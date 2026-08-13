DEM Parti\'den Erdoğan\'a Çözüm Çağrısı

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde açıklama yaptı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) raporu beklenmeden Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması gerektiğini belirten Buldan, "Bunların hayata geçmesini elbette ki söyleyeceğiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Sancar ise "çerçeve yasa"ya ilişkin, "Uygulama aşaması, bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim önerilerimiz var, onları da ileteceğiz" diye konuştu.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanılığı'na hareket etmeden önce TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Buldan, görüşmenin Meclis'te yasanın oylanmasının hemen ardından gerçekleşmesi nedeniyle önemli olduğunu belirterek, "Özellikle Meclis'te oylanan yasanın hemen ertesinde belli konuları görüşmek üzere bugün bir araya geleceğiz. Birtakım başlıklarımız var elbette ki ancak bu başlıkları daha sonra yapacağımız yazılı açıklamada ifade etmeye çalışırız" dedi.

Görüşmede bugün yaşananların, beklentilerin ve yapılması gerekenlerin ele alınacağını ifade eden Buldan, şöyle konuştu:

"Çünkü önemli bir aşamaya geçildi. Belli bir aşamadan sonra çözüm süreci her aşamasında elbette ki görüşmeler yapılıyor, istişareler yapılıyor ama şimdi başka bir aşamaya geçildi. Dolayısıyla yasanın Meclis'te oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz, böyle düşünüyoruz. Daha sonra bir yazılı açıklama yapacağız ama süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Tabii ki bunları da konuşacağız. Hiç zamana yaymadan, sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor. Bu konudaki beklentilerimizi ifade edeceğiz. Umarız en kısa zamanda sonuca ulaşırız. Böyle bir beklenti içerisindeyiz."

SANCAR: "BARIŞ HUKUKUNUN İLK TEMEL TAŞI OLDU"

Mithat Sancar, "çerçeve yasa" dışında başka kanunlarda yapılması beklenen düzenlemelere ilişkin bir soruya, "Barış uzun, ince ve zorlu bir yoldur. Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız vardır. Barış hukuku bu yolu sağlıklı ve güçlü yürümenin de zeminini oluşturur" yanıtını verdi. Sancar, TBMM'de kabul edilen yasanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Meclis'te 11 Ağustos'ta büyük bir çoğunlukla, tarihi bir mutabakatla kabul edilen yasa, barış hukukunun ilk temel taşı oldu. Elbette barış hukukunun başka unsurlara da ihtiyacı vardır. Bir de bu ilk önemli adımın uygulanması gerekiyor. Bunları elbette değerlendireceğiz. Uygulama aşaması, bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim fikirlerimiz var, önerilerimiz var, onları da ileteceğiz. Barış hukukunun diğer unsurlarını da nasıl bir yol haritasıyla oluşturmak gerektiğine dair fikirler de paylaşılacaktır."

"İMRALI ZİYARETİMİZİ PLANLAYACAĞIZ"

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'dan yeni bir çağrı beklenip beklenmediğine ilişkin soru üzerine Sancar, "Bizim bu konuda herhangi bir bilgimiz yok. Henüz adaya bir ziyaret gerçekleştirmedik biliyorsunuz yasa kabul edildikten sonra. Onu da planlayacağız. İmralı ziyaretimiz de planlanacak. Orada bunları da elbette görüşeceğiz" dedi.

Buldan da "En kısa zamanda adaya gitmeyi de planlıyoruz" diye konuştu.

"KURULLARIN HIZLA DEVREYE GİRMESİ GEREKİYOR"

Sancar, silah bırakma sonrasında başvuru sürecinin kısaltılması için yapılması gerekenlere ilişkin ise kurulların oluşturulması gerektiğini belirterek, "Şimdi kanunu incelediğinizde görürsünüz ki kurulların oluşması gerekiyor. Böylece bu süreç kurumsallaşmış olacak. Çıkan yasa kurumsallaşmanın da temel unsurlarını belirtiyor, içeriyor, düzenliyor" dedi. Sürecin kurumsal ve hukuki zeminde ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Sancar, şöyle konuştu:

"Şimdi bunların da hızla devreye girmesi gerektiği açık. Sürecin kurumsal ve hukuki zeminde ilerlemesinin ilk adımı kurulların oluşturulmasıdır. Başvurular, yani diğer kısımlarla ilgili uygulama, ancak bu kurullar oluşup Milli Güvenlik Kurulu'nun da karar vermesi ve bu kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla olacaktır. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede işletilerek tamamlanması gerektiğini söylüyoruz. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımıza aynı fikirleri ileteceğiz."

"SİYASİ PARTİLERLE RUTİN OLARAK GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDER"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderleriyle görüşme olup olmayacağı sorulan Buldan, şu anda planlanmış bir görüşme olmadığını belirterek, "Şu an öyle bir şey yok ama planlayabiliriz elbette ki. Biz zaman zaman yapıyoruz zaten bunları. Sayın Cumhurbaşkanından sonra bizim hızlı bir şekilde aslında Sayın Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Belki daha sonrası hem Numan Bey'le, Meclis Başkanımızla..." dedi.

Meclis'te kurulacak bir izleme kuruluna da ihtiyaç olduğunu ifade eden Buldan, "Bununla ilgili bir görüşme gerçekleştirebiliriz ama siyasi partilerle de elbette ki rutin olarak görüşmelerimiz devam eder. Fakat şu an planlanmış bir şey yok, bunu ifade edeyim" diye konuştu.

"ANAYASA VE AİHM KARARLARI BİR AN ÖNCE UYGULANMALI"

Buldan, yasal çerçeveye bağıl olarak MGK raporu beklenmeden AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini belirterek, "Bu konuda büyük bir beklenti var toplumda. Bunların hayata geçmesini elbette ki söyleyeceğiz ama bu da önemli bir başlık olarak önümüzde duruyor. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var, bunu belirtelim" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin değerlendirme yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine Buldan, "Her konuyu konuşacağız, her konuyu konuşacağız" dedi.

"İZLEME KURULUNU KURTULMUŞ OLUŞTURULABİLİR"

Pervin Buldan, Meclis'in tatile girdiği dönemde izleme kurulunun oluşturulmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Olabilir tabii. İsterse Sayın Kurtulmuş yapabilir bunu" yanıtını verdi.