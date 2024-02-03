DEAŞ Üyesi 17 Şüpheli İstanbul\'da Yakalandı

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyla bağlantı 17 şahıs yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli sürdürülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti'ne bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren, Santa Maria Kilisesi'ne saldırı gerçekleştiren failler ile bu eylemle bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlıları tespit etti.
Adres ve kimlikleri belirlenen zanlıların faaliyetlerinin akamete uğratılması, ülkede gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında Aralık 2023'te DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog ve kiliselerin yanı sıra Irak Büyükelçiliğine yönelik eylem planlamaları engellenmiş, çok sayıda zanlının yakalanması ve örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.
İstanbul'da Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta silahlı saldırı düzenlenmişti. İki kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaş hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden olayla bağlantısının olmadığı tespit edilen 23 kişi sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti. Soruşturma kapsamında yakalanan 9 zanlıdan 3'ü de sınır dışı edilmiş, silahlı saldırıya karışan 2 saldırganın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.
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Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütüne bağlı failler ile bu eylemle ilişkili olduğu değerlendirilen zanlılar tespit edildi. Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda daha önce de DEAŞ'ın Türkiye'deki sinagog, kilise ve büyükelçiliklere yönelik eylem planları engellenmiş ve çok sayıda zanlı yakalanmıştı.
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Son Dakika › Güncel › DEAŞ Üyesi 17 Şüpheli İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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