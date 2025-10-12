Halk ekmek fabrikasında fare skandalı! Hemen kapatıldı - Son Dakika
Halk ekmek fabrikasında fare skandalı! Hemen kapatıldı


12.10.2025 23:23  Güncelleme: 08:36

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında fare gezdiği ileri sürülen görüntülerin yayımlanmasının ardından denetim yapıldı. Denetim sonrası hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle ekmek fabrikasının faaliyetleri durduruldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Belediyenin Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren halk ekmek fabrikasında farelerin gezdiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gece saatlerinde fabrikaya gitti.

ÖLÜ FARELER, KÜFLÜ PETEKLER...

Fabrika içinde yapılan incelemeler sırasında zeminde ölü fare tespit edildi, kalorifer peteklerinin küflendiği görüldü. Görevliler hamur karma makinesinin bulunduğu alan ile diğer bölümlerde incelemeler ve hijyen denetimi yaptı. Fabrika hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tutanak hazırlandı.



EKMEK FABRİKASININ FAALİYETLERİ DURURULDU

Ekiplerin incelemesi sonucunda ekmek üretim fabrikasında genel hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildiği öğrenildi. İşletmenin ilgili yöneticilerine resmi yazının tebliğ edildiği ve fabrikada insan sağlığı ve gıda güvenilirliğini tehlike oluşturduğunun belirlenmesinin ardından tüm faaliyetlerin eksikliklerin giderilinceye kadar durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan idari yaptırım süreci ile ilgili işlemler devam ediyor.



Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234:
    al işte bir sorumsuzluk daha yazıklar olsun 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
