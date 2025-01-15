Dervişoğlu: Kürtler bizim her şeyimizdir - Son Dakika
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Dervişoğlu: Kürtler bizim her şeyimizdir

Dervişoğlu: Kürtler bizim her şeyimizdir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Kürtler, toplumumuzdaki diğer vatandaşlarımız gibi bizim kardeşimizdir.

15.01.2025 14:03  Güncelleme: 14:12
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Kürtler, toplumumuzdaki diğer vatandaşlarımız gibi bizim kardeşimizdir. Kürtler bizim her şeyimizdir ama Abdullah Öcalan canisi ve PKK düşmanımız ve hiçbir şeyimizdir" dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava dosyasının zaman aşımına uğramasıyla ilgili, "Başladıkları her işi yarım bırakıyor, ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Milletimizin ne maddi ne de manevi çıkarlarına dair hiçbir meseleyi tamamlamışlıkları yok. Adaletten bahsedilmesi bile artık onlar için yük haline gelmiştir. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının kesinleşmemesi, zaman aşımına uğraması da buna dahildir. Zaman aşımı diye bir şey yoktur, fail meçhul diye de bir şey yoktur. Zamanla aşındırılmak istenen, failleri meçhul bırakılmak istenen davalar vardır. Gazetecileri yargılamak ve tutuklamak için adeta pusuda bekleyen henüz 15 yaşındaki çocukları 24 saat içerisinde hakim karşısına çıkartabilen bu yargı düzeninde zaman ve meçhul kavramları yoktur. İşine gelenler ve gelmeyenler vardır ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili davanın zaman aşımına uğramasına cevaz verenler, belli ki failleri meçhul kılmak isteyenlerdir. ve hiçbiri meçhul değildir, suçlular milletin malumudur. Gün gelecek her şey gün yüzüne çıkacaktır" dedi.

'ORGANİZE KÖTÜLÜK ŞEBEKESİ VAR'

Ardından asgari ücret ile emekli maaşına yapılan zammı eleştiren Dervişoğlu, "Yıl sonu gelirken, acaba biraz yüzümüz güler mi diye bekliyorsun; memursun, işçisin, emeklisin, işsizsin. Bel bağladığın bir kuru maaşın, bir umudun zamlı maaşın bakıyorsun ki senin hakkını savunacak diye beklediklerin el pençe divan, 'aman efendim' diyorlar. Harcına, yoluna, vergisine yüzde 44 zam yapan devletin, geçiş garantili köprülerine peşin ödeme yapan devletin, sana yüzde 15 zammı esirgediğini görüyorsun. Çünkü senin olanı, senden esirgeyen, kaşıkla verdiğini, kepçeyle alan bir de bunun için senden el öpmeni bekleyen, kendini 'Allah bir, ben iki' diye gören bir organize kötülük şebekesi vardır. ve onlar senden bir de 3 çocuk yapmanı bekleyip, sana bir de akıl verenlerdir. En az üç tane yapacaksın ki bir tanesi ekmek parası uğruna bir kodamanın inşaatında düşüp ölebilsin, bir tanesi onun bunun pençesine düşüp robota dönebilsin, bir tanesi de alın terinin peşinde, umutsuz, işsiz, mutsuz sürünerek yaşasın. İşte onlar, seni insan yerine koymayanlardır" ifadelerini kullandı.

'HESABINI SORMAZ SANIYORLAR, BEN SORUYORUM'

Dervişoğlu, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a af çıkarılacağı iddialarıyla ilgili, "Kimse bu katilin 'silah bırakma' çağrısını yaptığında bunun bir af süreci gerektirdiğinin farkına varmaz diyorlar. Kimsenin Apo'ya ya da içerideki 5 bin kişilik katil sürüsüne çıkartılacak affın bir genel affa evrileceğine, bu genel afla birlikte, hasbelkader, bu başıbozuk adalet sistemine takılan ne kadar cani, sapık ve katil varsa çıkacağını sorgulayacağına inanmıyorlar. Tam böyle bir zihni ve vicdani kaos sürecinde, 'bu çıkacaklara millet ve devlet düşmanı FETÖ üyelerinin de ekleneceğinin hesabını kimse bizden sormaz' diyorlar ama ben soruyorum, Türk milleti de soracaktır" diye konuştu.

Dervişoğlu, şehit ailelerinin tehdit edildiğini öne sürerek, "Aylardır, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diye yemin etmiş genç subaylar ordudan atılmak üzere soruşturuluyor. Terörist diye belediyesine kayyım atanan, hakkında terör örgütü üyeliğinden soruşturma açılan belediye başkanı, İmralı postacısı olarak, 'ağam paşam' diye ağırlanıyor. İsimsiz ve cisimsiz bir kişi, o daha kundaktayken başkanlığını yaptığım Ülkü Ocakları adına beni ve bu ihanet planına itiraz eden tüm milliyetçileri, fütursuzca tehdit ediyor. Bu da yetmiyor, iki kare fotoğrafla siyasetçi kisvesine büründürülen mafya bozuntuları, sosyal medya üzerinden ahkam keserek ve tertemiz pınar suyuna, lağım gibi karışarak, muhataplık oluşturmaya çalışıyor. Bizi bu hallere düşürenler utansın" dedi.

'KÜRTLER TOPLUMUMUZDAKİ DİĞER VATANDAŞLARIMIZ GİBİ KARDEŞİMİZDİR'

Dervişoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bir haneden sultasının elinden çekip kurtardığımız Türk egemenliğini, her kim olursa olsun, hiçbir yeni aileye ve tek adama esir vermeyeceğiz. Teröriste el uzatanlara, teröristle pazarlığa kalkışanlara teröristten medet umanlara, teröristle yürüttüğü kirli pazarlıkları 'kargaların güzel sesi' diye yutturanlara el vermeyeceğiz. Cumhuriyeti yıkmak isteyenlere yol vermeyeceğiz. Türk milletini bölmek isteyenlere aman vermeyeceğiz. 1000 yıllık Türk vatanını Türksüzleştirmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Bu topraklarda yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit ve onurlu vatandaşlarıdır. Canımız ve varlığımız birbirimize fedadır ama teröre, teröriste, bölücülüğe verecek bir çakıl taşımız bile yoktur. Kürtler, toplumumuzdaki diğer vatandaşlarımız gibi bizim kardeşimizdir. Kürtler bizim her şeyimizdir ama Abdullah Öcalan canisi ve PKK düşmanımız ve hiçbir şeyimizdir."

'ANA DİLDE EĞİTİMDEN VAZGEÇSİNLER'

Grup toplantısının çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in 'Gündemimizde çift dil ve bayrak yok, barış var' açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Gündemlerinde yoksa bunu deklare etsinler. Ana dilde eğitimden vazgeçsinler. Federasyondan vazgeçsinler. Konfederasyon hayallerinden vazgeçsinler. Bunlar varsa, kendilerinin zihninin arka planında yeni stratejik alan bekleyen projelerdir" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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