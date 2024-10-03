Dem Partili Çandar'dan Erdoğan'ın "İsrail" Açıklamasına Tepki: "Yeni Bir 'Beka Sorunu' Yaratma Çabası" - Son Dakika
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Dem Partili Çandar'dan Erdoğan'ın "İsrail" Açıklamasına Tepki: "Yeni Bir 'Beka Sorunu' Yaratma Çabası"

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DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM Genel Kurulu’nda; "İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarıdır" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir beka sorunu yaratma çabasında olduğunu belirterek “Buyurun güvenlikçi politikaların öncelik almasına ve buyurun savaş harcamalarına ve en önemlisi, buyurun İsrail ve Kürtler sözcüklerini yan yana getirerek bunun doğuracağı tehlikeli sonuçlara” dedi.

03.10.2024 11:54
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(ANKARA) - DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM Genel Kurulu'nda; " İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarıdır" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir beka sorunu yaratma çabasında olduğunu belirterek "Buyurun güvenlikçi politikaların öncelik almasına ve buyurun savaş harcamalarına ve en önemlisi, buyurun İsrail ve Kürtler sözcüklerini yan yana getirerek bunun doğuracağı tehlikeli sonuçlara" dedi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada; AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışındaki "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizmle Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer -açık söylüyorum- bizim vatan topraklarıdır" sözlerini değerlendirdi.

Erdoğan'ın sözlerinin "gayri ciddi ve hiçbir gerçekliğe denk düşmediği" değerlendirmesini yapan "Bir kere bu vadedilmiş toprakların sınırı yoktur. Türkiye topraklarının İsrail tehdidi altında bulunmasını savunmak yanlıştır çünkü İsrail devletinin kurucu ideolojisi siyonizmdir. Siyonizm tek bir anlam taşımaktadır ve bu da Filistin topraklarında bir Yahudi ulus devleti kurmaktır" dedi.

Kendisinin Filistin Kurtuluş Örgütü kimliği taşıyan tek milletvekili olduğunu vurgulayan Çandar, bu söylemin yeni bir 'beka sorunu' yaratma çabası olduğunu ifade ederek, "Beka sorunumuz varken milli birlik ve beraberliğimize kast etmekle suçlanmak an meselesi. Bu söylemler, siyonist İsrail'e hizmet etmekle suçlamaya kadar varabilir" dedi.

"Sınıfı geçemezlerdi"

Çandar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben iki yıl üniversitelerde Orta Doğu'nun bugünkü sınırlarının nasıl oluştuğuna dair ders verdim. Öğrencilerim arasında bugün bu sıralarda oturan bazı milletvekilleri var. Eğer onlardan herhangi biri dün Cumhurbaşkanı'nın burada söylediklerini sınav kağıdına yazsalardı bugün burada olamazlardı çünkü sınıfı geçemezlerdi.

Öyle ki Cumhurbaşkanı İsrail'in vatan topraklarımıza göz diktiği iddiasının ardını şu sözleri yerleştirdi, okuyorum: 'İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle nasıl birer küçük uydu kurmak istediğini de çok net görüyoruz'. Buyurun yeniden beka sorunumuz konusuna ve buyurun güvenlikçi politikaların öncelik almasına ve buyurun savaş harcamalarına ve en önemlisi, buyurun İsrail ve Kürtler sözcüklerini yan yana getirerek bunun doğuracağı tehlikeli sonuçlara. Buna karşı çıktığınız anda ise etiket hazır olacak. Beka sorunumuz varken milli birlik ve beraberliğimize kastetmek siyonist İsrail'e hizmet etmek.'

Dem Partili Çandar\'dan Erdoğan\'ın "İsrail" Açıklamasına Tepki: "Yeni Bir \'Beka Sorunu\' Yaratma Çabası"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dem Partili Çandar'dan Erdoğan'ın 'İsrail' Açıklamasına Tepki: 'Yeni Bir 'Beka Sorunu' Yaratma Çabası' - Son Dakika

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