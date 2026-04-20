Depremde Yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nın Dosyası İstinafta… Mağdur Aileler: "Yakınlarımız Boğularak Öldü, 'Olası Kast' Kararı Bozulmasın"

20.04.2026 14:16  Güncelleme: 14:59
Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde 96 kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı davasının istinaf incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nde görülüyor. Tutuklu sanık Hasan Alpargün, savunmasında binayı dönemin yönetmeliklerine uygun yaptığını, belediye yetkililerinin binayı incelediğini ve uygunluk verdiğini, yıkımda dahlinin olmadığını savundu. Müştekiler beyanlarında, depremde kaybettiklerinin kum nedeniyle boğularak öldüklerine dikkati çekerek, "'Olası kast' kararının bozulmamasından yanayız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, 96 kişinin hayatını kaybettiği Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında, müteahhit ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, "'olası kast' koşullarının oluşmadığı" gerekçesiyle kararı bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Yeniden görülen davada, 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpargün'e aynı suçtan tekrar 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Alpargün hakkındaki ikinci istinaf incelemesinin bugün duruşmalı olarak yapılmasına hükmetti.

Duruşmaya depremde yakınlarını kaybeden aileler katılırken, tutuklu sanık Hasan Alpargün, bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmayı Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Adalet Peşinde Aileleri Platformu ile Ankara ve İstanbul Barosu Afet Komisyonu temsilcileri de izliyor.

"Binayı dönemin yönetmeliklerine uygun yaptım"

Mahkeme Heyeti Başkanı, başsağlığı dilekleri ile duruşmayı açtı.

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Hasan Alpargün'e söz verildi. Alpargün, savunmasında, binayı dönemin yönetmeliklerine uygun yaptığını, belediye yetkililerinin binayı incelediklerini ve uygunluk verdiklerini hatırlatarak, "Binam 1998'deki çok büyük olan Ceyhan depremini ayakta atlatmış, hasar almamıştır. Binanın yıkımında daha sonraki müdahaleler etkili olmuştur, benim yıkımda dahlim yoktur. 75 yaşındayım, 3 yıldan uzun süredir tutukluyum. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Alpargün'ün avukatları beyanlarında özetle, "Mahkumiyete yeter delil yoktur. Bu binanın inşaatında bir kusur olsaydı, daha büyük olan Ceyhan depreminin binayı yıkması gerekirdi. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ederim" dedi.

"'Olası kast' kararı onansın" talebi...

Depremde yakınlarını kaybedenler ise binanın yıkılmasında kusurlu olanların cezalandırılmasını istedi. Hayatını kaybedenlerin kum nedeniyle "boğularak öldükleri"nin raporlandığına işaret eden aileler, şu ifadeleri kullandı:

"Kum yığınıydı, oğlum boğularak öldü. Vicdanınıza güvenmek istiyorum."

"Ölülerimizin beden bütünlüğü tamdı, boğularak öldüklerini gördük. Sonuna kadar şikayetçiyiz."

"En ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Yakınlarımız boğularak öldü."

"Bina kaçacak imkan vermediği gibi toz ve kum yığınıydı. Kararın bozulmamasından yanayız."

"Ölene kadar bu davayı takip edeceğim, şikayetçiyim."

"10-15 saniyede yıkılan ve çevrede yıkılan tek binadan söz ediyoruz. En büyük kusur imalat ve inşaat hatasıdır. Saniyeler içinde bina hafriyat yığınına dönmüştür. Kararın onanmasını, hatta daha ağır ceza verilmesini istiyorum."

"Otopsi raporları da herkesin boğularak öldüğünü gösteriyor. Küçücük kediler bile kurtulamadı, çünkü onlar için dahi küçük yaşam üçgenleri oluşmadan yıkıldı bu bina."

"Ben depremi Kahramanmaraş'ta yaşadım, sağ çıktım. 96 cana mezar olan bu bina ise birkaç saniye ayakta kalamadı. Bu sanık cahil değil, donanımlı ve uzmandır. Dolayısıyla bilerek işlediği bu suçta tam kusurludur. Şikayetçiyim."

"Annem ve babamla beraber kedimi kaybettim. Kedimin ağzından bile kumlar çıktı, boğularak öldü herkes. Bina bir kum yığınıydı. En ufak hava bırakmayacak şekilde yıkılan bu bina, fenne uygun yapılmış olabilir mi?"

"Sanık kar amacıyla hareket etmiştir"

Müşteki avukatlarından Ümit Büyükdağ, enkaza ait fotoğraf ve videoları göstererek, "Apartmandaki kişilerin tamamı boğularak öldü, tek bir yaşam üçgeni oluşmadı" dedi ve 14-15 katlı yapının, yanındaki binanın 3. kat seviyesine kadar indiğini ifade etti.

"Dosyaya gelen tüm teknik raporlarda, 'projenin hatalı olduğu, kolonla kirişlerin birbirine düzgün bağlanmadığı, malzeme kalitesinin son derece yetersiz olduğu' ispatlanmıştır" diyen Ümit Büyükdağ, projeyi çizenin de malzemeyi alanın da inşaatı yürütenin de Hasan Alpargün olduğunu söyledi. Alpargün'ün kar amacıyla hareket ettiğini iddia ederek, "'olası kastla' sorumlu tutulması gerektiğini" savundu."

Müşteki avukatı Umay Büyükdağ, davanın "bir dönüm noktası" olduğunu belirterek, duruşmaya deprem illerinden katılım olduğunu söyledi ve "'Olası kast' çok açıktır ve kararın onanmasını istiyoruz" dedi.

Müşteki avukatı Baran Taygun Metin ise "Biz binayı yaptığı sırada sanığın düşün dünyasının araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Şu an ne hissettiği önemsiz; şu an bir hakimiyeti yok konuya. Ama o sırada tüm hakimiyet ondaydı" diye konuştu. Avukat Metin, "olası kast" kararının onanmasını talep etti.

Baroların müdahillik talebine ret kararı

Duruşmaya verilen bir saatlik aranın ardından Gaziantep Baro Başkanı Bülent Duran, "Baromuzun katılma talebi vardır. Adalet yeni bir felaket olmamalı. Yaşam hakkı ihlali yaşayan vatandaşlarımız için yargı makamının dikkatle karar vermesi gerekir. Ülkemiz deprem kuşağında ve birçok vatandaşımızı kaybettik. Aynı acıları yeniden yaşamamak için müdahillik kararı verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

İstanbul Barosu adına konuşan Hasan Ağzıküçük de müdahillik taleplirinin kabul edilmesini, "olası kast" kararının onanmasını talep etti.

Mahkeme Savcısı ise her iki baronun müdahillik talebinin şartlar oluşmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerektiği yönünde mütalaa verdi. Heyet, müdahillik taleplerini reddetti.

Duruşma, müşteki avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
1. Lig’de küme düşen son takım belli oldu 1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Amedspor’a Süper Lig’e çıkma yolunda büyük şok Amedspor'a Süper Lig'e çıkma yolunda büyük şok
Esenler Erokspor, Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
