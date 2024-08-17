DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit\'ten kavga açıklaması

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(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de yaşanan kavgaya ilişkin, "Adalet, demokrasi ve eşitlik mücadelemiz, her türlü zorluğa rağmen kararlılıkla devam edecektir" dedi.

TBMM'nin olağanüstü toplantısında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ı darp etmesiyle başlayan kavgada, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açılmıştı. TBMM'de yaşanan kavgaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Dün, TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan saldırının ardından, desteğini ve dayanışmasını eksik etmeyen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Hak ve özgürlük mücadelesinde karşılaştığımız zorbalık her alanda kendini vahşice gösterirken, dayanışmamız bizi umutlu ve güçlü kılmaya devam ediyor. Bu süreçte yanımda olan tüm yol arkadaşlarıma ve halkımıza minnettarım. Adalet, demokrasi ve eşitlik mücadelemiz, her türlü zorluğa rağmen kararlılıkla devam edecektir."