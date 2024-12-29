DEM Parti'den Abdullah Öcalan ile Görüşme Açıklaması - Son Dakika
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DEM Parti'den Abdullah Öcalan ile Görüşme Açıklaması

DEM Parti\'den Abdullah Öcalan ile Görüşme Açıklaması

DEM Parti, milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'ın İmralı'da gerçekleştirdiği görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Öcalan'ın sağlığı ve moralinin yüksek olduğunu belirtti. Açıklamada Türk-Kürt kardeşliği, siyasi inisiyatif ve dış müdahalelere karşı çözüm önerileri vurgulandı.

29.12.2024 15:44  Güncelleme: 15:46
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DEM Parti, İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'ın dün Abdullah Öcalan ile İmralı'da kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirterek, sağlığının iyi ve moralinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi. Açıklamada Orta Doğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında Öcalan'ın görüşlerine yer verilerek, şöyle denildi:

"Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

-Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

-Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

-Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

-Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

-Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.

Kamuoyuna saygılarımızla,

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DEM Parti'den Abdullah Öcalan ile Görüşme Açıklaması - Son Dakika

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