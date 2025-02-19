Denizli'de Halter Turnuvasına Giden Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Halter Turnuvasına Giden Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 26 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde halter turnuvasına giden lise öğrencilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, kazaya ilişkin taziye mesajı yayınladı.

19.02.2025 08:18
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1) DENİZLİ'DE HALTER TURNUVASINA GİDEN ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ; 2 ÖLÜ, 26 YARALI

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, halter turnuvasına giden lise öğrencilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli- Manisa Karayolu'nun Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'de yapılacak Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den yola çıkan Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Besim G. yönetimindeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs, kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada yoldan geçen araçlarda bulunanlar yaralıların araçtan çıkarılmasına yardım etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 26 YARALI

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 26 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli'nin Buldan ilçesinde, Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na giden servisin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden genç sporcularımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Denizli'de meydana gelen kaza sonrası bölgeye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da geldi. Vali Coşkun, kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Coşkun, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirterek, "Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Buldan ilçemizde maalesef üzücü bir kaza meydana geldi. Yarın ilimizde başlayacak olan Okul Sporları Genç Kızlar Halter Şampiyonası'na İzmir ilinden katılmak üzere gelen bir ekibimiz maalesef tek taraflı olarak burada kazaya karıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi maalesef hayatını kaybetti, 26 da yaralımız var. Yaralılarımızın tamamını kentteki çeşitli hastanelere sevk ettik. Yaralılarımızın tedavilerine başlanıldı. Vefat eden kişilere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bundan sonra temennimiz bu tür kazaların olmaması yönünde. Kazanın sebebi için ise arkadaşımız çalışmalarına başladı. Henüz daha net bir bilgi yok. Tek taraflı meydana gelen bir kaza. Çalışmalar yapıldıktan sonra netleşecek. Jandarma teşkilatımız gerekli çalışmaları yapacak. 26 yaralımızın içinde, edindiğimiz bilgilere göre ağır yaralılarımız var ama hastanedeki tetkikler neticesinde ortaya çıkacak" dedi.

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Denizli'nin Buldan ilçesinde, halter turnuvasına giden lise öğrencilerini taşıyan midibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye yuvarlaması sonucu yaşamını yitiren 2 kişinin kimliği belli oldu. Kazada yaşamını yitirenlerin beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt (64) ve öğrencilerden Nisa Nur Yıldızer (15) olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Halter Turnuvasına Giden Midibüs Devrildi: 2 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika

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