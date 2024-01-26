DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan: Başak Demirtaş\'ın adaylığı için DEM Parti doğru adres

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili konuştu. Doğan, "Bir gün siyaset yapmak isterse ve aday olmak isterse olacağı adres DEM Parti'dir." dedi.

"BAŞAK DEMİRTAŞIN ADAYLIĞI ŞAŞIRTICIYMIŞ GİBİ TARTIŞILIYOR"

Ayşegül Doğan, Başak Demirtaş'ın, İstanbul adaylığı ile ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Başak Demirtaş, bizim arkadaşımız, yoldaşımız… Hep birlikte hatırlayalım, 14-28 Mayıs seçimlerinde sahalarda, seçimler için çalıştı, mitinglere katıldı. Başak Demirtaş bir gün bir yerden siyaset yapmak, ya da siyasete dahil olmak isterse elbette orası burasıdır, DEM Parti'dir. Bu hiç şaşırtıcı bir şey değil, olmamalı. Aksi şaşırtıcı olurdu. Başak Demirtaş'ın kendisi de net bir şekilde ifade ediyor, aslında partinin içindeki durumu çok net bir biçimde ifade ediyor. Partimizden bana böyle bir öneri gelmedi, diyor ama bana bir görev düşerse, hazırım diyor kendisi. Şöyle bir vurgusu var, 'Barış ve demokrasinin önünü açacağına inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım' diyor. Sevgili Başak Demirtaş'ın buradan aday olma ihtimaline ilişkin yaptığı bir açıklama; şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Biz de bunu hayretle izliyoruz. Tabii ki bir gün siyaset yapmak isterse ve aday olmak isterse olacağı adres DEM Parti'dir."

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK OLACAK MI?

"Mottomuz; kazandırmak ya da kaybettirmek değil, kazanmak." ifadelerini kullanan Doğan, İstanbul, Adana, Muğla, Aydın, Kars, Mersin, Hatay, Dersim… Sözünü ettiğim bu iller, bizim için de özel yerler." dedi. Doğan, yerel seçimde ittifak konusunda da "Her şehir büyük bir titizlikle ve hassasiyetle çalışılıyor. Tüm seçenekler değerlendiriliyor. Ayrıca, kent uzlaşısı kapsamında; güç birliklerine dair çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anada kadar buralara ilişkin epeyce yol alındı." dedi.