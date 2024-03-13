Dedeağaç Barış Komitesi, Yunanistan'ın ABD, NATO ve AB'ye destek vermesini kınadı

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Dedeağaç Barış Komitesi, Yunanistan'ın "ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) emperyalist plan ve savaşlarına destek verdiğini" ifade ederek, bu durumu kınadı.

Dedeağaç Barış Komitesi, ABD Donanmasına ait nakliye gemisi "Leroy A. Mendonca"nın, Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'na gelmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Yunan hükümetinin Karadeniz'den Kızıldeniz'e kadar NATO misyonlarını artırdığına işaret edilen açıklamada, NATO'nun Ege ve Doğu Akdeniz'de güçlenmesi için Yunanistan'ın düzenlemeler yaptığı vurgulandı.

Açıklamada, "Yunanistan'ın ABD, NATO ve AB'nin emperyalist plan ve savaşlarında devam eden rolünü şiddetle kınıyoruz. Bu rol, ülkemizin güvenliği ve savunmasıyla hiçbir ilgisi olmayan, aksine ülkemizi ve bölgeyi genel ve özel olarak ciddi risklere maruz bırakan bir rol." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki saldırılara da değinilen açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin sona ermesi talebinde bulunuldu.

Öte yandan, Dedeağaç kentinde bu yıl ikincisi düzenlenen Doğu Makedonya ve Trakya Forumu'nda konuşan ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 4 Nisan'da Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşeceğini duyurdu.