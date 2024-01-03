DenizBank Şube Müdürü Seçil Erzan\'ın Cep Telefonunda 5 Bin 689 Kişi Kayıtlı

Erzan'ın cep telefonunda 5 bin 689 kişi kayıtlı

Mikail BIYIKLI/ İSTANBUL, (DHA)- Aralarında ünlü futbolcularında olduğu 21 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan DenizBank Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık cep telefonuna ait bilirkişi raporundan yeni detaylar ortaya çıktı. Raporda, bir dönem Galatasaray'da tercümanlık yapan Musa Mert Çetin ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen Avukat Candaş Gürol ile konuşmaları tespit edildi. Erzan'ın Mert Çetin'e Muslera'yı ikna etmesi için mesajlar attığı, Çetin'in de Muslera ve Podolski'yi ikna etmek için konuştuğunu söylediği mesajlar yer aldı.

Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank'ın Leventteki şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı. Bilirkişi raporu davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı. 553 sayfalık raporda, arka kısmının kırılmış ve parçalanmış olan telefonda Erzan'ın öncelikle sanıklarla ve müştekilerle mesajlaşmaları, sonrasında Erzan'ın avukatının belirttiği isimlerle mesajlaşmaları ve daha sonrada telefon içerisinde yer alan mesajların dökümü yapıldı. Bilirkişi raporunda, Seçil Erzan'ın Fatih Terim, Fulya Terim ve Arda Turan'ın ardından eski Galatasaray kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen avukat Candaş Gürol ile yaptığı mesajlaşmalara ulaşıldı.

"CANIM SEN MUSLERA VE POLDİ'Yİ MUTLAKA HALLET"

Tercüman Musa Mert Çetin'in 2022 Aralık ayında Seçil Erzan'la konuşmaya başladığı ve o dönem Galatasaray'da forma giyen Podolski hakkında konuştukları ve Erzan'ın Podolski'yi ikna etmesi yönünde mesajlar attığı görüldü.

Seçil Erzan; Canım sen Musl .. ve Poldi mutlaka hallet, Çok çok iyi çünkü

Musa Mert Çetin; Tmm Seçom 2 siylede konuşucamm

Seçil Erzan; Yolunda mı her şey

Musa Mert Çetin; Kardeşin çok çalışıyor Seçoo

Seçil Erzan; Poldi?

Musa Mert Çetin; Sabahtan poldiyle buluşucam banka hesabı varmış onu kapatıp bütün parayı denizbank floryaya aktarıcak. bitsin hemen gelirim yanına

Musa Mert Çetin; Muslera ok

Seçil Erzan; Uçaktayım, yaa süpersin, ne kadar? Sabah erkenden giriş yapmam gerekiyor, diğerinide yapalım onda çok var.

Musa Mert Çetin; 500 dedi ama yarın akşam gel bana dedi ben sabah podolskinin işi halledip gelicem yanına

Şeklinde Erzan ve Çetin arasında konuşmaların gerçekleştiği görülüyor. Raporun devamında Mert Çetin'in fona para yatırması için Muslera ve Podolski'yi ikna etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Mert Çetin'in her adımını Erzan'a bildirmesi ise dikkat çekti. Konuşmaların devamı ise şöyle:

Musa Mert Çetin; Dün yeni yıllarını kutladım dedim direk girmiyim konuya bugün poldiye dalıcam, bence brumaya gerek yok çok yaymayalım derim ama yüz yüze konuşuruz

Seçil Erzan; Tamam 11 de evdeyim Candaş gidiyor sen direk bana gel.

Musa Mert Çetin; Şu haftayayı bi atlatalım alnımızın akıyla. Seçomm cumaya kadar benimkinin bir kısmınıda alsam efsane olacak ev sahibiyle sözleştim.

Musa Mert Çetin; Seçom ben aceleye getirmedim Nando beni sıkıştırmaya başladı pazar yurt dışına çıkıcam planımızı yapalım ona göre bende gününü söliyim kendisine normalde 5 inde bitiyor 9-10 gibi veririz dioduk ben fazla fazla 15 dedim ona biliosun.

Seçil Erzan; Canım benim burda sıkışmam sorun bizim işlerle ilgili değil

Mert Çetin'in Muslera'nın fona yatırdığı para sonrası geri ödeme istemesi üzerine Çetin'in Seçil Erzan'ı sürekli Muslera'ya ödeme yapması konusunda sıkıştırdığı, Erzan'ın ise Çetin'i ödeme yapacağını belirterek oyaladığı konuşmalar raporda görüldü. Mert'in Şubat 2023'ün sonuna doğru Erzan'a sisteme güveninin kalmadığını, Muslera'nın geç yapılan ödeme sonrası tedirgin olduğunu ve durumu başkalarına anlatacağı konusunda korkuları olduğunu ifade eden mesajlar attığı görüldü. Mert Çetin'in Erzan'a gönderdiği bazı mesajlar ise şöyle:

"SEN DİREKT FATİH HOCAYI ARA"

Musa Mert Çetin; Senden Sonra Arda aradı naptınız die dedim bu hafta 650 ödiycez haftaya 550 hatta sana faydam olsun diye Göyle bişey rica ettim Dedim Kaptan senin bu hafta alacağın varsa ne olur birazcık sabret önce buna ödeyelim yoksa Seçili patlatacak Tamam tamam hiç problem değil dedi o yüzden şu 2 hafta tamamen Musleraya odaklanabilirsin

Musa Mert Çetin; Cuma günü 650 gelmezse Direk Hocayla Hakan Ateşi arayacakmış

Seçil Erzan; Tövbeler olsun yarabbim

Musa Mert Çetin; Cuma 650 yi veremezsen büyük skandal olur o yüzden Ardadan ve Selçuktan rica et istersen bende ederim önce Nandoyu ödememiz lazım..

Seçil Erzan; Mert etme şimdi rica Selçuk ok zaten Arda gerilmesin iyice karışıyor

Musa Mert Çetin; Sen direk Fatih Hocayı ara

Musa Mert Çetin; Çünkü kaleci arayacak hiç olmazsa adam şok olmasın. Meblayı söylemezsen gelmiycem Yeter hep aynı şeyi yaşamaktan yıldım artık.

Musa Mert Çetin; ya sen bizden ne istedin yaa Bize bu stresi niye çektiriosun ya yazık günah değil mi ya canımdan bezdim yalanlardan bezdimmm

Devamında ise kaleci Muslera'nın Seçil Erzan'a yazdığı kısa mesajlar da raporda yer aldı.

"YENİ KURBANLAR, PARDON YENİ MÜŞTERİLER BULDUNUZ MU"

Seçil Erzan'ın bir dönem sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol ile de konuşmalar raporda yer aldı. Avukat Candaş adıyla Erzan'ın telefonunda kayıtlı olan Candaş Gürol'a söylediği yalanlar nedeniyle Gürol'un kariyerini bitireceğini söyleyerek Erzan'la evlenmekten vazgeçtiğine dair mesajlar tespit edildi. Raporda yer alana mesajlardan bazıları ise şöyle:

"SEN NELERİN İÇİNDESİN"

Avukat Candaş; Sen nelerin içindesin, nelerin, ama konuşmaya bile halin yok.

Seçil Erzan; Candaş

Avukat Candaş; Çok yoruldum yalanlarından bana gerçeği anlat

Seçil Erzan; beni yalnız bırakma bu akşam Candaş, lütfen gel, dayanamıyorum lütfen gel, Candaş acil aç, hemen ara lütfen

Avukat Candaş; beni arama

Avukat Candaş; Ne oldu? Ceten ve sen, Isleri cozdunuz mu?, Yoksa yeni kurbanlar, Pardon Yeni musteriler buldunuz mu

Seçil Erzan; sorun yok

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEY DOĞRU"

Seçil Erzan'la Candaş Gürol'un Mart 2023'te yaptığı konuşmalar ise şu şekilde;

Avukat Candaş; Bana soylediklerinde kucuck bir yalan yoksa insallah cozersin. Bana yalan soylediysen insallah çözemezsin. Hep boyle dua ediyorum

Avukat Candaş; Fatin isin icinde !!! Ben eminim! hocayla bir yakinlasman oldu ben eminim. Bilmedigim daha cok sey var ben eminim. Kafayi yiyirum kafayı

Avukat Candaş; Bir aksam icip geldin bankadan srkadaslarla karsilastik dedin, O da kimbikir neydi, Beni aldattin belki de Defakarca

Seçil Erzan; Bak bu işten kurtulmayayım ki yok ne fatin ne hoca ilişkisi, Söylediğim herşey doğru

Avukat Candaş; Bana yasattıklarına bak, Uc kurusluk ınsanlar koseyı donsun dıye

Seçil Erzan; Söz veriyorum hepsini telafi edeceğim

Avukat Candaş; Bana layık gordugun seylere bak

Candaş Gürol'un mesajlaşmaların son bölümlerinde Erzan'a herkesi dolandırdığı için kızdığına dair mesajlar yer aldı.

TELEFON REHBERİNDE 5 BİN 689 KİŞİ KAYITLI

Raporda Seçil Erzan'ın telefonuna ait verilere de yer verildi. Veriler ise şöyle; Arama Günlüğü 591, Kişi listesi 5 bin 689, Notlar 19, Veriler 365, Ses 2 bin 175, Videolar 793, Arşivler 75, gibi verilerde raporda yer aldı.