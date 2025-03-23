Dem Parti'den Saraçhane'ye Ziyaret... Özgür Özel: Talep ve Kuyruklar Üzerine Oy Verme Süresini 19.00'a Çıkardık

(SARAÇHANE) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, Saraçhane'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı ön seçimi kapsamında halkın dayanışma sandıklarına ilgisi olduğunu belirterek, "Gelen talep üzerine, kuyruklar üzerine oy verme süresini tüm ülkede 17.00'den 19.00'a çıkardık. Sokakta 19 Mart başarısız darbe girişimine karşı, o darbe girişimini bastıran halkımızın cesareti ve sahiplenmesi ortadadır" dedi. Bakırhan da, "Türkiye halkları artık kayyumsuz, baskısız, yargı sopasının kullanılmadığı demokratik bir zemini yaşamak istiyor. İktidarı da bu konuda uyarıyoruz, halkın sesine kulak verin" diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki Belediye merkezinde CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti. Ortak basın toplantısında konuşan Özel, şunları kaydetti:

"Halkın dayanışma sandıklarına ilgisi var. Ankara'dan Genel Sekreterimiz açıklamıştır ama gelen talep üzerine, kuyruklar üzerine oy verme süresini tüm ülkede 17.00'den 19.00'a çıkardık. Sokakta 19 Mart başarısız darbe girişimine karşı, o darbe girişimini bastıran halkımızın cesareti ve sahiplenmesi ortadadır. Bunun için büyük bir müteşekkirlik ve mutluluk içindeyim. Üzüntüm ve öfkemi halkımızın cesareti ve umut veren dayanışması yükseltiyor. Bunun bir diğer ve güzel örneğini ilk günden itibaren tüm muhalefet partilerinin gösterdiği dayanışmayı DEM Parti'nin sayın Eş Genel Başkanı sayın Tülay Hanım, darbenin ertesi günü kıymetli heyetiyle göstermişti. Bugün de değerli Eş Genel Başkanımız İstanbul Nevruzundan sonra ayrılmadan kıymetli heyeti, İstanbul İl Eş Başkanı, merkez yöneticileri, il yöneticileri ile birlikte bizi ziyaret ettiler. Bu çok kıymetli ziyaret için dayanışma için, sürece baştan sona ortaya koydukları kararlı, inançlı katkıları için teşekkür ediyoruz.

Nevruz bu hafta tüm Anadolu'da kutlandı. Tüm şehirlerde kutlandı. Yeni bir başlangıçtır. Yeni bir uyanıştır, barış umutlarının yeni yılla birlikte yeşermesidir. Biz hem ortaya koyduğumuz demokrasi mücadelesinde hem de ortak mücadelede aynı kararlılık, aynı cesaret ve aynı güçle burada bulunmaya devam edeceğiz. Sayın Tuncer Bakırhan'a da anlamlı ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."

Bakırhan: Bu ülke artık hem siyasi hem askeri darbelerden kurtulması gerekiyor

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel şahsında CHP ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu darbeleri çokça yaşayan bir siyasi gelenekten geliyoruz. Bu darbelerin sonucunda hala Milletvekillerimiz, Eş Genel Başkanlarımız, Belediye Eş Başkanlarımız içeride ve yargılanıyorlar. Bu darbeleri iyi biliriz, iyi tanırız. Bu darbelerin sonuç almayacağını, bu darbelerin eni sonu halkın gücüne çarparak paramparça olacağını bilen bir yerden geliyoruz. Bir darbedir, diyorum. Yargı eliyle demokratik siyaseti dizayn etme, diz çökertme girişimidir. Ama çok iyi bilinsin ki, bu topraklarda çok önemli bir demokrasi geleneği var, bir direniş geleneği var, iradesine sahip çıkma geleneği var. Bu bugün de böyle olacak, yarın da böyle olacak. Buradan dersler çıkarması gerekenler bu yargı sopasıyla siyaseti dizayn edenlerdir.

İstanbul, sadece Türkiye'nin bir büyük şehrinden bahsetmiyoruz. Dünyanın en önemli kentlerinden bir kentten bahsediyoruz. Neredeyse dünyada Türkiye kadar bilinen, tanınan bir kentin Belediye Başkanı hiç yok sebeplerle gözaltına alındı, tutuklandı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın alınmasını da kınıyoruz. Bir an önce bu darbelerden vazgeçilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Barışın konuşulduğu bir sürecin konuşulduğu, Türkiye'nin artık demokratikleşmesinin konuşulduğu bir süreçte İstanbul'da yapılanların aslında barış yolunu zedelediğini, oraya zarar verdiğini de belirtmek istiyorum. Bu ülke artık hem siyasi hem askeri darbelerden kurtulması gerekiyor. Askeri durmuş şimdi siyasi darbelerle...bugün, yarın, diğer gün, ne zaman karşılaşacağımız belli değil.

" Hakkari'den Van'a kadar, Van'dan İstanbul'a kadar halkın iradesini sahipleneceğiz"

Bir kez daha bugün, sayın Özgür Özel ve heyetinin yanında şunu belirtmek istiyorum. Biz DEM Parti olarak hukuk dışı yollarla, siyasi darbelerle halkın iradesinin gasp edilmesinin karşısındayız. Bizim yerimiz bellidir, bizim tavrımız nettir. Nerede bir haksızlık varsa, nerede bir hukuksuzluk varsa, nerede bir emekçinin, ezilenin, kadının, Alevi'nin, Kürt'ün, Türk'ün iradesi gasp ediliyorsa biz oradayız. Dayanışma içerisindeyiz. Hakkari'den Van'a kadar, Van'dan İstanbul'a kadar da halkın iradesini sahipleneceğimizi, dayanışacağımızı belirterek geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her zaman baskının karşısında sizinle birlikte duracağımızı belirtmek istiyorum. Geçmiş olsun."

"Demokratik bir Türkiye beklentisi had safhada"

Özel ve Bakırhan, ortak açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakırhan, demokratik barış süreciyle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye yeni bir tartışma sürecine girmişti, bir umut belirdi. Günlerdir Nevruz meydanlarındayız. Nevruz meydanlarında da artık gerçekten bu ülkede bir demokratik zeminin oluşması, insanların kendi kimliğiyle, inancıyla, diliyle, iradesiyle özgürce, kardeşçe, eşitçe yaşadıkları demokratik bir Türkiye beklentisi had safhadadır. Bu tür girişimler, bu tür süreçleri de etkiler, zedeler. Tam da onun için diyoruz, Türkiye'nin ihtiyacı Sayın İmamoğlu'nu tutuklamak değil, belediyeleri tutuklamak değil, gözaltılar yapmak değil. Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var.

Türkiye halkları artık kayyumsuz, baskısız, yargı sopasının kullanılmadığı demokratik bir zemini yaşamak istiyor. İktidarı da bu konuda uyarıyoruz, halkın sesine kulak verin. Bu meydanlardaki insanların dile getirmiş oldukları taleplere kulak verin. Bu yaptığınız 85 milyon insana zarar veriyor, sadece İstanbul'a değil. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar, bir gecede her birimiz yüzde 3 yoksullaştık. Türkiye'nin zaten sarsılan itibarı, son darbeyle birlikte iyice uluslararası kamuoyunda tartışılır hale geldi. Bu operasyonun kime, ne yararı var sorusunu büyük harflerle soruyorum. Emekçiye, Kürt'e, Türk'e, Türkiye'nin geleceğine bir yararı olmadığını belirtmek istiyorum. Emin olun, iktidara da bir yararı yok. Gözü karaca, sonuçlarını hesaplamadan, bir hırsla, bir kibirle halkı iradesine dönük bu saldırılar Türkiye'ye bir şey kazandırmaz, bize bir şey kazandırmaz. Bu yol yol değil. Doğru yol kapsayıcı, halkın iradesini esas alan, ona saygı duyan yoldur."

"Partinin mesajı, Genel Başkanı'nın ağzından duyduğunuz mesajdır"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün Saraçhane'deki açıklamaları sorulan Özel, "Partinin bu konudaki mesajı, Genel Başkanı'nın ağzından duyduğunuz mesajdır" yanıtını verdi.