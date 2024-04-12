Depremzedeler için toplanan yardımlar bankalarda bekletiliyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için toplanan 47 milyar 307 milyon 263 bin 101 TL yardımın bankalarda bekletildiğini bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için yapılan bağışları AFAD'a sordu.
İlgezdi yaptığı açıklamada, AFAD'dan "Bağış hesabında 129 milyar 92 milyon 97 bin 136 TL toplanmış olup 81 milyar 784 milyon 834 bin 35 TL'si harcanmıştır. Kampanya hesaplarında bulunan 47 milyar 307 milyon 263 bin 101 TL kamu bankalarında AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirilmekte olup, afetzedelere yapılacak nakdi yardım ödemeleri, konteyner kent kurulumu ve sosyal donatı çalışmaları kapsamında kullanılacaktır" bilgisinin verildiğini aktardı.
Depremzedeler için yurttaşların yaptığı bağışlardan 47 milyar 307 milyon 263 bin 101 TL'sinin bankalarda bekletildiğine işaret eden İlgezdi, "Hala çadırda kalan depremzedeler varken halkımızın depremzedeler için bağışladığı rakamın önemli bir kısmının bankalarda bekletilmesi kabul edilemez. Bu para ile kaç yurttaşımız çadırdan kurtulurdu" ifadelerini kullandı.
"AFAD YÖNETİCİLERİ ÇADIRLARDA YAŞAMAK ZORUNDA KALAN YURTTAŞLARIMIZI HİÇ Mİ GÖRMÜYOR"
Depremin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen hala çadırlarda kalmak zorunda bırakılan afetzedelere dikkati çeken CHP'li İlgezdi "Milletimizin depremzedeler için bağışladığı paranın yüzde 36'sını bankada bekleten AFAD yöneticileri çadırlarda yaşamak zorunda kalan yurttaşlarımızı hiç mi görmüyor? Şubat ayında yine AFAD'ın Yeşilköy yerleşkesinde depremzedeler için toplanan yardımların çürümeye terk edildiğini ortaya çıkarmıştım. Depremzedeler kışı kendi imkanları ile geçirmek zorunda bırakılırken, en çok ihtiyaç duyulan erkek, kadın ve çocuk giysileri depoda bekletiliyordu. Yardımların da 3'te birinden fazla kısmının dağıtılmaması da tam bir rezalettir." açıklamasında bulundu.
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