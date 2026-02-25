Depremde Yıkılan Mcg Tower Davasında Bilirkişi Raporu 7 Aydır Gelmediği İçin Duruşma Yine Ertelendi

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği MCG Tower davası, yedi aydır bilirkişi raporu gelmediği için bir kez daha ertelendi. Depremde anne ve babasını kaybeden Selin Sümbültepe, "Biz her seferinde kilometrelerce yol kat edip bu salonlara gelip burada bu sürecin yükünü taşırken, sanıklar hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Bu rahatlık nereden geliyor? Böyle bir adaletsizlik kabul edilebilir mi?" diye sordu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan MCG Tower'ın yıkılması sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Muhammet Coşkun Gökkan, statik proje müellifi ve kaba inşaatı gerçekleştiren Mehmet Yılmazlar, şantiye şefi Şule Genç Özbay, mimari proje müellifi Meltem Yılanoğlu, jeolojik etüt müellifi Sefa Apak, jeofizik etüt müellifi Mehmet İnce, jeoteknik etüt müellifi Yıldıray Şengül, projelendirme ve yapım sürecinde denetim görevini üstlenen yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin Karaömer, yapı denetim şirketi bünyesinde statik sorumlusu ve şirket yetkilisi Hikmet Nural, yapı denetim şirketinin mimari sorumlusu Hatice Sezer, ustabaşılar Abdulhamit Bostancı, Ali Cemil Arıcan ve firma sahibi Ferhat Sönmez hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Öte yandan, İskenderun Belediyesi'nde görev yapan inşaat mühendisi Tayfun Kaba hakkında da aynı suçtan dava açıldı ve iki dosya birleştirildi. Dosyada tutuklu sanık bulunmuyor.

"Yedi aydır bilirkişi raporu gelmedi" tepkisi

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7. duruşma, mahkemedeki yoğunluk nedeniyle 4 saat gecikmeli başladı. Duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katılırken, sanıklar katılmadı.

Müşteki avukatı Eren Can, yedi aydır bilirkişi raporunu beklediklerini ve dosyanın ağır ilerlediğini belirterek, bilirkişiye uyarı yapılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin adli kontrolünün kaldırılmasını istedi.

Duruşma 29 Nisan'a ertelendi

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun yakında geleceğini belirterek duruşmayı 29 Nisan'a erteledi ve sanıkların adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

"Adalete erişmek için buradayız"

MCG Tower davası öncesinde aileler, İskenderun Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Müşteki avukatlarından Eren Can, "Yedi aydır gelmeyen bir bilirkişi raporunun olduğu dosya bu. Adalet arıyoruz. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 sene geçmiş olmasına rağmen beklenen raporlar, geciken soruşturma izinleri ve sanıkların duruşmalara gelmediği bir ortamdayız. Hep beraber adalet arayan aileler olarak bir aradayız ve adalete erişmek için buradayız" dedi.

"Hiçbir aile yalnız değildir"

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Hatay İl Temsilcisi Zübeyde Kahraman ise, "3 yıldır her duruşmada, her mahkeme salonunda yalnızlığımızı, gözyaşlarımızı, sessiz çığlıklarımızı, feryatlarımızı iliklerimize kadar hissediyoruz. Şu bilinsin ki bu davada hiçbir aile yalnız değildir. Bu davada kimse tek başına değildir. Çünkü bizim kaybettiklerimize ve geleceğe sözümüz var" diye konuştu.

"Böyle bir adaletsizlik kabul edilebilir mi?"

MCG Tower'da anne ve babasını kaybeden Selin Sümbültepe, yapılan teknik hataların ve ihmallerin basit birer hata olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Duruşma öncesi açıklama yapmak istedik çünkü duruşma saatlerimiz epey bir sarktı. Sanıklar duruşmaya gelmiyor ve mazeret dilekçeleri veriyorlar. Yapılan ihmallerin mazereti olmaz. Biz her seferinde kilometrelerce yol kat edip bu salonlara gelip burada bu sürecin yükünü taşırken, onlar hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Bu rahatlık nereden geliyor? Böyle bir adaletsizlik kabul edilebilir mi?"

Bugün burada bir kez daha şunu görüyoruz: Bu mücadele kimsenin tek başına verebileceği bir mücadele değil. Dün başka davalarda başka ailelerin adalet arayışına tanıklık ettim. Fuat Koku Sitesi davasına, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası davasına katıldım. Bugün ise o davaların aileleri dayanışma için burada. Bizimle bu salona girecekler. Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan ailelerimiz de burada, bizlerle birlikte. Acılarımız da adalet taleplerimiz de ortak. Biz birbirimizin gözyaşını tanıyoruz artık. Birbirimizin sesindeki kırılmayı biliyoruz. Biz birbirimizin yanında oldukça bu mücadele büyüyecek.

"Bu dosyada 'bilinçli taksir' değil, 'olası kast'la öldürme vardır"

MCG Tower davasında tam 7 aydır beklenen bilirkişi raporu hala dosyaya girmiş değil. Yedi ay; bu sadece bir gecikme değil. Bizim için her duruşma, yeniden umutlanıp yeniden hayal kırıklığına uğramak demek artık. Her seferinde 'Belki bugün' diyerek geliyoruz ve adalet her geciktiğinde bizim de inancımız yıpranıyor. Adalet her seferinde enkaz altında yeniden kalıyor.

MCG Tower dosyasında birden çok şekilde projeye aykırılık var. Kolon çerçevesinde tahribatlar var. Temelde küçültmeler var. Taşıyıcı sisteme bilinçli müdahale var. Bunlar basit hatalar değildir. Bunlar öngörülebilir sonucu olan müdahalelerdir. Bu binanın bu şekilde ayakta kalmayacağını herkes bilir. Bu sonuç öngörülebilirdir. Bu nedenle bu dosyada bilinçli taksir değil, olası kastla öldürme vardır. Sanıkların olası kastla öldürmeden cezalandırılmalarını talep ediyorum.

Biz yakınlarımızı ihmal zinciriyle kaybettik. ve şimdi bu kadar açık delillere rağmen bu dosyada 7 aydır bir raporun gelmemesi bizim için artık kabul edilebilir değil. Sabırlıyız, evet. Ama bu sabır sessizlik değildir. Bu bekleyiş kabulleniş değildir. Biz buradayız, dayanışmayla buradayız. Birbirimize tutunarak buradayız ve bir kere daha söylüyoruz; adaletin geciktirilmesine alışmayacağız. Beklemeyi normalleştirmiyoruz. Unutmayacağız, vazgeçmeyeceğiz."

Basın açıklamasına CHP ve TİP temsilcileri de katılarak ailelere destek verdi.