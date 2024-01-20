 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde istihdama dönüş programı uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde istihdama dönüş programı uygulanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla yıl sonuna kadar 'İstihdama Dönüş Programı' uygulanacak. Yönetmelik değişikliğiyle İŞKUR mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından yararlanma koşulları değiştirilerek kapsamı genişletildi. Ayrıca depremden etkilenen illerdeki kurs ve programları düzenleyen işverenler için kolaylaştırıcı hükümler getirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde istihdama dönüş programı uygulanacak
20.01.2024 - 11:44,
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla yıl sonuna kadar "İstihdama Dönüş Programı" uygulanacak.

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) yönetmelik değişikliğine ilişkin yapılan açıklamaya göre, yönetmelik değişikliğiyle İŞKUR mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından yararlanma koşulları değiştirilerek kapsamı genişletildi.

Ayrıca 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki kurs ve programları düzenleyen işverenler için kolaylaştırıcı hükümler getirildi.

Açılan program süresinin 3 katı olarak uygulanan istihdam yükümlülüğü 2 kata indirilirken, programlarda istihdam edilmesi gereken asgari katılımcı sayısı taahhüdü ise yüzde 70'ten yüzde 60'a düşürüldü.

İstihdama Dönüş Programı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurs ve programların uygulanmasının teşvik edilmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla "İstihdama Dönüş Programı" yürürlüğe konularak 31 Aralık 2024'e kadar uygulanacak özel bir düzenleme hayata geçirildi.

Program kapsamında, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenler için istihdam taahhüt oranı yüzde 30'a düşürülürken istihdam süresi, fiili kurs veya program gün sayısına eşitlendi.

Bu 4 il ve 2 ilçede, mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı katılımcılarına günlük 653 lira 93 kuruş kadar ödenen zaruri gider ödemelerinin İŞKUR Yönetim Kurulu Kararı ile yüzde 30 artırımlı olarak 850 lira 10 kuruşa kadar ödenebilmesi sağlandı.

Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç diğer bölgeleri), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da ise istihdam taahhüt oranı yüzde 40 olarak belirlendi.

İstihdam süresi ise fiili kurs veya program günlerinin 1,5 katına indirildi. Bu düzenlemeyle deprem bölgesindeki iş yerleri için kurs ve programlardan faydalanamama yönünde uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.

Hedef, iş gücü piyasasını hızlıca toparlamak ve gelişimini desteklemek

Düzenlemelerle depremden etkilenen bölgelerde iş gücü piyasasının hızlı bir şekilde toparlanması ve nitelikli iş gücü ihtiyacının etkin şekilde karşılanması hedefleniyor.

İş gücü piyasasının sürdürülebilirliğine ve gelişimine büyük katkı sağlaması beklenen değişikliklerle işverenlerin iş gücüne erişimini kolaylaştırarak iş arayan vatandaşlara daha fazla fırsat sunması amaçlanıyor.

İş arayanların mesleki eğitim ve becerilerinin artırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve işverenler ile iş arayanlar arasında daha adil bir denge oluşturulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, aktif iş gücü piyasası programlarının çerçevesini genişleteceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, İŞKUR, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde istihdama dönüş programı uygulanacak - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:15:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde istihdama dönüş programı uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement