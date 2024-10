Deniz Nakliyatında Kaybolan Konteyner Sorunu

Güncel

NEW YORK, 4 Ekim (Xinhua) -- Denizcilik sektörü grubu Dünya Denizcilik Konseyi'ne göre, her yıl yaklaşık 250 milyon konteyner deniz nakliyesi ile taşınsa da her şey her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Son 15 yılda 20.000'den fazla konteynerin denize düştüğü belirtiliyor.

Associated Press (AP) Perşembe günü verilere dayandırdığı haberinde, "Konteynerlerde bulunan çeşitli malzemeler kıyı şeridine vuruyor, balıkçılığı ve hayvan habitatlarını zehirliyor ve okyanusu çöpe dönüştürüyor. Konteynerlerin çoğu nihayetinde denizin dibine iniyor ve asla geri çıkarılamıyor" ifadesini kullandı.

Kargo gemileri dalgalı denizde bir ya da yüzlerce konteyneri kaybedebiliyor. Uzmanlar her yıl kaç konteynerin kaybolduğu konusunda farklı görüşlere sahip. Konsey, gözlem yaptığı 16 yıl boyunca yılda ortalama 1.500 civarında konteynerin kaybolduğunu bildirdi. Ancak son yıllarda bu rakamın düştüğü ifade ediliyor.

Rapora göre, bazı uzmanlar ise gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu, çünkü denizcilik konseyi verilerinin sektörün tamamını kapsamadığını ve kayıpları kamuya bildirmemenin herhangi bir cezasının olmadığını belirtiyor.