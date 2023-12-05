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Selahattin Demirtaş, mahkemede kendini savundu: Kürt olduğum için yargılanıyorum - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş, mahkemede kendini savundu: Kürt olduğum için yargılanıyorum

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını aşağıladığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Demirtaş, ''Ben Kürdüm, Kürt siyasetçisiyim, yargılanmamın sebebi budur. Türk ırkçısı olsaydım tek bir soruşturma geçirmezdim. Sözlerimi geri alacak değilim.'' diyerek kendini savundu.

05.12.2023 - 17:47,  Güncelleme: 19:53
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Demirtaş, savunmasında"Ben Kürdüm, Kürt siyasetçisiyim, yargılanmamın sebebi budur. Türk ırkçısı olsaydım tek bir soruşturma geçirmezdim. Sözlerimi geri alacak değilim" ifadelerini kullandı.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

25 AVUKAT SAVUNDU

Demirtaş'ın çeşitli mecralardaki konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle 10 dosyanın birleştirildiği davanın duruşmasında, avukatlar ile bazı partililer de hazır bulundu. Salonda Demirtaş'ı savunmak için 25 avukat bulundu. Avukatlar, esas hakkında savunma yaptı.

Selahattin Demirtaş, mahkemede kendini klişe iki cümleyle savundu

"BEN KÜRDÜM, KÜRT SİYASETÇİSİYİM, YARGILANMAMIN SEBEBİ BU"

Avukatların ardından savunmasına başlayan Selahattin Demirtaş, "Ben Kürdüm, Kürt siyasetçisiyim, yargılanmamın sebebi budur. Türk ırkçısı olsaydım tek bir soruşturma geçirmezdim. Sözlerimi geri alacak değilim." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Selahattin Demirtaş, iddianamede lehine delillere yer verilmediğini savundu. Kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunan Demirtaş, lehine delillerin toplanmasını istedi. Avukatları da dinleyen hakim, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA
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