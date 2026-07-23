Deriner Barajı'nda Halatla Atlama Etkinliği - Son Dakika
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Deriner Barajı'nda Halatla Atlama Etkinliği

Deriner Barajı\'nda Halatla Atlama Etkinliği
23.07.2026 13:14
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Türkiye'nin en yüksek ikinci barajında uluslararası halatla atlama etkinliği gerçekleştirildi.

ARTVİN'de temelden 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı olan Deriner Barajı, halatla atlama (rope jumping) tutkunlarını ağırlıyor. Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen 500'ü aşkın adrenalin tutkununun devasa baraj gövdesinden boşluğa atladığı etkinlikte, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Türk ve Filistin bayrakları açıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 26'ncı Bölge Müdürlüğü koordinesinde ve 'RJ Macera' ekibinin organizasyonuyla yapılan halatla atlama etkinliği, Deriner Barajı'nda devam ediyor. Barajın turizm potansiyelini artırmak amacıyla uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipmanlarla gerçekleştirilen organizasyon, macera severlerden yoğun ilgi görüyor. 10 Temmuz'da başlayan ve 26 Temmuz'a kadar sürecek etkinlik kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra; Kolombiya, İrlanda, Brezilya, Belarus, Rusya ve Gürcistan gibi birçok ülkeden gelen yaklaşık 500 sporcu, baraj gövdesine kurulan özel platformdan kendisini boşluğa bıraktı.

'FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA FİLİSTİN VE TÜRK BAYRAĞIMIZI AÇTIM'

Etkinliğin en dikkat çeken anı ise Adana'dan katılan Ayşenur Manaz'ın atlayışı sırasında yaşandı. 20 saatlik yolculuğun ardından Artvin'e gelen Manaz, 250 metre yükseklikten atladığı sırada Türk ve Filistin bayraklarını açtı. Atlayışın ardından açıklamalarda bulunan Ayşenur Manaz, "Sırf bu heyecanı Artvin'de yaşayabilmek için 20 saatlik yoldan geldim. Daha önce Ankara, Niğde ve Mersin'de bu deneyimi yaşadım ama burası farklı bir lokasyon; beton yığınları ve su. O yüzden muhteşem ve inanılmaz keyifliydi. Elimizden bir şey gelmiyor evet, ama Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek, bir farkındalık yaratmak amacıyla Filistin ve Türk bayrağımızı açtım. Bu atlayışımı orada zulüm gören, görmeye devam eden tüm insanlara ve özellikle çocuklara armağan ediyorum" dedi.

'DÜNYADAKİ EN YÜKSEK BARAJ ATLAYIŞ NOKTASI'

Deriner Barajı'nın bu alandaki dünya rekoruna dikkat çeken RJ Macera ekibinden Hanife Vakhtin, "2025'te burada test atlayışları yaptık. Testlerimiz bittikten sonra resmi prosedürleri tamamladık, güvenlik denetimlerinden geçtik ve 10 Temmuz'da başladık. Etkinliğimiz 26 Temmuz'a kadar devam edecek. Kolombiya, İrlanda, Beyaz Rusya, Rusya, Gürcistan ve Brezilya gibi dünyanın çeşitli yerlerinden 500'ün üzerinde katılımcı geldi. Burası 250 metre yüksekliğiyle dünyada baraj atlayışının yapıldığı en yüksek yer. Dünyadaki diğer baraj örneğinden atlayan ekip de buraya gelip bizimle atlayış yaptı. Yoğun ilgi nedeniyle taleplere yetişemedik. 2026 yılı bitmeden Artvin'e bir kez daha gelip bir etkinlik daha düzenlemeyi istiyoruz" diye konuştu.

'UÇUYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORSUNUZ'

Ordu'dan gelen Oğuzhan Eren, "Türkiye'nin en yüksek iki barajından birinden atladık. Daha önce paraşütle atlamıştım ama bu en uç noktası oldu. Sürekli sosyal medyada görüyordum, 250 metre olması ve baraj üzerinde yer alması beni çok cezbetti" ifadelerini kullandı.

'ÇOK GÜZEL VE HEYECAN VERİCİYDİ'

Edirne'den özel olarak geldiğini belirten Hakan Sürgün de "İlk defa katılıyorum, harika bir duyguydu. Özgürlük duygusu var, kendinizi uçuyormuş gibi hissediyorsunuz. Muhteşem bir adrenalin patlamasıydı" derken; İzmir'den gelen dağcı Müge Akay ise, "Dağcılık ve tırmanış yapıyordum ama ilk çıktığımızda yüksekliği gerçekten hissediyorsunuz. Düşünmediğiniz noktada çok eğlenceli, herkese öneririm" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Türkiye, Güncel, Turizm, Spor, Son Dakika

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