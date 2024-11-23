Deniz Çayırları Yok Olma Eşiğinde: Mersin Üniversitesi Proje Geliştiriyor

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MERSİN Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz ekosistemi için önemli rol oynayan deniz çayırlarının yok olma eşiğine geldiğini belirterek, "Mersin Körfezi son kaldıkları yer. Yaptığımız çalışmalarda bu türün artık ortadan kalkmaya başladığını tespit ettik. Bu türün korunması için projeler yürütüyoruz" dedi.

Deniz ekosistemi için kilit rol oynayan 'deniz çayırları' yok olmanın eşiğine geldi. Akdeniz'in akciğerleri olarak tanımlanan deniz çayırları, denizlerdeki canlı yaşamı için en verimli bölgeleri oluşturuyor. Balık stoklarının ve denizdeki oksijen dengesinin devamlılığının sağlanmasında önemli rolleri bulunuyor. Bilim insanları türün korunması için proje üretti.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında 8 kişilik dalış ekibi, Doğu Akdeniz'deki deniz çayırlarını gözlemledi. Ekipler deniz çayırlarının korunmasına yönelik restorasyon çalışması gerçekleştirecek. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, deniz çayırlarının Akdeniz'in ekosistemi için kilit rolde olduğunu söyledi.

'AYDINCIK SON KALELERİ'

Prof. Dr. Ayas, "Bu yaz Doğu Akdeniz'de yüzey suyu sıcaklığı 33-34 dereceye ulaştı. Deniz çayırlarının Doğu Akdeniz'de işleri çok zor. Ancak Aydıncık ilçesi bunların son kaleleri. Burada da yaptığımız çalışmalarda bu türün zarar görmeye, artık belli noktalarda ortadan kalkmaya başladığını tespit ettik. Bu anlamıyla Mersin Üniversitesi olarak 2025 yılı içerisinde bir restorasyon çalışmasına başlamayı planlıyoruz. Şu anda dalışlarımız sürüyor. Alandaki toplulukların sağlığı ve dağılımıyla ilgili ön verileri almaya devam ediyoruz" dedi.

'VAR OLMALARINI SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Ayas, "Restorasyon çalışmalarının amacı var olan popülasyonu daha iyi hale getirmek, etkilenen bölgelere sağlıklı bireyleri nakledebilmek ve alanda çayırların bütünselliğini korumak, parçalanmasını engellemek. Bu şekilde deniz çayırlarının var olmasını sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.