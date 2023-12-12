Devlet sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğine çok önemli katkıları bulunan koro şefi, ses sanatçısı ve müzik araştırmacısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ, son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Cami'nde öğlen namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Atlığ'ın kızı Nihan ve oğlu Bülent Atlığ ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sanatçılar Coşkun Sabah, Orhan Gencebay ve Çelik Erişçi'nin de aralarında bulunduğu musiki ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

Cenaze namazı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan uzman musikişinas, emekli imam Habil Öndeş, İstanbul İmam Hatip Okulu, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve İstanbul Belediye Konservatuvarı mezunu olduğunu ve Nevzat Atlığ'ın konservatuvardan hocası olduğunu söyledi.

Atlığ'dan çok istifade ettiklerini vurgulayan Öndeş, "Çok mütevazı, öğrenciye karşı nasıl davranılacağını en güzel şekilde bilen bir hocamızdı Allah rahmet eylesin." dedi.

Öndeş, hekim ve müzisyen Prof. Dr. Ali Rıza Kural gibi Atlığ'ın pek çok öğrencisinin de törene katıldığına işaret ederek, "Hocalarına vefa borcunu ödüyorlar. Mesela konuşan arkadaşımız Ali Rıza Kural ortopedi profesörü, ben onun konuşmasını da arzu ettim. O da bizim eski sınıf arkadaşlarımızdan." diye konuştu.

Atlığ'ın klasik Türk müziğini tekrar canlandıran, hareketlendiren ve hala Cumhurbaşkanlığı bünyesinde devam eden klasik Türk müziği korosunu kuranlardan biri olduğunu kaydeden Öndeş, şunları kaydetti:

"Çok talebeleri vardır. Talebeye karşı çok yumuşaktı. Eksik ve yanlış yaptığımızda kati suretle bağırmazdı. 'Bir daha al evladım. Bir daha al evladım.' diyerek yavaş yavaş bizi eğitti. Allah kendisinden razı olsun. Mekanı cennet olsun. Rahmetle anıyoruz."

"Herkese yol gösterici olmuş değerli bir müzik insanı"

Cenazeye katılan şarkıcı Çelik Erişçi ise üzüntüsünü, "Ne söylesek çok az kalır. Hem konservatuvarda hem İTÜ Sosyal Bilimlerde benim doktoradan hocam. Konservatuarda ve klasik koroda klasik Türk musikisine ne kadar emek veren varsa, hepsinin hocası, üstadı." sözleriyle dile getirdi.

Klasik Türk musikisi korosu kurulması için Atlığ'ın çok büyük emek verdiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"O yolda herkese yol gösterici olmuş çok değerli bir müzik insanı. Hepimizin üzerinde ödeyemeyeceğimiz hakları var. Ülke de kıymetini bilmiş, onu hak ettiği yere getirmiş diye düşünüyorum. Bütün öğrencileri, bütün evlatları, bütün sanatçılar buradaydı. Allah rahmet eylesin, ülkemiz için çok büyük bir kayıptır."

Şarkıcı Çelik, merhumun gelecek nesillere de yol gösterdiğine işaret ederek, "Çok büyük bir müzik emekçisi, üstadı. Hekimliğe, klasik Türk musikisine yıllarını harcamış ve gelecekteki evlatlara aktarılması için çok büyük emek vermiş bir hocaydı. Hepimizin başı sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından 98 yaşında hayatını kaybeden Atlığ'ın naaşı eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Prof. Dr. Nevzat Atlığ kimdir?

Uzun süre Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet eden Nevzat Atlığ, 14 Ekim 1925'te süvari albayı ve müzisyen babası Nazmi Atlığ'ın görev yaptığı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi.

Aslen Edirneli olan Atlığ, babasından keman ve musiki öğrendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip röntgen teşhis ihtisası yapan sanatçı, üniversite korosunda keman çaldı. Daha sonra koronun şefi olan Atlığ, 1955-1958'da İstanbul Radyosu Müdürlüğü görevini üstlendi.

İstanbul Radyosu Küçük Korosunu yönetirken 1963'te Mesut Cemil Bey'in vefatı üzerine Klasik Koronun şefliğine getirilen Atlığ, 1976'ya kadar bu görevi yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, 1000 Temel Eser Komisyonu üyeliği ve TRT yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Nevzat Atlığ, 1976'da Devlet Klasik Türk Müziği Korosunu kurunca koronun şefliğine getirildi. Çeyrek asır devam ettiği İstanbul Belediye Konservatuvarının sanat kurulu başkanlığı ve Türk musikisi Hocalığından ayrıldı. Sanatçı, 1981'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca Klasik Türk Müziği dalında verilen başarı ödülünü aldı.

Türkiye Milli Kültür Vakfınca 1983 Türk Kültürü Hizmet Ödülüne layık görülen Atlığ, 1983'te Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Üyeliğine seçildi ve 1984'te Radyo Televizyon Yüksek Kurulu üyeliğine atandı. Usta sanatçı, 1985'te profesör, 1987'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 1999'da da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat büyük ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 2004'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü ile ödüllendirildi. Pek çok müzisyen yetiştiren usta sanatçı, 1985'ten itibaren 30 yıl süre ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarında öğretim üyeliği yaptı.

Yönettiği çok sayıda sahne, radyo ve konser dışında Atlığ'ım 20 CD'lik müzik yayını ve beş ciltlik Türk Musikisi Klasikleri nota yayınları bulunuyor.

Hakkında birçok makale ve kitap kaleme alınan Atlığ'a ayrıca Aydın Doğan Vakfınca 2013'te Türk Musikisine tahsis edilmiş sanat ödülü verildi. 2018'de ise Cumhurbaşkanlığı Necip Fazıl'a Saygı Ödülü takdim edildi.