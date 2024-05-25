Depremzedelerin Adalet Nöbetine Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Depremzedelerin Adalet Nöbetine Polis Müdahalesi

Depremzedelerin Adalet Nöbetine Polis Müdahalesi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde annesini, kız kardeşini, ağabeyi ve yeğenini kaybeden depremzedelerin İnsan Hakları Anıtı önündeki 'Adalet Nöbeti'ne polis müdahale etti. Polis, pankart taşıyan depremzedelere izin vermedi ve arbede yaşandı. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarından bir kişiye polis, 'Taşkınlık yapmayacaksın. Bizi engelleme, polisi engelleme' dedi. Polis ayrıca basının görüntü almasını da engellemeye çalıştı.

25.05.2024 13:19
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Haber/Kamera: Mehmet Tevfik Mehmetlioğlu

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya Fuat Koku Sitesi'nde annesini, kız kardeşini, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Döne Kaya ve beraberindeki depremzedelerin Konur Sokak'taki İnsan Hakları Anıtı önündeki "Adalet Nöbeti"ne polis müdahale etti. Aynı sitede yaşayan ve 9 yaşındaki oğlunu kaybeden anne Sema Olukpınar, "Hiç kimse gelmedi kurtarmaya. Ben annesi olarak hukuk mücadelesi veriyorum sokaklarda. Bu mudur Türkiye devletinin adaleti, bu mudur? Ben neden sokaklarda hukuk mücadelesi veriyorum, biri bana açıklasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil miyiz?" diyerek tepki gösterdi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Antakya'daki Fuat Koku Sitesi'nde 65 kişi yaşamını yitirdi. Sitede yaşayan annesini, kız kardeşini, abisini ve yeğenini kaybeden Döne Kaya, adil yargılama ve adalet talebiyle yaptığı "Adalet Nöbeti"nin dördüncü haftasında.

Adalet nöbetini Sıhhiye'de bulunan Ankara Adliyesi'nde başlatan Kaya, aynı sitede yaşayan ve depremde 9 yaşındaki oğlunu kaybeden anne Sema Olukpınar ile adalet çağrısında bulunmak üzere bu kez İnsan Hakları Anıtı önündeydi. Polis, Kaya ve Olukpınar'ı Anıt önünden kaldırmaya çalışıp müdahalede bulundu.

Polis, pankart taşıdıklarını söylerken, Olukpınar oğlunun olduğu fotoğrafı göstererek, "Oğlumu kaybettim ben, ne pankartı? Sesim duyulsun istiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Anıtın önüne oturmak isteyen Olukpınar ve Kaya'ya polis izin vermedi ve ardından arbede yaşandı. Arbede esnasında düşen ve hayatını kaybedenlerin yakınlarından olan bir kişiye, polis, "Taşkınlık yapmayacaksın. Bizi engelleme, polisi engelleme" dedi. Ardından çıkan tartışmada, polis, anne Olukpınar'ın elindeki fotoğrafı aldı.

Polis, basının görüntü almasını da engellemeye çalıştı. ANKA Haber Ajansı kameramına da "Lütfen ANKA geriye çekil" uyarısını yaptı.

Olukpınar, "Altı tane yavrumuzu kaybettik. O zaman niye gelmediniz bizi kurtarmaya? Şimdi neden bize saldırıyorsunuz? Biz o çocukları nasıl büyüttük? O enkazlardan yavrularımızı nasıl çıkarttık? Niye bunları duymadınız, şimdi bizi engelliyorsunuz. Biz hala hukuk mücadelesi veriyoruz. Birileri bizi duysun, yavrularımızın hakkını savunalım diye. Biz bu Türkiye'nin vatandaşı değil miyiz, bize yapılan haksızlık değil mi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kaya ve Olukpınar, Anıt önünde oturarak "Afet değil, katliam. Adalet istiyoruz" yazılı pankart açtı. Polisin "dağıtın" demesiyle Kaya ve Olukpınar'ı yerinden kaldırmasına tepki gösteren depremzede yakınını polis uzaklaştırdı. Polis uzaklaştırılan kişinin önüne kalkanlarını kaldırarak, görüntülenmesine de izin vermedi.

Olukpınar, "Hiç kimse gelmedi kurtarmaya. Ben annesi olarak hukuk mücadelesi veriyorum sokaklarda. Bu mudur Türkiye devletinin adaleti, bu mudur? Ben neden sokaklarda hukuk mücadelesi veriyorum, biri bana açıklasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı değil miyiz? Biz ne yapıyoruz?" dedi.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremzedelerin Adalet Nöbetine Polis Müdahalesi - Son Dakika

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