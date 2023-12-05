Selahattin Demirtaş, mahkemede kendini savundu: Kürt olduğum için yargılanıyorum

Türk-İş\'ten hükümete asgari ücret zammı resti: Bu rakamı teklif ederseniz biz yokuz!

Rezil paylaşımların ardından TikTok Sözcüsü TBMM\'de! Bir de itirafı var

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü. Demirtaş, savunmasında"Ben Kürdüm, Kürt siyasetçisiyim, yargılanmamın sebebi budur. Türk ırkçısı olsaydım tek bir soruşturma geçirmezdim. Sözlerimi geri alacak değilim" ifadelerini kullandı.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

25 AVUKAT SAVUNDU

Demirtaş'ın çeşitli mecralardaki konuşmalarında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle 10 dosyanın birleştirildiği davanın duruşmasında, avukatlar ile bazı partililer de hazır bulundu. Salonda Demirtaş'ı savunmak için 25 avukat bulundu. Avukatlar, esas hakkında savunma yaptı.

"BEN KÜRDÜM, KÜRT SİYASETÇİSİYİM, YARGILANMAMIN SEBEBİ BU"

Avukatların ardından savunmasına başlayan Selahattin Demirtaş, "Ben Kürdüm, Kürt siyasetçisiyim, yargılanmamın sebebi budur. Türk ırkçısı olsaydım tek bir soruşturma geçirmezdim. Sözlerimi geri alacak değilim." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Selahattin Demirtaş, iddianamede lehine delillere yer verilmediğini savundu. Kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunan Demirtaş, lehine delillerin toplanmasını istedi. Avukatları da dinleyen hakim, duruşmayı erteledi.