkes sağlanmaz ve Filistin delegasyonuna vize verilmezse, üye ülkelerin liderleri ve delegasyonları BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli oturumuna katılmayacaktır.

BM Yüksek Düzey Oturumu'nun Yerinin Değiştirilmesi: Yukarıdaki tarihe kadar Filistin delegasyonuna vize verilmezse, BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli oturumunun, 1988 yılında Yaser Arafat'ın vize alamaması örneğinde olduğu gibi New York yerine Cenevre'de toplanması için girişimde bulunulacaktır.

Bağımsız Soruşturmaların Desteklenmesi: İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlalleri ve soykırım suçuna yönelik bağımsız soruşturmalar desteklenecek; BM, Uluslararası Adalet Divanı (UAD/ICJ) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM/ICC) mekanizmalarıyla tam dayanışma sağlanacak ve tüm üye ülkeler süreçlere katılacaktır.

Filistin'e Destek Mekanizmalarının Korunması: Başta UNRWA olmak üzere Filistin'e destek sağlayan yapıların başka ülkelerin baskısına maruz kalmaması için mali yükümlülükler üye ülkelerce üstlenilecektir.

BM Güvenlik Konseyi Girişimleri: Üye ülkeler, BM Güvenlik Konseyi nezdinde İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve bölgeye yönelik saldırganlığını durduracak kararların alınması için ortak girişimde bulunacaktır.

Barış İçin Birleşme ve İnsani Koridor: BMGK'daki olası veto durumunda, sivilleri korumak ve Gazze'ye gıda, ilaç, su ve acil yardım malzemelerinin güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla, BM Denetiminde İnsani Koridor kurulacak ve 'Barış İçin Birleşme' (Uniting for Peace) mekanizması işletilecektir.

Gönüllü Koalisyonun Kurulması: 'Barış İçin Birlik' operasyonu için üye ülkeler öncülüğünde bir 'gönüllüler' koalisyonu oluşturulacaktır.

"Üye ülkeler, ortak karar ile hava sahalarını ve limanlarını İsrail'e kapatacak"

Daimi Üye Ülkelerle Diplomatik Temas: Yetkilendirilmiş bir heyet, BMGK daimi üye ülkelerinin başkentlerini ziyaret ederek, İsrail saldırganlığının uluslararası barışı tehdit ettiği ve devam etmesi halinde bölge ülkelerinin ortak caydırıcılık adımları atacağı mesajını iletecektir.

İnsani Yardım Girişimlerinin Korunması: İsrail'e, Sumud filosu ve benzeri, uluslararası sularda seyreden, her dinden ve kıtadan katılımcı barındıran silahsız insani yardım girişimlerine saldırı gerçekleştirmemesi uyarısı yapılacak ve olası saldırılara karşı tüm gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

BM Adımlarına Kadar Alınacak Önlemler:  Üye ülkeler, ortak karar ile hava sahalarını ve limanlarını İsrail'e kapatacak, tam izolasyon uygulayacaktır; üye ülkeler tarafından İsrail ile imzalanmış tüm anlaşmalar askıya alınacaktır; üye ülkeler, gerçek ve kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar İsrail ile diplomatik ilişkilerini askıya alacaktır."

Kaynak: ANKA

