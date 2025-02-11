Deniz Baykal, Vefatının İkinci Yılında Mezarı Başında Anıldı.

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(ANKARA)- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, vefatının ikinci yılında, Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ümit ediyorum seneye, olmazsa öbür seneye, buraya yine hep birlikte gururla gelip 'Sayın Genel Başkanım partiniz bu sefer de iktidardadır. Bir CHP'li devletin başındadır' demek için bir kez daha burada olacağız. O güne kadar hepimize çok çalışmak, birlik, beraberlik, dayanışma, CHP'nin hakkını, hukukunu savunmanın ülkenin hakkını, hukukunu savunmak olduğunun bilinciyle birliktelik ve dayanışma düşer" dedi.

Deniz Baykal'ın ölümünün ikinci yılı nedeniyle Devlet Mezarlığı'ndaki kabrinde anma töreni düzenlendi.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, önceki genel başkanlardan Hikmet Çetin, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.

CHP Lideri Özgür Özel, Baykal'ın mezarına çelenk bıraktı. Ardından heyetle beraber saygı duruşunda bulunuldu, dua okundu ve kabre karanfil bırakıldı. Özgür Özel, Baykal'ın mezarı başında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün Genel Başkanımız Deniz Baykal'ın huzurunda, kendisinin aramızdan ayrılışının ikinci yılında hep birlikteyiz. Benim için Deniz Baykal ile olan ilişkim, kişisel siyasi hayatım açısından fevkalade anlamlarla yüklü. Ama kendisini benden çok daha eski tanıyanlar, birlikte çok daha fazla çalışmış olanlar ve onun partimize, ülkemize emeklerine çok daha eskiden şahitlik etmiş çok değerli büyüklerimizle birlikte, genel başkanlarımızla, bakanlarımızla, önceki dönem yöneticilerimizle, milletvekillerimizle birlikteyiz. Her birimizin hayatına dokunmuş, önemli izler bırakmış ve 35 yaşında milletvekili olmuş 36 yaşında bakan olmuş, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı sırasında da madenleri kamulaştıracak bir yurt severliği, cesareti ve uluslararası boyutta bir meydan okumayı gerçekleştirebilmiş bir cesur liderin, büyük devlet adamının huzurundayız hep birlikte."

"Bugün o kenti yüzde 60 oyla almış olmanın mutluluğuyla buradayız"

Özgür Özel, bundan tam 15 yıl önce, Türk Eczacıları Birliğindeki görevi sırasında, Deniz Baykal'ın bir telefonuyla aktif siyasete girdiğini anlattı.

"Ben 'Onun için doğru bir aday tarif etmiştim. Ama anlaşılamadı. Üç aday oldu, adaylardan biri rahatsızlandı. Seçimden çekildi bu vakitten sonra olmaz' dediğimde. 'Bu seçimi kazanmaya değil kaybetmeye gidiyorsun. Partinin bayrağını yerde bırakmamaya gidiyorsun. Sen seçimi kazanmayacaksın siyaset seni kazacak' dedi. Ben de 'Anlaşıldı efendim' dedim. Onu dediğim günden bir ay sonra hemen hemen yani bundan 15 yıl önce Deniz Bey ile Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda mitingdeydik. Şimdi birtakım görevlere hepimiz geliyoruz buna ilk layık görenler hep bir yerde söyler 'Hatırlıyor musun üç sene önce ilk ben söyledim', 'Beş sene önce ben söyledim.' 15 yıl önce Deniz Bey elinde mikrofonla... Ona bakınca ben o gün 35 yaşındaydım. 35 yaşında milletvekili olan Deniz Baykal'ı görüyorum. 'Ona bakınca ben bundan sonra çok önemli görevler yapacak olan birini görüyorum' deyip Manisa basınına ertesi gün 'Özgür Özel'i belediye başkanı değil genel başkan ilan etti' manşetlerini attırıp hemen meydanın yanında Küçük Şükran lokantasında öğlen yemeğini yerken de ben ona 'Kalkalım mı efendim' dediğimde 'Sen bu görevi gelecekte yapacaksın. Akşam yemeğinden ağırlayanlar rahat etsin, öğlen yemeğinden en son kalk millet aç kalmasın' deyip hiç bakmadan arkada daha biz yemeğimizi bitirmişken yeni korumalara, servis yapılan yemeği gösterdi. ve bu görevi ilerde sen yapacaksın dediğine şahit olan etrafımızdaki herkes her fırsatta Deniz Bey bunu 2009 yılı, söylediğinde 1010'un Mart ayıydı. 15 yıl önce ilk o söyledi. Bugün huzurundayız. Bir mutluluğum var. Geçen sene yeni seçilmiş bir genel başkan olarak, Manisa'da yüzde 6 oyumuz varken beni belediye başkanı yapmış Deniz Bey'e yerel seçimlerden önce huzurundaydık. Bugün o kenti yüzde 60 oyla almış olmanın mutluluğuyla buradayız.

"Sayın Genel Başkanım partiniz bu sefer de iktidardadır' demek için bir kez daha burada olacağız"

CHP'nin birinci olduğu 1978'den 47 yıl sonra bugün birinci parti, partisini birinci parti yapmış olmanın gururuyla huzurundayız ve bundan sonra yapılacak ilk seçimde partisini birinci parti yapacak, iktidar yapacak, onun 36 yaşında tattığı hissi 36 yaşında, 30'lu yaşlarında bir sürü gence tattırıp, bu ülkeye o yaşta CHP'li bakanlar kazandıracak olmanın büyük inancıyla huzurundayız. Deniz Bey'den çok şey öğrendik, bu ülkeye hizmeti ve çok emeği var. ve ümit ediyorum seneye olmazsa öbür seneye buraya yine hep birlikte sağlıkla, mutlulukla, gururla gelip 'Sayın Genel Başkanım partiniz bu sefer de iktidardadır, CHP iktidardadır, Bir CHP'li devletin başındadır, gencecik bakanlar sizin yaptığınız görevi yapmaktadır. Sayın Genel Başkanım o anayasaya rağmen arkasından dolanılıp talan edilen madenler yine devletin malıdır' demek için bir kez daha burada olacağız. O güne kadar hepimize çok çalışmak, birlik beraberlik dayanışma, CHP'nin hakkını, hukukunu savunmanın, ülkenin hakkını, hukukunu savunmak olduğunun bilinciyle birliktelik ve dayanışma düşer."

Ataç Baykal: "İçinde bunduğumuz bu zor süreçte keşke aramızda olsaydı da bize yol gösterseydi"

Anma töreninde, Baykal ailesini temsilen Deniz Baykal'ın oğlu Ataş Baykal konuştu. Ataş Baykal, şunları söyledi:

"Babamı kaybedeli iki yıl oldu. CHP neredeyse 70 yıllık bir üyesini ve genel başkanını kaybedeli iki yıl oldu. Aradan geçen zamanda onu daha çok özlüyorum, daha çok arıyorum. Babam doğuştan liderdi. Hayatı boyunca hep ülkesini düşündü. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı mücadelesini ve bize miras kalan Türkiye Cumhuriyeti'ni bir borç olarak gördü. Sahiplenilmesi gereken, korunması gereken, savunması gereken bir borç olarak gördü ve siyasete de bunun için atılmıştır. Tüm siyaset hayatı boyunca ülke çıkarlarını savundu. Onun için de bedel ödemiştir. Olağanüstü siyasi zekası, birikimi vardı. Onunla her konuştuğumda mutlaka yeni bir şeyler öğrenirdim. Vefatından önceki aylarda yaptığımız konuşmalardan dile getirdiği öngörülerinin, endişelerinin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bugün yaşayarak görüyorum. İçinde bunduğumuz bu zor siyasi ve sosyal süreçte keşke aramızda olsaydı da bize yol gösterseydi diye düşünüyorum. Babamın sahip olduğu vatanseverlik, dürüstlük ve idealizm ilkelerinin yeni CHP'li genç arkadaşlarımıza bir örnek olması gerektiğini düşünüyorum. İlham almaları gerektiğini düşünüyorum."