Davutoğlu ve Erbakan'dan Ortak Açıklama

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(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki lider, ziyaret sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Meclis'te ortak bir grup kurma çalışmaları için görüşmelerin devam edeceğini belirten iki lider, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin haftalık grup toplantısında yaptığı açıklamaları da değerlendirdi. Davutoğlu, "Ben çok olumlu değerlendiriyorum. Türkiye'nin artık kutuplaştırıcı ve dışlayıcı dilden, birleştirici bir siyasi dile dönemsi lazım. Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarını son derece olumlu buldum" ifadelerini kullanırken, Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, kurulduğu günden bu yana siyasette nezaketin ve zarafetin hakim olması gerektiğini ifade ediyor. Kutuplaşma, çatışma gibi bir durumdan kurtulmak ve her kesimden insanımız arasında diyaloğun, istişarenin, hoşgörünün hakim olması faydalı olacaktır" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Erbakan, Davutoğlu ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı. İki lider ve parti heyetlerinin görüşmesi bir saat sürdü. Görüşmede, TBMM'de grup kurulmasının yanı sıra İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ele alındı. Davutoğlu ve Erbakan, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

"Bütün bunlar ahlaki çürüme ve kamu düzeni eksikliğinin işareti"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, kadınlara yönelik artan şiddet ve cinayetlere dikkat çekerek, "Çok kritik süreçlerden geçiyoruz" dedi. Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta içinde İstanbul'da yaşanan cinayetler, toplumdaki iki önemli çözülmeyi gözler önüne serdi. İkbal ve Ayşenur kızımızın katledilmeleri, Narin kızımızın hala katilinin bulunmamış olması, Sıla kızımızın ise iki yaşında hayatını kaybetmiş olması. Bütün bunlar ahlaki çürüme ve kamu düzeni eksikliğinin işareti. Eğer bir devlet çocuklarını ve genç kızlarını koruyamaz hale geldiyse, hepimizin bir değil, on kere düşünmesi lazım. Bir kamu düzeni eksikliği ile karşı karşıyayız."

"Türk siyaseti yeni bir iklime gitmek zorunda"

Enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Enflasyon, ahlaka en büyük darbeyi indiren canavardır. Geçim sıkıntısı yaşayan geniş kitlelerin gençleri umutsuzluğa kapılmış, diğer gençler yurtdışına gitme çabası içerisinde. Bu şartlarda Türk siyaseti yeni bir iklime gitmek zorunda. Şu anki statüko, Türkiye'deki kamu düzeninin bozukluğunun, ahlaki çürümenin ve ekonomik çöküntünün çözümü olabilecek unsurları barındırmıyor" dedi.

"Hükümete sormak istiyorum, siz ne yapıyorsunuz?"

Davutoğlu, İsrail'in saldırılarıyla ilgili Meclis'te yapılacak olan kapalı oturuma ilişkin şunları kaydetti:

"Baktığımızda ne ülke olarak Türkiye'nin ne İslam dünyasının ne de uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in bu büyük insanlık katliamlarına cevap oluşturabildiklerini söylemek mümkün değil. Kimse topu başkasına atmasın. İslam ülkelerini, dünyayı kritik edebiliriz. Ben de hükümete sormak istiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? İsrail'e karşı hiçbir müeyyidenin uygulanmadığı yerde, kapalı Meclis oturumunda söylenecek sözlerin anlamı kalmaz."

"Üçüncü bir Meclis blokunun oluşması hem iktidarı terbiye edecektir"

"Türkiye'de iki büyük siyasi tehlike görüyorum. Birisi kutuplaşma, diğeri ise partiler arası bölünme. Bugün Meclis'te bununla karşı karşıyayız" diyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Aynı hassasiyetleri taşıyan, benzer konularda aynı fikirleri taşıyan partilerin bir araya gelmesi, mümkünse bazılarının birleşmesi, mümkün değilse en azından bu aşamada Meclis'te üçüncü bir güçlü blok oluşturulması bizim siyasi tercihimiz ve düşüncemiz. Bu konuda hepimizin gerekli fedakarlığı yapması lazım. Üçüncü bir Meclis blokunun oluşması hem iktidarı terbiye edecektir hem de iktidardan kopmakta olan geniş kitlelere bir alternatif oluşturacaktır. Bu konuda Gelecek Partisi olarak yeni düşünce ve fikirlere açık olduk."

"Yasalar ve cezalar yeterli değil"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Gelecek Partisi heyetine teşekkür ederek "Görüşmelerimizin, bu diyaloğun hayırlı sonuçlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Erbakan, şöyle konuştu:

"Görüşmemizde Türkiye'nin, milletimizin temel sorunlarını ele alarak karşılıklı fikir alışverişinde ve istişarelerde bulunduk. Bunların en başında gelen konulardan bir tanesi, Türkiye'deki kadın ve çocuk cinayetleri. Bu noktada yasaların, caydırıcı cezaların yeterli olmaması sebebiyle, toplumdaki ahlaki erozyon nedeniyle bu sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı ortaya koyduk. Kasten adam öldürmeye suçlarda caydırıcı bir cezanın olmaması, idam cezası gibi... bu gibi cinayetlerin ardı arkası kesilmeden devam etmesine yol açıyor."

"Mevcut iktidarın ekonomik sorunları çözebilmesi mümkün gözükmemektedir"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "Mevcut iktidar, 22 seneden beri borç, faiz, zam ve vergi ekonomisini uyguladı. Şimdi tekrardan bu modeli uygulamaya devam ediyor. Orta Vadeli Program'da da ortaya koydukları başka bir şey değildir. Mevcut iktidarın bu sorunları çözebilmesi mümkün gözükmemektedir." dedi.

"Görüşmelerimizi devam ettireceğiz"

İsrail'in Gazze'nin ardından Lübnan'da sürdürdüğü saldırılara ilişkin "Çok önemli bir tehlike ve tehdit" ifadelerini kullanan Erbakan, Gelecek Partisi ile görüşmelere devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Mevcut iktidarın gerekli adımları atmadığını ve halen de atmamakta olduğunu görüyoruz. İsrail'e ticaret geçen yıllar içerisinde 4-5 misli artırıldı. Şu anda da Azerbaycan petrolü, Bakü- Ceyhan petrol boru hattı üzerinden, bizim üzerimizden İsrail'e yakıt olarak ulaşmaya devam ediyor. Filistin üzerinden İsrail'e ticaretin devam ettiği artık şahit ve delilleriyle ortaya çıkmaya başladı. Mevcut iktidarın doğru adımları atmasına vesile olmak, özet olarak hayra vesile olup, şerre fren olmak doğrultusunda TBMM'de bulunan partiler olarak bir iş birliğinin yeni yasama yılında Meclis çalışmalarında daha aktif rol alabilmek bakımından iş birliğinin olabileceğini ele aldık. Bununla ilgili önümüzdeki dönemde görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Partilerin birleşmesi, herhangi bir partinin kapanıp diğeriyle birleşmesinden ziyade bu aşamada biz TBMM'de güçlü bir grup oluşturulması ve bu grup sayesinde Meclis'te daha etkin rol alınması konusunda bir görüşme yaptık. Belki arkasından seçime yakın dönemde bu grubu oluşturan partiler arasında bir seçim ittifakının da gündeme gelmesi söz konusu olabilir."

"Bahçeli'nin açıklamalarını olumlu buluyoruz"

İki lider açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli'nin haftalık grup konuşmasında yaptığı "Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' teklifidir" açıklamasını Davutoğlu, şöyle değerlendirdi:

"Ben çok olumlu değerlendiriyorum. Türkiye'nin artık kutuplaştırıcı ve dışlayıcı dilden, birleştirici bir siyasi dile dönmesi lazım. Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarını son derece olumlu buldum. Yeni dönemde ümit deriz ki bütün partiler, birbirlerine karşı daha nazik, siyasi ahlaka uygun şekilde davranırlar."

Erbakan da aynı soruya, "Ben de aynı fikirdeyim. Yeniden Refah Partimiz, kurulduğu günden bu yana siyasette nezaketin ve zarafetin hakim olması gerektiğini ifade ediyor. Kutuplaşma, çatışma gibi bir durumdan kurtulmak ve her kesimden insanımız arasında diyaloğun, istişarenin, hoşgörünün hakim olması faydalı olacaktır. Bugün bizim yaptığımız görüşme de kendisinin açıklamalarına paralel bir görüşme" yanıtını verdi.

"Çözüm sürecinin yeniden başlayacağı" iddialarına ilişkin Davutoğlu, "Terörle mücadele ve demokratikleşme adımları, birbirinden kopuk ve ayrık düşünülemez. Gerçek demokrasinin olduğu yerlerde terör barınamaz. Terörün var olduğu yerlerde de gerçek demokrasi olmaz. Türkiye'de bütün siyasi aktörlerin her şeyden önce teröre karşı net bir tavır sergilemesi, sonra da bütün siyasi aktörlerin kim olursa olsun, düşüncelerini hiçbir sınır olmadan ifade edebilme özgürlüğünü yaşaması lazım. Çözüm sürecinin sıkıntısı, çözüm sürecinin kamu düzenini neredeyse ihmal ederek, yok ederek çözüm süreci düşünenler, terör faaliyetlerini arttırdığı zaman sıkıntı doğdu. Kamu düzeni ihmal edilerek hiçbir süreç işletilmez. Ama mutlaka demokratikleşme ve özgürlükçü bir yasal çerçeveye kavuşma yönünde adımlar atılması lazım. Özgürlük ve güvenliği bir arada sağlamak lazım" diye konuştu.

Erbakan da "Terörle mücadelede, bu silahlı mücadeleden ziyade özellikle paylaşımda, yargıda, yönetimde adaletin tesis edilmesi ve kul haklarına sahip çıkan bir anlayışla Türkiye'nin yönetilmesi son derece önemli. Bunlar olmadan sadece bir silahlı mücadele yaparak bir yere varılamıyor. Eğitim sistemimizde de inancımızdan kaynaklanan vatan, millet sevgisinin, İslam kardeşliğinin önemi, hem doğuda hem de batıda yeni nesillerimize aşılanması gerekmektedir. Bu yönde gerekli adımların atılması halinde, kardeşlik, birlik, beraberlik tesis edilecektir" ifadelerini kullandı.